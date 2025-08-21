Nam diễn viên sang Mỹ, được một đàn chị mời ở lại nhà nhưng từ chối

Mới đây, diễn viên – đạo diễn Quốc Thuận đã qua Mỹ thực hiện một số công việc. Trong chuyến đi, anh tranh thủ ghé thăm nhà danh hài Thúy Nga.



Thúy Nga và Quốc Thuận

Vừa thấy Quốc Thuận, Thúy Nga liền hồ hởi ra đón. Cô nói: "Quốc Thuận từ Việt Nam qua tận Mỹ thăm tôi. Tôi phải gọi Quốc Thuận là thầy vì tóc rụng hết, đầu trọc lốc, tôi ngạc nhiên lắm.

Nghe tin Quốc Thuận qua chơi mà tôi phải chuẩn bị, make up từ trưa hôm qua tới giờ. Lâu lắm mới được gặp Quốc Thuận tôi mừng lắm. Chị em tôi chơi với nhau từ hồi còn học ở trường Sân khấu Điện ảnh".

Quốc Thuận cũng vô cùng hào hứng khi gặp lại Thúy Nga, một người đàn chị thân thiết ở xứ người. Được biết, dù khá bận rộn với nhiều công việc nhưng Quốc Thuận vẫn tìm tới thăm Thúy Nga vì hai người có tình cảm gắn bó trong cả nghề nghiệp lẫn đời sống. Anh vội lao vào nhà Thúy Nga để tham quan.

Đi tới phòng nào Quốc Thuận cũng tỏ vẻ trầm trồ trước cơ ngơi bề thế của Thúy Nga tại Mỹ. Anh thốt lên: "Nhà chị Thúy Nga ở Mỹ nhưng rất nhiều tượng Phật, bước vào một cái là muốn tu tâm dưỡng tính ngay, như một chính điện.

Thúy Nga còn chia rõ, phòng nào để thờ cúng, phòng nào để livestream bán hàng, một bên là mini shop, một bên là mini chùa. Bước vào nhà Thúy Nga chỉ thấy mùi nhang quyện với mùi sầu riêng, lạ lắm.

Thúy Nga lên tiếng: "Chắc Quốc Thuận sợ nhà tôi như cái chính điện nên lúc tôi mời ở lại nhà mấy hôm thì Quốc Thuận kêu không ở được".

Nói xong, Quốc Thuận liền tới ban thờ Phật trong nhà Thúy Nga để thắp hương. Thúy Nga dù ở Mỹ nhưng lại rất tín ngưỡng tâm linh Việt Nam, để nhiều tượng Phật trong nhà và thường xuyên thắp nhang, đọc kinh Phật.

Sau đó, Thúy Nga và Quốc Thuận ngồi tâm sự một lúc lâu nhưng cô không quay lại. Tới tận chiều Quốc Thuận mới về nhà. Quốc Thuận cũng hứa trong lần tới trở lại Mỹ sẽ lên talkshow của Thúy Nga để trò chuyện còn hiện tại do quá bận nên không thể ở lại lâu hơn.

Trước Quốc Thuận, nghệ sĩ Hoàng Sơn cũng mới sang Mỹ và tìm tới nhà Thúy Nga hỏi thăm. Thúy Nga rất hiếu khách, bất cứ nghệ sĩ nào từ Việt Nam qua cũng được cô chào đón, mời đi ăn uống, chở đi chơi và còn mời về nhà ở cùng.