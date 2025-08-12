Vợ cũ Bằng Kiều bị nói "kiếm view trên cái chết của đồng nghiệp", một nam MC bức xúc

Sau khi qua đời vì đột quỵ, ca sĩ Kiều Nga đã được các nghệ sĩ tại hải ngoại lo liệu tang lễ đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến chỉ trích các nghệ sĩ vì việc này. Mới đây, MC Khánh Hoàng (người tham gia đám tang Kiều Nga) đã bức xúc lên tiếng.

MC Khánh Hoàng

Anh nói: "Nhiều người không hiểu, cứ hễ thấy có nghệ sĩ nào qua đời lại lên nói những câu rất nặng, ác mồm ác miệng với nghệ sĩ chúng tôi. Họ thường bảo khi sống thì không lo, tới khi chết rồi mới làm này làm nọ.

Điều này rất hiển nhiên, khi một người nghệ sĩ còn sống sờ sờ thì có gì để nói? Người nghệ sĩ đó qua đời rồi, chúng tôi mới có dịp ôn lại kỷ niệm với họ. Đó là điều rất đáng làm. Coi như đó là sự vinh danh, tưởng niệm, giúp khán giả hiểu rõ hơn về người nghệ sĩ đó.

Khi một người nghệ sĩ qua đời mà được nhiều người nhắc tới, tiếc nuối và cầu nguyện thì là ơn phước của người nghệ sĩ đó.

Nhưng nếu người nghệ sĩ đó qua đời mà không ai nhắc tới, không ai tưởng niệm, đếm xỉa gì đến thì là một nỗi bất hạnh.

Trizzie Phương Trinh

Vì thế, những ai nói chúng tôi kiếm view trên xác chết của nghệ sĩ vừa qua đời là vô cùng ác miệng. Hãy bỏ thành kiến đó đi, đừng suy nghĩ như vậy vì rất ác với những người đã góp công sức để tưởng niệm, vinh danh người nghệ sĩ đã khuất.

Mọi người nên biết, khi một nghệ sĩ qua đời, người ta cũng chỉ nhắc đến nghệ sĩ đó trong mấy tuần lễ thôi, ôn lại kỷ niệm, những câu chuyện còn dang dở của họ. Sau đó, mọi thứ lại chìm vào quên lãng vì ai cũng có cuộc sống riêng, có nhiều mối lo toan. Không ai nhắc mãi được.

Vì thế, việc chúng tôi làm một đêm nhạc tưởng niệm chị Kiều Nga là đương nhiên. Chúng tôi làm gì thì lương tâm biết, trời đất chứng giám. Việc làm một đêm tưởng niệm để mọi người cùng nhắc nhớ về chị Kiều Nga là không có gì sai trái.

Tôi chia sẻ điều này vì suốt thời gian qua, bất cứ chương trình tang lễ nào tôi dự cũng đều có sự đồng cảm, thương cảm. Đến khán giả thấy nghệ sĩ qua đời cũng còn thương cảm, huống chi là đồng nghiệp với nhau. Sự thương xót, đau lòng, tiếc nuối đương nhiên phải có.

Vì vậy, việc tưởng niệm, ôn lại kỷ niệm là hiển nhiên. Những người ác mồm ác miệng, đặt điều cho người nọ người kia hãy suy nghĩ lại.

Tôi nói điều này vì vừa qua chị Trizzie Phương Trinh có tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ chị Kiều Nga đồng thời quyên góp cho con gái chị ấy. Nhiều người chỉ trích, nói chị Trizzie Phương Trinh kiếm view trên cái chết của đồng nghiệp. Tôi vô cùng bất bình trước điều này".