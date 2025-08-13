HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ ca sĩ đi Mỹ lấy chồng ngoại quốc: "Tôi phải bán nhà liên tục"

Tùng Ninh |

"Nói thật là tôi phải bán nhà liên tục" – Thanh Thảo nói.

Mới đây, chương trình Chuyện phố phường đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Thanh Thảo hiện đang sinh sống ở Mỹ.

- Ảnh 1.

Thanh Thảo

Tại chương trình tuần này, Thanh Thảo chia sẻ về bản thân sau khi lập gia đình với chồng ngoại quốc. Cô nói: "Tôi đang tập trung vào chăm con. Con gái tôi vừa hoàn thành cuộc thi ba bộ môn thể thao phối hợp là bơi, đạp xe và chạy bộ.

Trên đường chạy, con tôi bị ngã chảy máu nhưng vẫn đứng dậy chạy tiếp và đoạt huy chương. Là một người mẹ, dù không thi nhưng vừa thấy con lao xuống là tôi khóc hết nước mắt.

Thật ra, con gái tôi chính là động lực giúp tôi gắn bó hơn với gia đình và tôi đã phải đánh đổi nhiều thứ cho gia đình mình.

Ai cũng biết, là ca sĩ thì luôn cầu tiến và muốn có nhiều cơ hội để tỏa sáng. Vì thế, có rất nhiều gameshow, chương trình đình đám trong nước mời tôi tham gia và tôi cũng rất muốn vì tôi biết nếu tham gia thì tôi sẽ được nổi tiếng, hâm nóng tên tuổi trở lại.

Nhưng tôi từ chối hết, tôi không muốn đánh đổi. Tôi chỉ muốn dành thời gian cho con và gia đình thôi".

- Ảnh 2.

Có mặt tại chương trình nhạc sĩ Chung Tử Lưu nghe vậy liền thốt lên: "Bây giờ thì Thanh Thảo vẫn nổi tiếng, chỉ cần làm show là cháy vé.

Tôi biết Thanh Thảo từ lâu rồi và hiểu được Thanh Thảo đam mê âm nhạc, nghề nghiệp tới cỡ nào. Thanh Thảo từng bán nhà, bán ô tô chỉ để làm show, làm album, làm những chương trình mình yêu thích. Thanh Thảo không quan tâm đến lời lỗ ra sao, miễn được làm cái mình thích là được rồi. Nhưng tôi thấy Thanh Thảo làm mọi thứ cũng đều thành công".

Thanh Thảo phân trần: "Thành công thật nhưng nói thật là tôi phải bán nhà liên tục. Vì số tiền thu lại khi bán vé không thể nào bù lại với số tiền tôi bỏ ra đầu tư vì một khi tôi đã làm gì là phải chơi tới cùng mới đã, không muốn nửa chừng".

Thanh Thảo sinh 1977 tại Thành phố Hồ Chí Minh trong một gia đình nghèo, cô có họ xa với ca sĩ Minh Quân.

Thanh Thảo được cho là có quan hệ tình cảm với Đức Trí, ca sĩ Quang Dũng và từng đính hôn với Roderick Haire - Tổng giám đốc AIA Việt Nam.

Hiện nay, Thanh Thảo đã lập gia đình với doanh nhân ngoại quốc Tom Han. Họ có với nhau hai con, một con trai nuôi tên là Jacky (con trai của em gái ruột Thụy Anh với Ngô Kiến Huy) và một con gái ruột tên là Talia.

Nam ca sĩ 48 tuổi cả nước biết mặt làm một việc sốc nặng với công nhân khu công nghiệp
Tags

sao Việt

quốc tịch Mỹ

Thanh Thảo

chồng Thanh Thảo

ca sĩ Thanh Thảo

thanh thảo ngô kiến huy

visa mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại