Nam nghệ sĩ 69 tuổi hát với NSND Lệ Thủy: "Mỗi đêm tôi được 5 chỉ vàng"

Mới đây, nghệ sĩ Đặng Ngọc Văn đã tới thăm nhà nghệ sĩ cải lương Châu Vương, từng nổi tiếng cùng thời với thế hệ Vũ Linh, Kim Tử Long...

Nghệ sĩ Châu Vương

Khác với nhiều nghệ sĩ cải lương khi về già neo đơn, khó khăn, nghệ sĩ Châu Vương có cuộc sống khá ổn định, nhà cao cửa rộng. Trong nhà còn có bộ bàn ghế đồng kỵ đắt tiền, cho thấy kinh tế rất vững vàng.

Nam nghệ sĩ tâm sự: "Tôi sinh năm 1957, tính tới nay là 69 tuổi rồi. Con gái út tôi là nghệ sĩ Phương Cẩm Ngọc năm nay cũng 35 tuổi rồi.

Tới năm 40 tuổi tôi mới vào hoàng kim sự nghiệp, nổi lên được một thời gian thì cải lương suy tàn. Tôi còn mất một chỉ vàng để thuê người làm băng rôn ghi tên mình. Thời đó nghệ sĩ hay đoàn cải lương đi hát ít treo băng rôn có hình, chủ yếu băng rôn ghi tên thôi và phải thuê người về viết tên mình chứ không có máy làm.

Thời gian đó vào thập niên 80, tôi đang hát kép chánh cho đoàn Phước Chung. Ông trưởng đoàn đó là ông Phước Tâm, cũng là cán bộ của Sở Văn hóa. Ông ấy nhận tôi làm con nuôi và bảo tôi: "Con đừng bỏ đoàn và bỏ ba". Ông ấy nói câu đó, tôi nhớ suốt đời.

Lệ Thủy và Châu Vương

Hồi đó tôi hát nhiều lắm, mỗi đêm hát của tôi cũng được 5 chỉ vàng hoặc hơn. Nhưng tôi chỉ hát được một tháng, dư tiền ra rồi nghỉ vì cứ một tháng nắng thì ba tháng mưa không hát được.

Trong ba tháng không hát, tôi ngủ nhờ nhà dân rồi ở không, đi uống cà phê suốt. Chưa kể tôi vẫn phải nuôi vợ con, vì thế mà cuộc sống cũng cực lắm chứ không đơn giản, dễ dàng gì.

Tới năm 90 thì tôi đi đoàn Sông Bé 3, hát chung với Kiều Hoa. Bà Kiều Hoa cũng là trưởng đoàn này luôn.

Sau đó tôi lại quay về đoàn Phước Chung và hát ở đó tới khi giải nghệ luôn vì tới sau những năm 90 thì đoàn Phước Chung xuống cấp quá. Tôi không hát cải lương được nữa, phải đi qua bên ca nhạc và làm MC.

Thời gian tôi diễn cùng NSND Lệ Thủy là đi đoàn Cao Văn Lầu của danh ca Thanh Tuấn. Tôi gọi NSND Lệ Thủy là chị hai. Thời gian đó cũng không lâu, cứ ở mỗi bến thì chị hai hát hai đêm".