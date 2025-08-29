Vợ cũ Bằng Kiều tuyên bố vào viện dưỡng lão, bật khóc vì câu nói của con trai

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã tới dự buổi lễ công chiếu phim Mang mẹ đi bỏ tại Mỹ.



Trizzie Phương Trinh tại buổi lễ công chiếu

Sau khi xem xong bộ phim, nữ ca sĩ xúc động chia sẻ: "Hôm qua, mình có dịp tham dự buổi ra mắt bộ phim Mang mẹ đi bỏ của chị Hồng Đào. Hầu như với ai mình cũng có tấm hình lưu niệm, chỉ thiếu hình với nhân vật chính là chị Hồng Đào.

Lý do là vì mình đến hơi muộn, lúc đó chị đã vào bên trong. Đến khi phim kết thúc, chị lại bận trả lời phỏng vấn nên hai chị em không có tấm hình nào chụp chung.

Bộ phim Mang mẹ đi bỏ là một bộ phim xúc động và lấy đi nhiều giọt nước mắt của khán giả tối qua. Nội dung xoay quanh một người mẹ mắc bệnh Alzheimer và người con trai phải giằng co với chính lương tâm của mình: Có nên "bỏ" mẹ cho người khác nuôi hay không?

Trong lúc xem phim, mình bất chợt nhớ lại buổi truyện trò của 4 mẹ con cách đây vài năm.

Mình hỏi các con: "Mai này, khi các con có vợ, có đứa nào chịu cho mẹ ở chung không?". Chưa kịp để tụi nhỏ trả lời, mình đã nói thêm: "Mẹ chỉ hỏi vậy thôi, chứ mẹ sẽ không làm phiền đứa nào đâu. Mai mốt mẹ sẽ ở viện dưỡng lão với bạn của mẹ".

Nghe vậy, Beckam lập tức lên tiếng: "Tụi con sẽ không bao giờ bỏ mẹ vào viện dưỡng lão. Hai đứa em cũng nói theo: "Tại sao mẹ phải ở viện dưỡng lão khi mẹ có tụi con?".

Nghe xong, tự nhiên nước mắt mình lăn dài, dù biết rằng cái ngày phải vào viện dưỡng lão của mình còn xa xa lắm, giờ thì mẹ vẫn còn đang "đá trống ầm ầm" trên sân khấu mà.

Nhưng bất cứ người mẹ nào cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nghe những lời nói ấy từ chính con mình.

Trở lại với bộ phim Mang mẹ đi bỏ, phải nói phần diễn xuất của chị Hồng Đào và Tuấn Trần quá tuyệt vời, không thể chê vào đâu được. Gừng càng già càng cay, chị ngày càng toả sáng theo năm tháng. Xin chúc mừng chị Hồng Đào với bộ phim mới và em tin rằng trong tương lai, ba chữ "Đại Minh Tinh" là dành cho chị đó".

Trizzie Phương Trinh được ngưỡng mộ nhờ sự đảm đang, tháo vát, một tay kinh doanh buôn bán, mở nhà hàng phát đạt và nuôi 3 con trai khôn lớn sau khi ly hôn Bằng Kiều. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ được mời đi show khắp nơi và cô cũng thường về Việt Nam làm từ thiện.