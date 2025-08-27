Nữ nghệ sĩ bị đồn có bầu với Quang Lê: "Tại sao lại đồn ác độc thế?"

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã đi chợ mua đồ cùng ca sĩ Quang Lê. Thời gian gần đây, hai nghệ sĩ khá thân thiết và luôn xuất hiện cùng nhau, khiến dư luận dấy lên nhiều tin đồn tình cảm giữa cả hai. Thậm chí, còn xuất hiện tin đồn Thúy Nga có bầu với Quang Lê, gây xôn xao dư luận.

Thúy Nga và Quang Lê

Thúy Nga lên tiếng thanh minh: "Chúng tôi đi đâu cũng đi với nhau. Anh Nghĩa Sữa (nhạc công) còn mới gọi điện thoại hỏi tôi: 'Nga ơi, tao nghe tin mày có bầu với Quang Lê à?'.

Trời ơi, chuyện đó mà họ cũng đồn được. Tại sao lại đồn ác độc thế? Tôi xin đính chính, lần đó tôi chỉ giả bộ lên hát một bài về bầu bí rồi làm bộ đang có bầu thôi. Thế là mọi người đi đồn tôi có bầu".

Quang Lê cũng nói: "Tự nhiên Thúy Nga lên clip bầu bí làm bây giờ ai cũng nói Thúy Nga có bầu với tôi. Điều này là không đúng".

Sau khi đính chính xong tin đồn, Quang Lê và Thúy Nga tiếp tục vào chợ mua đồ nấu ăn. Dù ở Mỹ nhưng các nghệ sĩ vẫn tìm thấy những món rất thuần Việt trong chợ.

Quang Lê liên tục tỏ ra ngạc nhiên khi lần đầu đi chợ: "Trong chợ có cả trứng vịt lộn nữa. Trứng vịt lộn hôm nay rất to. Tôi đang thắc mắc mua về mà không ăn không biết có nở thành con không? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy trứng vịt mà to như thế này.

Ở kia có cả nghệ vàng, chuối, thanh long. Tôi sẽ mua một nải chuối về ăn. Tôi muốn mua cả mít để ăn. Giá mít là 8 đô la một miếng nhưng kệ đi, cứ mua ăn cho đã.

Tôi không ngờ ở Mỹ cũng có rau muống, giá 5 đô một mớ, quá rẻ. Nhiều khi rau muống phải đến 10 đô một bó. Không những vậy, ở đây còn bán cả đá phong thủy. Tôi đi chợ như đang ở Việt Nam".

Được biết, do Quang Lê và Thúy Nga khá thân thiết nên cách đây vài tuần, anh còn bị một khán giả ruột gọi điện mắng vì thấy anh đi chơi tình tứ với ca sĩ Như Ý. Người này còn dọa sẽ hủy đi tour du lịch của Quang Lê khiến anh phải gọi cả Như Ý tới nhà Thúy Nga để gọi điện giải thích cho khán giả này hiểu. Quang Lê hiện vẫn độc thân và chưa có mối quan hệ tình cảm nào.