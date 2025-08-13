HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam ca sĩ bị nghi cà khịa Đàm Vĩnh Hưng khi ngăn đồng nghiệp leo lên đài phun nước

Tùng Ninh |

Chưa dừng lại, Leon Vũ còn hát một vài câu trong bài Say tình, ca khúc gắn liền với tên tuổi Đàm Vĩnh Hưng.

Mới đây, danh hài Thúy Nga và ca sĩ Leon Vũ đã tới thăm nhà một người bạn ở Mỹ. Tới nơi, cả hai vô cùng choáng váng khi biết người bạn này sống trong một căn biệt thự bề thế. Thúy Nga nói: "Hôm nay tôi và Leon tới một khu dinh thự nhà giàu vô cùng thơ mộng, cách Bolsa khoảng 1 tiếng lái xe, nếu không kẹt xe thì chỉ tầm 35 phút.

Nam ca sĩ bị nghi cà khịa Đàm Vĩnh Hưng khi ngăn đồng nghiệp leo lên đài phun nước- Ảnh 1.

Thúy Nga và Leon Vũ

Mọi người nhìn đi, cả một con đường yên tĩnh, thơ mộng và đẹp vô cùng, cỏ cây tươi tốt. Tính tôi ồn ào mà lên đây cũng sống tĩnh lặng luôn.

Khu này vô cùng sang trọng. Tôi nghe đâu căn biệt thự này có giá lên đến 3,5 triệu đô (tương đương 91 tỷ đồng). Chủ nhà này rất thích xây nhà".

Dinh thự của bạn Thúy Nga được xây theo lối tân cổ điển phương Tây, rất sang trọng, cổ kính nhưng vẫn có nét hiện đại, đậm phong cách của tỷ phú châu Âu. Căn dinh thự này nhìn qua khá giống dinh thự của vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền – tỷ phú Gerard Williams.

Khuôn viên phía trước của biệt thự khá rộng, lát gạch và còn có cả đài phun nước giống với chiếc đài phun nước trong biệt thự của Bích Tuyền.

Nam ca sĩ bị nghi cà khịa Đàm Vĩnh Hưng khi ngăn đồng nghiệp leo lên đài phun nước- Ảnh 2.

Thúy Nga vừa thấy đài phun nước liền thốt lên thích thú: "Trời ơi Leon ơi, có đài phun nước à. Chắc đây là đài phun nước phong thủy".

Leon Vũ nghe vậy liền ngăn cản đồng nghiệp: "Bà định nhảy lên đây hát chắc? Đừng có giỡn, cái này rớt xuống được đấy. Đừng có leo lên đài phun nước, ngã banh xác đó". Nói rồi, Leon Vũ còn tới lấy tay lay lay đài phun nước để kiểm tra.

Chưa dừng lại, nam ca sĩ còn hát một vài câu trong bài Say tình, ca khúc gắn liền với tên tuổi Đàm Vĩnh Hưng.

Một số khán giả cho rằng Leon Vũ có ẩn ý cà khịa vụ việc Đàm Vĩnh Hưng kiện ca sĩ Bích Tuyền vì bị ngã khi leo lên đài phun nước biểu diễn trong biệt thự nhà cô. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhận định Leon Vũ chỉ đang đùa vui, không có ý gì khác.

Bên trong biệt thự là cả một không gian mở, sáng loáng đèn và sơn trắng muốt. Chủ nhà cũng là người Việt, làm ăn, sinh sống tại Mỹ đã lâu và chuyên xây nhà để kinh doanh.

Nam ca sĩ 48 tuổi cả nước làm một điều chấn động với công nhân ở khu công nghiệp
Tags

Mỹ

sao Việt

Đàm Vĩnh Hưng

tỷ phú Mỹ

Thúy Nga

Bích Tuyền

leon vũ

Nhà ở Mỹ

đàm vĩnh hưng kiện

chồng bích tuyền

đàm vĩnh hưng bích tuyền

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại