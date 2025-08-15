Bình Tinh bật khóc nức nở tại đám tang, nghệ sĩ Hồng Tơ nói thẳng 1 điều

Vừa qua, vợ nghệ sĩ hài Bắc Hải là chị Kim Thắm đã báo tin chồng mình qua đời lúc 7 giờ sáng 13/8, sau một thời gian dài điều trị bệnh tật, hưởng dương 55 tuổi. Thông tin này khiến công chúng và nhiều đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Bình Tinh bật khóc

Rất nhiều đồng nghiệp đã tới viếng đám tang nghệ sĩ Bắc Hải như NSƯT Kim Tiểu Long, NSƯT Kim Tử Long, nghệ sĩ Hồng Tơ, nghệ sĩ Hoàng Sơn…

Tuy nhiên, có một người không chỉ đến viếng mà còn luôn túc trực tại đám tang nghệ sĩ Bắc Hải, đó là nghệ sĩ cải lương Bình Tinh. Hình ảnh Bình Tinh chạy đôn chạy đáo tại đám tang nghệ sĩ Bắc Hải khiến công chúng chú ý. Nhiều lời khen ngợi, động viên dành cho Bình Tinh, nhưng cũng một số ý kiến trái chiều xuất hiện.

Trong đêm cuối cùng trước khi tiễn đưa nghệ sĩ Bắc Hải về nơi an nghỉ cuối cùng, Bình Tinh đã bật khóc nức nở. Nguyên nhân được cho là vì cô phải chịu nhiều áp lực trước những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ Hồng Tơ thấy vậy liền an ủi Bình Tinh: "Con cứ kệ đi! Có điều kiện thì con cứ làm, giống như đang làm những việc tốt đẹp để lan tỏa.

Nghệ sĩ Hồng Tơ nói

Mặc ai nói gì thì nói, con nên nhớ, người làm trời nhìn. Cái bàn phím chúng muốn gõ gì thì gõ, muốn nói gì thì nói. Nhưng quan trọng nhất, con hãy nghe chú nói! Mình chỉ sợ mình làm điều sai chứ không sợ những điều người ta hiểu sai về mình. Mình không sợ những kẻ đó".

Được biết, Bình Tinh có mối quan hệ gắn bó với gia đình nghệ sĩ Bắc Hải. Cô cũng hỗ trợ đàn anh trong thời gian điều trị bệnh tật.

Nghệ sĩ Bình Tinh cũng là người đầu tiên được vợ nghệ sĩ Bắc Hải gọi điện thông báo sau khi anh qua đời. Ngay lập tức, cô cùng một số đồng nghiệp đứng ra lo liệu đám tang cho đàn anh.

Nhờ đó, đám tang nghệ sĩ Bắc Hải diễn ra chỉn chu, được lo chu toàn đến nơi đến chốn. Rất nhiều nghệ sĩ đàn anh tới dự đám đang đều khen ngợi Bình Tinh.

Ngoài nghệ sĩ Bắc Hải, Bình Tinh cũng đang lo liệu đời sống cho rất nhiều nghệ sĩ khó khăn khác như nghệ sĩ Hồng Sáp, nghệ sĩ Hiếu Cảnh…