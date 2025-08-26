Nữ NSND từng là phó giám đốc, tuổi 62 tận hưởng "thiên đường" tại biệt thự phố cổ Hà Nội

Nữ diễn viên trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND

Lê Khanh tên thật là Trần Mai Khanh, sinh năm 1963 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật bề thế đến tận 4 đời. Cha cô là NSND Trần Tiến, người từng có nhiều vai diễn kịch nói để đời, mẹ là NSƯT Lê Mai - con gái của nhà thơ, nhà viết kịch Lê Đại Thanh và diễn viên Đinh Ngọc Anh. Lê Khanh còn có chị gái là diễn viên điện ảnh nổi tiếng Lê Vân.

Lê Khanh thời trẻ

Sau này, cô kết hôn với đạo diễn, nhà quay phim Phạm Việt Thanh. Bản thân Lê Khanh cũng thành công trong sự nghiệp khi từng là Phó Giám đốc nghệ thuật của Nhà hát Tuổi Trẻ.

Nhờ sinh ra trong cái nôi nghệ thuật nên tài năng của Lê Khanh sớm nở rộ và được gia đình ủng hộ theo nghề diễn. Từ khi còn nhỏ, cô đã được cha mẹ dạy dỗ về nghề và học hỏi từ họ hàng, chị em mình những kinh nghiệm diễn xuất, hóa thân vào nhân vật trên sân khấu.

Mới 7 tuổi, Lê Khanh đã được nhận vai diễn đầu tiên. Sau này, cô được học hành bài bản và tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh vào năm 1982.

Khi tốt nghiệp, nhờ kết quả học tập xuất sắc và những cống hiến quá nhiệt tình, Lê Khanh được đặc cách không phải qua thời gian thực tập mà được ghi tên luôn vào biên chế Nhà hát. Sau đấy, cô cũng được đặc cách phong NSƯT trước niên hạn, dù không đủ huy chương.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Lê Khanh không ngừng nghỉ phấn đấu, gặt hái nhiều thành tích ở cả trong và ngoài nước. Có sự nghiệp gắn liền với hàng trăm vai diễn sân khấu khác nhau cùng nhiều phim điện ảnh, truyền hình, cô diễn xuất vô cùng đa dạng, linh hoạt từ những vai diễn ăn mày rách nát tới nhiều vai chính kinh điển.

Nữ nghệ sĩ được mọi người ví như một "biểu tượng sống" trong làng kịch của Việt Nam. Khả năng diễn xuất và tài năng làm đạo diễn của cô không chỉ giúp cho sân khấu kịch ngày càng phát triển mà còn đem đến cho khán giả những cái nhìn sâu sắc hơn về mọi mặt trong đời sống.

Năm 2001, Lê Khanh được phong danh hiệu NSND khi mới bước sang tuổi 38. Tính tới thời điểm hiện tại, nữ nghệ sĩ là diễn viên sân khấu trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu cao quý này.

Cô cũng từng giữ chức phó giám đốc nghệ thuật tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Tuổi 62 viên mãn trong "thiên đường" tại phố cổ Hà Nội

Tên tuổi Lê Khanh gắn liền với các vở chính kịch tại sân khấu miền Bắc, nổi danh qua nhiều vai diễn như Juliet (trong vở Romeo và Juliet), nàng Gian – Da (trong vở Gian – Da), Dexdemona (trong vở Otenlo), vai Luyin (trong vở Trưởng giả học làm sang), vai Lý Chiêu Hoàng (trong vở Rừng trúc), vai Tấm (trong vở Tấm Cám), vai nữ anh hùng Pháp Jeanne d'Arc (trong vở Khi tôi 26 tuổi)… Có thể nói, Lê Khanh là đào chính kịch nói hàng đầu tại miền Bắc.

Lê Khanh tại biệt thự phố cổ

Tuy nhiên, ít ai biết rằng Lê Khanh đã từng vào miền Nam đóng phim thị trường còn gọi là dòng phim mì ăn liền trong suốt giai đoạn từ 1990 tới 1995. Vai diễn đầu tiên của nữ nghệ sĩ tại thị trường miền Nam là vai tu sĩ Băng Thanh trong phim Săn bắt cướp.

Từ đó, Lê Khanh ở lại TP.HCM luôn 5 năm để làm phim thị trường. Cô là bạn diễn thân thiết với nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc.

NSND Lê Khanh tiết lộ tại chương trình Kịch và Nghệ: "Tôi đã từng ở Sài Gòn, có nhà, có đất ở Thủ Đức, chỉ để ở lại đây làm phim thị trường". Hiện tại, Lê Khanh đã ở tuổi 62 và sống viên mãn bên chồng con tại một căn biệt thự nằm giữa phố cổ Hà Nội.

Căn biệt thự Lê Khanh ở cũng là nhà cổ từ thời Pháp, xây theo lối kiến trúc Pháp nên vừa bước vào đã có một phong thái, cốt cách đặc biệt, mang đậm nét trầm mặc, cổ kính và rêu phong của Hà Nội hơn một thế kỷ.

Dù là nhà cổ nhưng qua bàn tay bài trí khéo léo của Lê Khanh, căn nhà trở nên bay bổng và đậm chất văn chương, nghệ thuật, đúng phong cách kịch nghệ của một nữ NSND hàng đầu kịch nói miền Bắc.

Gian bếp tuy nhỏ nhưng vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ. Lê Khanh nói trong chương trình Thăm nhà người nổi tiếng: "Phòng bếp này chỉ 10m2 thôi nhưng tôi phải làm sao để trong 10m2 vẫn có không gian mở. Người phụ nữ cả đời chỉ quanh quẩn ở gian bếp nên tôi lát gạch màu xanh cốm để nhìn dễ chịu hơn. Ô cửa sổ ở bếp cũng duyên dáng, mở ra thì thông khí, không để lại mùi. Đây cũng là nơi giao lưu với hàng xóm, bạn bè rất tuyệt vời, ăn món gì cả xóm biết".

Phòng khách nhà Lê Khanh được thiết kế theo phong cách nhà Đông Dương đầu thế kỷ XX, gợi cảm giác như bước vào truyện Vũ Trọng Phụng. Nữ nghệ sĩ bài trí nhiều đồ gỗ, treo nhiều tranh và đồ décor cổ nhưng vẫn dễ chịu, thoáng đãng. Cô yêu thích đồ cổ nên thường sưu tầm những món đồ cổ kính.

Trong phòng khách, Lê Khanh bày một chiếc bàn gỗ to. Cô nói: "Chiếc bàn này rất nhiều kỷ niệm. Từ lúc ra ở riêng, cứ mỗi năm hai vợ chồng tôi lại tích lũy để tậu được chiếc bàn, chiếc tủ. Chiếc ghế sofa mini này thì rất cổ, không biết có từ bao giờ, chủ nhân đầu tiên của nó là ai nhưng tôi sưu tầm được".

Phòng ngủ của Lê Khanh cũng không rộng nhưng ngăn nắp và dùng toàn đồ gỗ cổ theo phong cách Indochine. Cô nói: "Nhu cầu lớn nhất trong đời sống tinh thần của tôi là chỗ nào cũng phải nhìn thấy ra một thế giới thiên nhiên, có không khí, có mưa".

Vì thế, ngay trên tầng cao, Lê Khanh vẫn thiết kế cho mình một khoảng sân vườn nhỏ ngoài trời. Cô nói: "Tôi không thể thiếu không gian nhìn thấy cỏ cây hoa lá, khí trời, mưa, làm cho cuộc sống của tôi thư giãn, lãng mạn hơn sau một ngày bận rộn. Tôi cứ hít hoa, chơi lá chơi quả là thấy vui".

Trên sân thượng, Lê Khanh xây hẳn một khu thư giãn, uống trà, trồng cây cảnh. Cô nói: "Không gian này rất quý, quý đến mức tôi gọi đây là thiên đường. Được chăm cây, tỉa cành, xới đất với tôi cũng là một nhu cầu. Lúc đó, tôi thư giãn thực sự, quên hết giờ giấc".

Có thể thấy, NSND Lê Khanh rất biết cách tận hưởng cuộc sống ngay tại nhà và có những thú vui giản dị, lành mạnh, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống giữa công việc bộn bề. Cô cũng là người yêu cái đẹp, sống đậm chất Hà Nội, văn chương, nghệ thuật.