"Đệ nhất MC Việt" 71 tuổi bị chê già, nói khó nghe: "Tôi buồn lắm"

Mới đây, MC Việt Thảo - người từng được mệnh danh là "Đệ nhất MC Việt" đã lên tiếng khi bị một khán giả chê bai.

Việt Thảo

Ông nói: "Có người nói tôi bây giờ già rồi nên giọng khàn, nói không được hay nữa, khó nghe quá. Tôi buồn lắm.

Cái buồn ở đây không phải vì nghe người ta nói vậy mà buồn. Tôi buồn vì cảm thấy thời gian tôi có thể ngồi đọc truyện cho khán giả nghe đã rút ngắn dần. Giọng tôi không còn thanh như ngày xưa vì bây giờ tôi già rồi, cũng 71 tuổi và sắp sửa sang 72 tuổi rồi.

Chỉ có điều, tôi mong rằng dù giọng khàn hay già hay khó nghe thì vẫn được làm nghề, được tiếp tục nói ngày nào hay ngày đó. Tôi chỉ sợ rằng một ngày nào đó chúng ta không còn được nghe tiếng nói của nhau, để đọc cho nhau nghe. Cảm ơn vị khán giả đó đã nhắc nhở tôi để tôi chú ý hơn.

Đúng là nhiều khi tôi đang đọc thì bị rè tiếng, giống như có đờm ở cổ. Nhưng đành chịu thôi chứ chẳng biết sao được. Tôi chỉ biết cố gắng đọc tốt hơn.

Nói gì thì nói, tôi vẫn cảm ơn mọi người đã theo dõi tôi. Tôi mong rằng, đến một ngày nào đó, khi tôi không còn đọc những câu chuyện cho khán giả nghe thì ít ra nơi đây là nơi chúng ta còn tìm thấy nhau, còn có nhau trong cuộc đời này".

MC Việt Thảo rịnh Việt Thảo, sinh năm1954 tại Cà Mau. Ông được biết đến là một MC nổi tiếng tại hải ngoại, với giọng đọc truyền cảm, ấm áp và khả năng dẫn chương trình duyên dáng, hài hước.

Ngoài ra, Việt Thảo cũng được biết đến là một người lồng tiếng kỳ cựu, chuyên lồng tiếng phim kiếm hiệp, ăn sâu vào ký ức nhiều người. Ông cũng là diễn viên hài khá nổi tiếng, kết hợp cùng danh hài Vân Sơn và Bảo Liêm.

Việt Thảo còn được mệnh danh là "Đệ nhất MC" tại Việt Nam vì là người đầu tiên đưa chữ "MC" vào làng giải trí Việt Nam.

Rời khỏi Trung tâm Vân Sơn, ông vẫn thường làm MC cho nhiều show ca nhạc ở hải ngoại. Ông quay phóng sự ở nhiều nhà hàng, quán ăn của cộng đồng người Việt trên khắp nước Mỹ. Ngoài ra, ông cũng làm video hướng dẫn nấu ăn trên kênh Youtube chính thức. Thời gian rảnh ông đọc những chuyện ma, chuyện tâm linh của các fan gửi về. Việt Thảo còn có mở một quán ăn ở Katy, Texas.