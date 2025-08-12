Lan Phương: "Người đó điều khiển, thao túng tôi"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, diễn viên Lan Phương đã chia sẻ về việc mình bị thao túng dẫn đến áp lực đè nặng trên vai.

Lan Phương

Cô nói: "Từ bé đến lớn, tôi luôn ở trong trạng thái lúc nào cũng phải làm vui lòng bố mẹ trong khi đó tôi lại có nhiều quan điểm, suy nghĩ khác với mọi người.

Có quá nhiều điều tôi muốn nói ra nhưng lại không có ai để chia sẻ trong gia đình. Vì thế nên tôi rất thèm được chia sẻ. Tôi cứ gặp một ai đó cho tôi thấy rằng họ đang lắng nghe tôi, đang chia sẻ được cùng tôi là tôi tự nghĩ mình đã tìm được chân ái.

Tôi còn quá trẻ con, thiếu từng trải. Có người bảo tôi ngây thơ, người bảo tôi cả tin, người bảo tôi bay trên mây… Bây giờ nhìn lại tôi thấy mọi thứ đề xuất phát từ lỗ hổng bên trong mình, rằng tôi khao khát được chia sẻ, được một ai đó lắng nghe, trân trọng tư duy của mình.

Vì vậy, khi gặp được một người chịu lắng nghe tôi, dù họ chưa chia sẻ được với tôi nhưng tôi vẫn thích họ. Dù lí trí bảo tôi chưa nên nhưng cảm xúc của tôi vẫn dẫn tôi đến với họ vì tôi thích được chia sẻ, được giãi bày mọi thứ. Từ đầu đến cuối, cảm xúc hướng tôi đến với họ để được chia sẻ. Đến sau này tôi nhìn lại mới thấy không đúng như tôi nghĩ.

Lan Phương và chồng

Tôi cứ nghĩ họ cùng tần số với tôi nên tôi đến với họ nhưng không phải, do tôi nhầm. Hoặc họ quá giỏi, đủ khả năng bắt sóng đúng tần số với tôi để dẫn dắt tôi theo họ lúc đầu. Nói cách khác, người đó có khả năng điều khiển tôi, thao túng tâm lý tôi để khiến tôi nghĩ giống họ, nghĩ rằng họ hiểu được tôi.

Có thể người đó là người quá giỏi, quá cao tay hoặc chính tôi là người thiếu kinh nghiệm, thiếu từng trải, quá nhiều cảm xúc nên tôi mới bị thao túng. Người đó khiến tôi tin vào những gì họ vẽ ra cho tôi, khiến tôi phải tự gồng gánh mọi thứ.

Lâu dần thì những áp lực đó đè lên đôi vai tôi, khiến tôi cảm thấy quá ngột ngạt, ngạt thở, nặng nề. Mãi tới đầu năm nay tôi mới nhận ra mình bị người đó thao túng tâm lý".