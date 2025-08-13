Nữ ca sĩ đi Mỹ lấy chồng ngoại quốc: "Tôi phải bán nhà liên tục"

Mới đây, chương trình Chuyện phố phường đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Thanh Thảo hiện đang sinh sống ở Mỹ.

Thanh Thảo

Tại chương trình tuần này, Thanh Thảo chia sẻ về bản thân sau khi lập gia đình với chồng ngoại quốc. Cô nói: "Tôi đang tập trung vào chăm con. Con gái tôi vừa hoàn thành cuộc thi ba bộ môn thể thao phối hợp là bơi, đạp xe và chạy bộ.

Trên đường chạy, con tôi bị ngã chảy máu nhưng vẫn đứng dậy chạy tiếp và đoạt huy chương. Là một người mẹ, dù không thi nhưng vừa thấy con lao xuống là tôi khóc hết nước mắt.

Thật ra, con gái tôi chính là động lực giúp tôi gắn bó hơn với gia đình và tôi đã phải đánh đổi nhiều thứ cho gia đình mình.

Ai cũng biết, là ca sĩ thì luôn cầu tiến và muốn có nhiều cơ hội để tỏa sáng. Vì thế, có rất nhiều gameshow, chương trình đình đám trong nước mời tôi tham gia và tôi cũng rất muốn vì tôi biết nếu tham gia thì tôi sẽ được nổi tiếng, hâm nóng tên tuổi trở lại.

Nhưng tôi từ chối hết, tôi không muốn đánh đổi. Tôi chỉ muốn dành thời gian cho con và gia đình thôi".

Có mặt tại chương trình nhạc sĩ Chung Tử Lưu nghe vậy liền thốt lên: "Bây giờ thì Thanh Thảo vẫn nổi tiếng, chỉ cần làm show là cháy vé.

Tôi biết Thanh Thảo từ lâu rồi và hiểu được Thanh Thảo đam mê âm nhạc, nghề nghiệp tới cỡ nào. Thanh Thảo từng bán nhà, bán ô tô chỉ để làm show, làm album, làm những chương trình mình yêu thích. Thanh Thảo không quan tâm đến lời lỗ ra sao, miễn được làm cái mình thích là được rồi. Nhưng tôi thấy Thanh Thảo làm mọi thứ cũng đều thành công".

Thanh Thảo phân trần: "Thành công thật nhưng nói thật là tôi phải bán nhà liên tục. Vì số tiền thu lại khi bán vé không thể nào bù lại với số tiền tôi bỏ ra đầu tư vì một khi tôi đã làm gì là phải chơi tới cùng mới đã, không muốn nửa chừng".

Thanh Thảo sinh 1977 tại Thành phố Hồ Chí Minh trong một gia đình nghèo, cô có họ xa với ca sĩ Minh Quân.

Thanh Thảo được cho là có quan hệ tình cảm với Đức Trí, ca sĩ Quang Dũng và từng đính hôn với Roderick Haire - Tổng giám đốc AIA Việt Nam.

Hiện nay, Thanh Thảo đã lập gia đình với doanh nhân ngoại quốc Tom Han. Họ có với nhau hai con, một con trai nuôi tên là Jacky (con trai của em gái ruột Thụy Anh với Ngô Kiến Huy) và một con gái ruột tên là Talia.