Nữ danh hài cả nước biết mặt nói thẳng đàn em: "Cái mặt này cũng làm diễn viên được à?"

Vừa qua, tại một livestream cùng diễn viên, nhạc sĩ – ca sĩ Hoàng Tuấn Minh, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ về chuyện làm Youtube và bán hàng online của mình.



Thúy Nga và Hoàng Tuấn Minh

Cô nói: "Tôi làm Youtube bị nhiều người đồn kiếm tiền nhiều lắm nhưng thực sự có những clip tôi quay không những không được một đồng nào mà còn bị đánh bản quyền đến đỏ trang luôn.

Tôi bị đánh vi phạm bản quyền vì kênh Youtube của tôi chuyên về Vlog, không phải kênh âm nhạc như Quang Lê. Vì thế nên tôi không mua bản quyền nhạc. Nếu mua bản quyền nhạc thì mất tiền lắm mà mắc gì tôi phải mua, tự nhiên mua một bài hát mất mấy triệu bạc.

Trong khi đó, tôi lại hay đi dự các show nhạc, sự kiện của nghệ sĩ nên mới quay clip lại cho mọi người coi cùng. Mỗi khi như vậy, tôi phải tắt chế độ kiếm tiền. Nhưng dù tắt kiếm tiền rồi tôi vẫn bị Youtube đánh đỏ trang, cảnh cáo vì vẫn cố chấp quay nhạc.

Bây giờ Youtube không những đánh bản quyền mà còn không cho chèn quảng cáo vào clip. Hôm nọ tôi chỉ nhận chèn một quảng cáo lên clip thôi mà bị Youtube cảnh báo luôn. Họ cho rằng tôi đang kiếm thu nhập từ quảng cáo này nên cấm không cho chèn vào. Dễ sợ lắm.

Vì thế nên hôm trước Hoàng Tuấn Minh có nhờ tôi chèn một quảng cáo liveshow của của bạn ấy làm vào clip của tôi nhưng tôi đành phải từ chối không làm được. Tôi đã bị report một lần rồi nên sợ lắm.

Hoàng Tuấn Minh

Tôi bảo Hoàng Tuấn Minh rằng phải lên ngồi nói chuyện với khán giả như hiện tại hoặc quay clip Vlog giới thiệu show thì dễ dàng hơn là chèn hẳn một poster quảng cáo show lên.

Tôi buôn bán cũng vậy, cũng không dám lên Youtube livestream bán hàng online kiểu kêu gọi mua đi, chốt đơn đi. Tôi lên đây buôn bán thì ít, buôn chuyện thì nhiều vì cứ ngồi nói chuyện thôi.

Tôi nói thật, tôi bán hàng kiểu chậm chạp thế này mới tồn tại ở Youtube được chứ tôi mà livestream ào ào như ở Việt Nam là cũng bị Youtube hạn chế lại. Ở Việt Nam tôi thấy mọi người bán hàng online ào ào, nói như máy. Tôi may mắn là ở Mỹ nên với bán hàng chậm chạp được, phù hợp với tính cách của tôi. Tôi mà ở Việt Nam thì không theo kịp đội bán hàng online được".

Tiếp đó, Thúy Nga giới thiệu về nhạc sĩ Hoàng Tuấn Minh: "Bạn này có nhiều hoài bão, ước mơ lắm, mới đây sang tận Mỹ để làm show nhạc hoành tráng".

Hoàng Tuấn Minh tiết lộ: "Tôi từng học diễn viên trường Sân khấu Điện ảnh ở TP.HCM". Thúy Nga nghe vậy liền nói thẳng mặt đàn em: "Cái mặt này cũng làm diễn viên được hả?". Hoàng Tuấn Minh đáp luôn: "Chị vào được ngành đó mà em không vào được à?".

Thúy Nga hài hước tiếp lời: "Đừng chê tôi, tôi bước vào trường đẹp rạng ngời. Hoàng Tuấn Minh dám thi vào diễn viên với mặt này là cũng cỡ Lê Dương Bảo Lâm".