Bảo mẫu con gái Mai Phương bật khóc: "Tôi không thể nói ra những điều khủng khiếp này"

Vừa qua, con trai NSND Lệ Thủy là Dương Đình Trí đã tổ chức sinh nhật cho con gái cố diễn viên Mai Phương là bé Lavie.

Cô Nguyên Châu - bảo mẫu của bé Lavie

Tại đây, cô Nguyên Châu – bảo mẫu và cũng là người nuôi dạy bé Lavie nhiều năm qua xúc động, bật khóc chia sẻ: "Nếu nói thay Mai Phương làm người mẹ thứ hai cho Lavie thì tôi cũng đang nỗ lực, cố gắng từ những giai đoạn đầu tiên tới giờ.

Tôi phải cố gắng 1000% để giúp Lavie thay đổi mỗi ngày. Tôi ít khi nói về điều này lắm vì không nói được. Tôi cũng không trả lời phỏng vấn báo chí bao giờ.

Tôi chỉ có một mình nên rất khó khăn. Để nuôi dạy một đứa trẻ thành người khó khăn vô cùng. Nếu được chia sẻ ra thì tôi nhẹ lòng hơn. Nhưng nhiều lúc tôi không được hiểu, bị nói này nói nọ.

Những va vấp để một đứa trẻ lớn lên là điều bình thường, nhưng tôi chưa hiểu vì chưa làm mẹ bao giờ. Tôi phải học để nuôi dạy Lavie.

Nhiều lúc tôi cũng nóng giận và bất đồng. Đó là điều hiển nhiên. Tôi phải học cách vượt qua bất đồng đó để lấy cái tâm ra nuôi dạy Lavie. Tôi phải nhớ lại những gì mình đã hứa với chị Mai Phương lúc chị nhắm mắt xuôi tay.

Cố nghệ sĩ Mai Phương và con gái

Tôi đã hứa với chị Mai Phương rằng sẽ nuôi dạy Lavie một cách tốt nhất. Kể cả những khi tôi bị phản đối, tôi vẫn phải ôm Lavie vào lòng để giúp nó lớn lên.

Tôi nghĩ, thời gian Lavie lớn lên không quá lâu, không nên quá áp lực về chuyện này. Tôi phải để mình nhẹ nhàng, thoải mái nhất thì mới nuôi dạy được Lavie. Tôi là người luôn muốn Lavie vui vẻ nên tôi phải luôn giữ cho mình tâm trạng tốt.

Khi tôi vui vẻ thì con ở gần mình mới không bị ảnh hưởng. Cuộc đời Lavie trước đây đã phải chịu nhiều điều khủng khiếp. Tôi không thể nói ra những điều khủng khiếp này.

Tôi đã từng chứng kiến Lavie trải qua những điều khủng khiếp đó nên hiểu lí do vì sao Lavie lại có những ngỗ nghịch, ngang bướng như vậy.

Vì thế, bước đầu tôi nuôi dạy Lavie rất khó khăn, nhưng mọi thứ cũng đã qua rồi. Tôi cần nỗ lực để hiểu đứa trẻ mình nuôi dạy, hiểu sự gửi gắm của chị mình".