Nữ ca sĩ ở Mỹ sở hữu 10 nghìn mét đất tại Việt Nam, suy nghĩ kêu gọi đầu tư

Mới đây, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, ca sĩ Mai Thiên Vân đã chia sẻ về gia đình mình.

Cô nói: "Tôi sống ở miền quê, cuộc sống chỉ đủ ăn thôi. Tôi cũng biết lo từ nhỏ, tự biết lo cho bản thân. Cái gì tôi tự lo được thì tôi lo, không để phiền đến cha. Tôi cũng đi hát tại ca đoàn, cố gắng có tiền để xoay sở việc đi học.

Mai Thiên Vân

Cha tôi cũng chỉ nuôi được các con chuyện ăn uống thôi, không lo thêm được nhiều. Tài sản chỉ có ruộng đất, không có gì sinh lời thêm.

Mẹ tôi mất rồi. Khi tôi còn nhỏ thì mẹ tôi ở xa. Mẹ để tôi ở Bến Tre cùng cha để lên Đồng Nai lập nghiệp. Ngày đó người ta khuyến khích mọi người đi kinh tế mới, đến các vùng hoang sơ để khai hoang.

Khai hoang được bao nhiêu đất thì sẽ được sở hữu đất đó. Có một nhóm người rủ nhau đi nên mẹ tôi đi cùng. Tôi ở cùng cha dưới quê nên gắn liền tuổi thơ với đồng ruộng, không được gần mẹ mà gần cha hơn. Ở nhà tôi cũng phải có đến cả mẫu đất (tương đương 10 nghìn m2 đất), bây giờ vẫn còn".

Quang Lê và Mai Thiên Vân

Vân Sơn nghe vậy liền thốt lên: "Vậy là trúng quá rồi". Mai Thiên Vân mời đàn anh: "Hôm nào anh Vân Sơn về Việt Nam thì qua chỗ tôi chơi, về thăm đất ruộng nhà tôi.

Sau này, tôi thấy các bạn trẻ có nhiều ý tưởng hay về các miền quê. Họ xây những homestay, resort nhỏ nhỏ cho giới trẻ đi nghỉ mát, cà phê chill chill. Họ xây cả những khu giải trí trong đó.

Tôi cũng suy nghĩ và muốn kêu gọi đầu tư vào mẫu đất của tôi, ý tưởng này cũng hay. Đất ruộng của tôi không gần biển, phải đi một chút ra xa mới có biển.

Nói chung, hồi đó nhà tôi cũng gọi là có đất có ruộng, nhưng chỉ đủ ăn, không dư dả gì. Vì thế nên tôi phải tham gia các cuộc thi hát để kiếm tiền xoay sở cuộc sống, lo học cái này cái kia, mua sách vở, mua xe đạp.

Có lần tôi tham gia cuộc thi hát của người lớn được giải cao, phần thưởng nhận được là 800 nghìn đồng. Số tiền này vào năm 1996 là rất lớn".

Vân Sơn thốt lên: "Số tiền này lớn lắm. Tôi nhớ năm 1988 tôi đi diễn ở Việt Nam được có 5000 đồng một show thôi".