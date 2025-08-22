NSND Thanh Tuấn 75 tuổi lần đầu làm một việc sau lần đột quỵ tưởng không qua khỏi

Mới đây, NSƯT Kim Tử Long đã tổ chức một đêm nhạc tại nhà hàng của mình, với sự tham gia của nhiều bạn bè đồng nghiệp, nghệ sĩ nổi tiếng.

NSND Thanh Tuấn xuất hiện

Trong đó, gây bất ngờ nhất là sự xuất hiện của NSND Thanh Tuấn. Đây cũng là lần đầu tiên nam nghệ sĩ xuất hiện trước đông đảo khán giả, công chúng và đứng trên sân khấu biểu diễn sau trận đột quỵ thập tử nhất sinh phải nhập viện cách đây vài tháng.

Có thể thấy, NSND Thanh Tuấn đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn, đi lại thoải mái và thần sắc tốt. Ông cầm mic hát live hoàn toàn, khiến ai cũng trầm trồ và bất ngờ.

Không những vậy, NSND Thanh Tuấn còn ca vọng cổ dài hơi với giọng hát mùi mẫn, ngọt ngào, khỏe khoắn, lên cao xuống trầm, ngân nga câu chữ với làn hơi chắc khỏe, truyền cảm.

NSND Thanh Tuấn còn biểu diễn khá lâu, suốt gần 20 phút, vừa hát đơn cả vừa song ca với nghệ sĩ Phượng Hằng và càng hát càng khỏe, không hề hụt hơi, khiến ai cũng vỗ tay thán phục.

Rất nhiều khán giả tỏ ra ngạc nhiên về sự hồi phục nhanh chóng cũng như khen ngợi nỗ lực của ông ở tuổi 75. Một số khán giả còn chạy lên sân khấu tặng hoa và xin chụp ảnh với nam nghệ sĩ, cho thấy ông vẫn được ái mộ, yêu thương.

Được biết, NSND Thanh Tuấn có chế độ ăn uống, luyện tập khá tích cực sau biến cố đột quỵ tưởng chừng không qua khỏi. Ông nói: "Hiện tại thì tôi phải uống thuốc đều mỗi ngày, cả sáng cả chiều. Tôi ăn được, mỗi buổi ăn thì không nhiều, ăn chừng nửa chén cơm thôi nhưng ăn nhiều lần, một ngày tôi ăn 4, 5 bữa.

Tôi cũng chịu khó tập thể dục, sáng dậy đi tới đi lui, đưa tay đưa chân, làm một số động tác đơn giản rồi hít thở.

Tôi may mắn cũng có phước nên sức khỏe vẫn ổn. Từ nhỏ tới giờ, đây là lần tôi bệnh nặng nhất, thập tử nhất sinh. Chưa bao giờ tôi bệnh nặng như lúc này. Thực ra tôi có triệu chứng từ 25 năm trước nhưng bác sĩ bảo cứ kệ nên tôi ý lại, không đi khám thường xuyên".

Sau biến cố, NSND Thanh Tuấn giảm khoảng 7-8kg, song ông mừng vì sức khỏe dần ổn hơn.