Phương Mỹ Chi: "Tôi sợ tới mức bật khóc, cầm mic năn nỉ khán giả đừng về"

Mới đây, tại chương trình Have a sip, ca sĩ Phương Mỹ Chi đã chia sẻ về sự cố đáng nhớ cô gặp phải trong nghề nghiệp.

Phương Mỹ Chi

Cô nói: "Tôi gắn liền với huyền thoại cứ lên hát thì trời đổ mưa. Huyền thoại này bắt đầu từ khi tôi làm show đầu tiên trong live concert Vũ trụ cò bay tại trường Marie Cruie. Trước đó trời quang mây tạnh, nhưng tôi vừa lên hát thì trời mưa lất phất.

Sau đó thì trời tạnh cho tôi hát mở màn. Tôi vừa hát mở màn xong là trời đổ mưa ào một cái. Lần đầu tiên tôi trải nghiệm việc đó nên áp lực, lo lắng. Tôi đứng trong hậu trường khóc rất nhiều.

Tôi vừa khóc vừa cầm mic năn nỉ khán giả đừng bỏ về. Tôi sợ đến mức bật khóc. Tôi tưởng chỉ lần đó xui nên mới bị thế, nhưng ai ngờ đâu tới school tour sau đó hơn một năm, tôi cũng gặp mưa xối xả.

Nhưng tôi có kinh nghiệm rồi nên chuẩn bị sẵn áo mưa phát cho khán giả. Tôi có chuẩn bị hết từ trước. Khán giả đi xem còn tự chuẩn bị màn hình điện thoại hình trái ớt giơ lên.

Từ hai show đó tôi đã bị gắn liền với mưa. Bây giờ tôi làm show là fan tự khắc chuẩn bị sẵn áo mưa.

Những vấn đề thuộc dạng thời tiết nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi thì tôi chẳng thể làm gì khác, chỉ biết lo sợ. Ở show đầu tiên gặp mưa, tôi sợ tới mức bật khóc. Nhưng đến show sau đó, tôi chấp nhận chuyện này vì tôi biết mình không quyết định được.

Nhưng với những trục trặc, sự cố thuộc về con người, tôi phải nhìn nhận bản thân mình trước, xem điều này có xuất phát từ bản thân mình không. Tiếp đó, tôi xem xét những người xung quanh, đặc biệt là đồng đội của tôi trong ekip. Sau đó, tôi tìm tới cả đối tác để xem vấn đề xuất phát từ đâu".

Một điều trùng hợp là đêm nhạc School tour Vũ trụ cò bay cũng diễn ra trong mưa lớn như đêm nhạc showcase Vũ trụ cò bay diễn ra cách đó hơn một năm.

School tour 2024 là một trong những dự án đánh dấu cột mốc mới trong hành trình âm nhạc của Phương Mỹ Chi. School tour Vũ trụ cò bay gồm bốn chương Tổ cò, Ra ràng, Đón gió và Vút bay với hơn 20 tiết mục được dàn dựng công phu.

Chương trình giúp khán giả cảm nhận được hành trình trưởng thành của một cô bé dân ca ngày nào thông qua âm nhạc".