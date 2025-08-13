NSƯT Thành Lộc: "Nó phá hoại lục phủ ngũ tạng của tôi"

Vừa qua, tại chương trình I see you, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã chia sẻ về cột mốc thay đổi tâm thức của mình.

Thành Lộc

Anh nói: "Tôi nhớ hồi xưa tôi bị đau bao tử nặng lắm. Suốt một thời gian dài tôi học ở trường Sân khấu Điện ảnh, chế độ ăn uống, sinh hoạt của tôi tự phát, không theo giờ giấc. Tôi còn khó ăn nữa.

Chưa kể, thời điểm đó kinh tế khó khăn, ăn uống không đầy đủ. Tôi còn phải vừa học vừa làm nên ngủ ít lắm, không được ngủ đủ giấc.

Chính vì thế, nó phá hoại lục phủ ngũ tạng của tôi. Tiếp đó, tôi ra đời gặp đủ mọi sự cạnh tranh, cọ xát, va chạm với đủ thứ trên đời.

Một khi trong tâm trí không yên ổn, luôn bực dọc, lo âu sẽ sinh ra bệnh này bệnh kia. Hệ thần kinh không ổn thì vận hành cơ thể không tốt.

Có những thời điểm tôi bị over thinking, người ta nói một thì tôi suy diễn ra mười. Tôi cứ tự ngồi suy diễn xem họ nói câu này là muốn ám chỉ gì mình.

Tôi cũng hay tìm cách đôi co. Bạn bè mà viết lưu bút cho tôi hay ghi rằng tôi là người cởi mở, dễ chơi, chan hòa nhưng có một cái tính mọi người rất sợ là hay nói móc, khiến mọi người rất sợ.

Tôi không hề biết mình có tính nói móc đó, chỉ là trong quá trình trưởng thành, tôi học được cách nói chuyện cấy vào lòng người ta những vết khiến người ta tổn thương.

Và tôi nhận ra, thà đập thẳng cái cây lên người thì vết thương còn lành, chứ nói một câu cay nghiệt thì tổn thương đến chết.

Tôi cứ vô tình nói móc người ta hoài mà không biết. Nhưng tôi thừa nhận rằng khi đó tôi mà nói được một câu sâu cay là về hả dạ lắm. Còn nếu đang đôi co mà tôi chưa nói được câu khiến người ta tổn thương thì tôi về ức lắm.

Rồi tôi cứ hay đem những chuyện phiền toái bên ngoài về nhà rồi để cho mình ăn bữa cơm cũng không ngon. Không bao giờ tôi được một bữa ăn ngon. Cứ ăn cơm xong là tôi lại lên cơn đau bao tử, phải vào nằm.

Có một thời gian tôi phải trị bệnh đau bao tử tốn đến gần hai mấy triệu mà số tiền đó ngày ấy to lắm.

Thế rồi tôi nhận ra cuối cùng chỉ có mình đau chứ người mình nói móc, đôi co họ đâu có đau, cũng không cho tôi đồng bạc nào. Cuối cùng là tại tôi hết, tự tôi làm mình khổ. Tôi thấy tôi dại".