Phương Mỹ Chi: "Cứ tiếp cận tôi bình thường, đừng vô duyên là được"

Vừa qua, tại chương trình Have a sip, ca sĩ Phương Mỹ Chi đã khẳng định cô vẫn "ế", chưa một mảnh tình vắt vai và mọi tin đồn yêu đương trước giờ đều là không có thật.

Phương Mỹ Chi

Tuy nhiên, Phương Mỹ Chi cũng bày tỏ cô vẫn muốn có tình yêu. Khi MC Thùy Minh hỏi vì sao tới giờ vẫn chưa có mối tình nào, Phương Mỹ Chi thốt lên: "Chị hãy đặt một dấu hỏi thật lớn với vũ trụ giúp tôi đi. Tôi nói thật! Tôi cũng không biết vì sao lại thế. Tôi thấy mình cũng dễ thương mà?".

Phương Mỹ Chi cũng tiết lộ: "Tôi cũng đã từng crush, thích đơn phương một số người. Tôi cũng là con người, cũng biết rung động mà. Nhưng vì tôi nghĩ mình là người nổi tiếng, có giá trị của mình, lại là con gái nữa nên có tâm lý e dè, không thể mở lời trước. Rất khó để tôi bắt đầu.

Bây giờ tôi chỉ ngồi yên chờ người ta tiếp cận mình trước thôi. Cứ tiếp cận tôi bình thường thôi, đừng nói chuyện vô duyên là được. Mọi người có thể nhắn tin với tôi qua trang Instagram. Ở Facebook thì phải kết bạn, còn Instagram thì không cần, ai cũng có thể nhắn tin được.

Phương Mỹ Chi và bạn trai tin đồn

Tôi chỉ cách cho những người crush tôi nè. Bây giờ mọi người cứ đăng hình ảnh bản thân lên trang Instagram rồi tag Phương Mỹ Chi vào để tôi thấy được. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu nhắn tin, nói chuyện, theo dõi nhau. Như thế thì hợp lý hơn, chứ tự nhiên nhắn tin thì tôi lại không đọc được vì nhiều khi bị move qua mục spam. Tôi đã bày cách để làm quen rồi đó".

Về mẫu đàn ông mình thích, Phương Mỹ Chi tiết lộ: "Tôi thích những bạn, anh trai hoặc em trai nhìn tri thức, hiền hiền, không phải kiểu bad boy. Tôi thích sự an toàn, dễ thương, thư sinh nhưng vẫn phải có chính kiến riêng, không phải ủy mị.

Tôi cũng đang chờ đợi giai đoạn nổi loạn của mình, không biết lúc đó trông tôi sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ tôi vẫn thích ổn định, thích những thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Tôi nghĩ mình sẽ có lúc phải trải qua sự nổi loạn nhưng chưa phải bây giờ. Tôi không biết mình có được quyền quyết định sự nổi loạn không nhưng tôi nghĩ mình sẽ phải trải qua nó trong cuộc đời".