Vợ Đặng Văn Lâm: "Tôi tưởng mình sắp chết, cả phòng lạnh toát"

Vừa qua, tại chương trình Tâm sự mẹ bỉm, vợ thủ môn Đặng Văn Lâm là Yến Xuân đã chia sẻ về hành trình sinh nở của mình.

Đặng Văn Lâm và vợ

Cô nói: "Trong quá trình mang thai thì tôi chủ yếu đi khám một mình nhưng đến khi sinh thì chắc chắn chồng phải đi theo tôi.

Ban đầu thì chồng tôi sợ, hỏi tôi phải đi à, tôi bắt anh ấy phải đi. Đến khi tôi sinh xong, anh ấy bảo: "Lần sau chắc chắn anh sẽ đi với em nữa, anh không biết nó hạnh phúc như vậy".

Cũng may là có chồng đi cùng tôi. Tôi vốn là người khá mạnh mẽ và nghĩ rằng trong cuộc đời này mình không sợ một cái gì.

Nhưng đến khi nằm trên bàn sinh, tôi tưởng mình sắp chết. Tôi sinh mổ. Lúc đó, tôi cảm thấy cả phòng lạnh toát, người tôi cũng lạnh. Tai tôi thì nghe thấy tiếng dao kéo. Tôi sợ tới mức tụt huyết áp. Tôi nghĩ, đó là lần tôi sợ nhất trong cuộc đời.

Tôi đang sợ hãi tột độ thì chồng mở cửa bước vào, tôi thốt lên "đẹp trai quá". Tôi nghĩ, ông này mà làm bác sĩ thì đẹp lắm. Thế là tôi hết sợ luôn.

Tới lúc bác sĩ tiêm thuốc, tôi tụt huyết áp, mắt tối sầm lại, miệng cứ lẩm bẩm. Bác sĩ phải tiêm cho tôi bình thường lại mới mổ. Tôi phải sinh mổ vì đầu em bé to quá.

Chồng tôi là người đầu tiên thấy con, trước cả tôi. Vừa thấy con, chồng tôi thốt lên: "Đẹp trai quá". Tôi tức ơi là tức mình mang thai 9 tháng mà người đầu tiên thấy mặt con lại không phải mình. Tôi tò mò vô cùng, muốn thấy con lắm mà vẫn chưa được thấy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình xong nhiệm vụ rồi, an tâm rồi vì con đã được sinh ra trọn vẹn. Trong đầu tôi không nghĩ con đẹp hay xấu mà chỉ cần nghe thấy tiếng con khóc là tôi vui rồi.

Một kỷ niệm tôi nhớ nhất là trong ngày sinh, trước khi vào viện sinh tôi còn thức dậy lúc 5h45 sáng để đạp xe mất 20 phút. Tôi nghĩ sau này mình phải có kỷ niệm để kể cho con nghe nên mới làm vậy.

Đạp xe xong, tôi lên thay đồ rồi bảo chồng chở đi đẻ luôn. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tôi vì tôi muốn mình phải khỏe lại thật nhanh để còn chăm con. Sau khi sinh xong, tôi luôn tự nhủ mình phải hồi phục thật nhanh".