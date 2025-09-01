Quang Lê mất gần 4 tỷ đồng: "Người đó khoe với tôi lúc thắng mua được cả nhà"

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, ca sĩ Quang Lê đã chia sẻ chuyện anh bị mất 150 nghìn USD (tương đương gần 4 tỷ đồng).



Quang Lê

Anh nói: "Lần đó tôi có gửi cho một người thân của tôi 150 ngàn đô, người này rất thân. Tôi cũng thích chơi chứng khoán nhưng nguy hiểm lắm nên không chơi.

Người đó cầm 150 nghìn đô của tôi rồi bảo: "Em dùng tiền này mua cổ phiếu được không, nếu thắng thì em gửi cả tiền lời cho anh. Tôi nghĩ người đó thân với tôi mà chơi cổ phiếu thì khó mà thua lắm nên đồng ý.

Đến một ngày đẹp trời, tôi hỏi về số tiền đó thì người ấy bảo thua trắng rồi, bản thân người ấy cũng mất 500 ngàn đô. Tức là khi giá cổ phiếu xuống là sàn tự bán luôn nên tôi mất trắng. Lúc đó là trước mùa dịch một chút.

Tôi vốn không biết chơi đâu nhưng tại người đó cứ khoe thắng hoài nên tôi tin rồi nghe theo. Đến lúc mất trắng thì không đòi lại được.

Chính người đó còn khoe với tôi lúc thắng mua được cả nhà, vậy mà lúc thua thì mất hết".

Danh hài Thúy Nga nghe vậy cũng nói: "Thường thì người ta cứ khoe thắng hoài, đến lúc tới lượt mình chơi là thua. Hồi xưa tôi mới qua Mỹ cũng bị người ta rủ chơi một loại hình đầu tư. Người ta chơi chán chê không sao, tôi vừa bỏ tiền vào chơi một tháng thì mất bay 10 ngàn đô. Cũng may hạn mức của nó chỉ cho bỏ vào 10 ngàn đô chứ không là tôi mất nhiều nữa.

Mấy thứ tiền ảo này lúc tăng lên thì nhìn thấy ham lắm. Từ đó về sau tôi không bao giờ dính vào những thứ đầu tư trên mạng này.

Nếu hồi đó mà tôi được tiền chắc tôi sẽ chuyển qua chơi cả chứng khoán, không chừng bây giờ tôi còn mất nhiều hơn nữa. Cũng may là tôi mất 10 ngàn đô nên biết dừng lại. Bạn tôi cũng chơi chứng khoán, bỏ 28 ngàn đô vào đó mà cũng mất trắng, nhờ tôi tìm luật sư giúp vì tan nhà nát cửa nhưng tôi cũng bó tay".