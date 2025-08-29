Vợ Đặng Văn Lâm phát hoảng vì con nhận người khác là mẹ, nói thẳng với người trông trẻ 1 điều

Vừa qua, tại chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa, vợ thủ môn Đặng Văn Lâm là Yến Xuân đã chia sẻ về hành trình nuôi con nhỏ của cô.

Yến Xuân

Cô nói: "Trong những ngày đầu tiên sau sinh, tôi rất sợ. Tôi sợ mình chăm con không tốt. Tôi ngồi đọc hết comment trên mạng của các mẹ bỉm sữa xem người ta chăm con như thế nào, bị vấn đề gì.

Sau đó, tôi ngồi bàn bạc với chồng. Tôi muốn trong tháng đầu tiên phải có vú em chăm con buổi đêm để tôi được ngủ. Tôi phải ngủ thật đủ.

Ban ngày tôi chăm con, ban đêm tôi phải ngủ. Ban đầu vợ chồng tôi cũng tranh luận. Chồng tôi bảo tại sao không để bố mẹ chồng, bố mẹ vợ giúp.

Tôi không đồng ý, làm sao tôi có thể ngủ khi bố mẹ phải thức, ông bà thì lớn tuổi rồi, thức đêm như vậy không tốt chút nào. Vì thế hãy mướn vú em một tháng để tôi được ngủ đủ.

Nhưng lúc đầu tôi nghĩ chỉ một tháng thôi, sau này tôi mới thấy một mình tôi không thể nào quán xuyến hết mọi thứ. Nếu chỉ mình tôi từ sáng đến tối là tôi điên luôn.

Hiện tại thì bé ngủ nôi độc lập một phòng, cô vú em ngủ cạnh, thấy bé khóc thì sẽ tới dỗ.

Trong tháng đầu, tháng thứ hai, thứ ba tôi vô tư lắm. Tôi còn tự hào rằng mình chăm con khoa học quá, có kế hoạch quá. Tới tháng thứ 4, thứ 5, con tôi lại nhận diện cô vú em là mẹ.

Đặng Văn Lâm

Tới lúc đó, tôi hoảng quá. Cô vú em tôi thuê về rất tốt và thương con tôi nên tôi sợ con sẽ nghĩ đó mới là mẹ.

Ban ngày thì tôi cứ giành con với cô trông trẻ. Tôi bị mâu thuẫn, rằng tại sao thuê người ta về chăm con mà lại giành với họ. Từ sáng sớm mở mắt ra là tôi giành làm hết mọi việc, tới lúc tối muộn đi ngủ rồi tôi mới đưa con cho cô trông trẻ.

Cô vú em còn hỏi tôi "mày thuê tao mà sao không cho tao làm". Cô trông trẻ còn giận tôi vì thấy tôi khác so với tháng đầu. Tôi nói thẳng với cô trông trẻ một điều rằng, trong giai đoạn này con tôi đang phát triển nhận thức và nó có thể nhầm người khác là mẹ.

Vì thế, tôi xin rằng vào ban ngày tôi sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn và tới tháng thứ 6 thì mọi thứ sẽ về lại bình thường".