Con trai Elvis Phương nói về cha và người cô ruột mới qua đời

Mới đây, MC Khánh Hoàng đã có buổi trò chuyện với ca sĩ Phương Hùng, con trai của danh ca Elvis Phương, cháu ruột cố ca sĩ Kiều Nga.

Phương Hùng và Khánh Hoàng

MC Khánh Hoàng tiết lộ: "Rất nhiều người hiện nay vẫn không hề biết Phương Hùng là con trai danh ca Elvis Phương nên khi thấy Phương Hùng hát trong đám tang chị Kiều Nga lại hỏi đây là ai".

Ca sĩ Phương Hùng chia sẻ: "Tôi cũng đi hát và đi hát từng khá lâu rồi. Hồi mới đi hát, tôi ký hợp đồng với trung tâm Làng Văn nhưng sau đó chuyển sang Houston sống và hát ở đó suốt 23 năm qua.

Sau này tôi mới trở lại California, sống tại San Jose và bắt đầu đi hát lại thì mọi người biết đến tôi nhiều hơn một chút. Còn suốt thời gian tôi ở Houston thì hầu như khán giả không biết đến tôi.

Gia đình tôi có ba chị em, một người chị cả rồi tới tôi và một cậu em trai nữa. Chị tôi và em tôi không theo nghiệp ca hát nhưng chị tôi hát rất hay còn em tôi có khiếu làm phòng thu.

Hoài Linh cùng các nghệ sĩ trong đêm nhạc giới thiệu Phương Hùng

Trong các anh em của bố tôi thì có bố tôi là người nổi tiếng nhất. Ngoài ra còn có cô RR Hoa, cũng đi hát khi còn ở Việt Nam, qua Mỹ thì bỏ nghề, rồi mới tới cô Kiều Nga. Như vậy là có 3 người theo nghiệp hát.

Trong họ nhà tôi có tới 8 bà cô và hầu như ai cũng mê ca hát. Ông nội tôi là thầu khoán, còn ông ngoại tôi đi bán xe máy. Nói chung nhà tôi trước đó không ai theo ca nhạc, bố tôi là tiên phong đầu tiên rồi tới các chị em trong nhà.

Và mọi người đều đi hát theo năng khiếu rồi tự học, không học trường lớp nào. Bố tôi ngoài hát còn biết chơi guitar, thổi kèn harmonica. Tôi thì biết đánh trống và thổi harmonica. Tôi chơi trống từ nhỏ, được bố dạy cho nên tôi mơ ước trở thành tay trống chứ không phải ca sĩ.

Sau khi bố tôi qua Mỹ định cư, tôi ở lại Việt Nam với cô và bà nội, sống trong sự đùm bọc, yêu thương của mọi người. Tôi đi hát ở Nhà Văn hóa Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh cùng chị RR Hoa. Chị RR Hoa hát giống cô Kiều Nga và cô Ngọc Lan, phát âm tiếng Tây rất chuẩn. Mãi sau này tôi mới sang Mỹ định cư.

Tôi có làm một chương trình ra mắt khán giả, có cả anh Hoài Linh, Thành Lễ đóng cùng tôi".