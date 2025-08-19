Nam ca sĩ Việt bị tàu hỏa tông, nói một điều kỳ lạ xảy ra

Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, ca sĩ Cao Thái Sơn đã chia sẻ về quan điểm sống của mình ở thời điểm hiện tại. Nam ca sĩ cũng kể lại vụ anh bị tàu hỏa đâm vào năm 2023 ở Đà Lạt.

Cao Thái Sơn

Anh nói: "Mẹ tôi đã đi theo tôi suốt hơn 10 năm, tôi đi hát ở đâu mẹ theo đó. Bây giờ mẹ cũng hết sức rồi. Tôi luôn động viên mẹ đi chơi với tôi, còn sức là cứ đi, biết đâu sau này không còn sức nữa, muốn đi cũng không được.

Cuộc sống bây giờ không biết còn bao nhiêu năm nữa, phải để cho tâm mình khỏe, sống hạnh phúc để cảm thấy mọi thứ trở nên tuyệt vời, sống một ngày phải hạnh phúc ngày đó.

Tôi đi hát, có những điều đã gây dựng nên trong sự nghiệp của mình và học được điều lớn nhất là lòng biết ơn chứ không phải sự giàu có, nổi tiếng. Tôi biết ơn tất cả mọi người, mọi thứ. Tôi biết ơn khán giả. Thậm chí, tôi phải biết ơn cả những vụ tai nạn đến với mình.

Trước đây tôi từng bị tai nạn. Tôi đang lái xe thì bị tàu hỏa tông. Nhưng may mắn thay cả nhà tôi không ai bị gì hết. Tôi nghĩ đó là một phước đức, một điều gì đó rất kỳ lạ. Tôi không hiểu sao bị tàu hỏa đâm mà tôi lại không hề hấn gì, thật kỳ diệu.

Mới ngày hôm qua, tôi xảy ra chuyện. Tôi đang lái xe trên cao tốc thì thấy hệ thống báo hiệu của xe báo cho tôi rằng xe có vấn đề. Tôi lập tức tấp xe vào lề và phát hiện xe bị lỗi nặng. Tôi gọi xe cẩu đến cẩu xe của tôi đi sửa và lại tiếp tục chuyến du lịch với gia đình, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau những chuyện xảy đến với tôi, tôi nghĩ ngày hôm nay còn khỏe mạnh, còn được ngồi với nhau, còn được chia sẻ những điều thiện lành là tuyệt vời rồi".

Tiếp đó, Cao Thái Sơn chia sẻ về việc mở nhà hàng chay: "Mẹ tôi thì luôn cản tôi vì muốn tôi làm cái gì cũng phải suy nghĩ kỹ. Nhưng tôi bảo mẹ rằng, năm nay là một năm vô cùng đặc biệt, tôi muốn làm gì đó cho khán giả thấy được. Ví dụ như ăn chay, bớt sát sinh, lan tỏa cho mọi người.

Rất khó để một nhà hàng chay có thể sống sót, tồn tại được trong thời buổi hiện tại. Khi mở một nhà hàng ra vất vả hơn việc đi hát rất nhiều. Tôi phải thừa nhận đi hát sướng hơn, nhàn hơn. Kinh doanh phải đối diện với nhiều thứ hơn. Nhưng tôi vẫn quyết tâm mở để lan tỏa những điều thiện lành. Bây giờ tôi ăn chay khá nhiều. Những ngày ở Việt Nam tôi đều ăn chay, còn đi xa thì phải ăn mặn để có sức khỏe".