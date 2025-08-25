Hoa hậu gặp tai nạn phải vào viện liên tục, đàn anh nhắn tin không trả lời

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã chia sẻ về hành trình của cô tại Hoa hậu Hòa bình 2022.

Đoàn Thiên Ân

Cô nói: "Thực ra tôi đi thi Miss Grand chỉ là để thử sức và có thêm kinh nghiệm còn mục tiêu của tôi lúc đó là đi thi Hoa hậu Việt Nam. Vì thế nên tôi không chuẩn bị nhiều và cũng không đặt mục tiêu đăng quang.

Thậm chí, lúc thi Miss Grand, tôi còn gặp tai nạn. Trong thời gian thi, tôi phải đi ra đi vào bệnh viện liên tục để thay băng, rửa vết thương. Tôi cứ cố gắng như vậy, cứ cố lết đi thi".

Có những lúc tôi mệt lắm, muốn bỏ cuộc. Nhưng tôi nghĩ đã đi đến đây rồi thì phải cố gắng tiếp. Tôi cứ cố gắng và lết được tới đêm chung kết. Ai ngờ đâu tôi lại trả lời được vòng thi ứng xử khá ổn và thành công.

Tôi ở ngoài đời cũng giống như những gì tôi đã thể hiện trên sân khấu".

Về quan niệm đi thi hoa hậu để đổi đời, Đoàn Thiên Ân nói thẳng: "Với bản thân tôi, tôi không nghĩ đi thi hoa hậu để đổi đời. Chỉ là sau khi đăng quang tôi phải cố gắng, nỗ lực ra sao và những gì tôi thể hiện tiếp có giúp tôi thành công hay không.

MC Nguyên Khang

Hoa hậu chỉ là một bước đệm để tôi tiếp tục làm việc, cống hiến để có những thành tựu tiếp theo.

Nếu chỉ đăng quang hoa hậu rồi ngồi không, không làm gì hết chỉ cũng chẳng thể đổi đời được".

MC Nguyên Khang tiết lộ: "Đúng là Đoàn Thiên Ân sau khi đăng quang hoa hậu xong rất bận rộn. Tôi rất khó khăn mới liên lạc được với Đoàn Thiên Ân. Có những tin nhắn tôi gửi tới Đoàn Thiên Ân không bao giờ thấy trả lời, kiểu nghìn năm vẫn đợi. Đoàn Thiên Ân không trả lời tôi luôn. Tôi phải đi tìm liên hệ khắp nơi".

Đoàn Thiên Ân thanh minh: "Tôi vừa bận và cũng vừa sống khép kín nữa. Nói ra thì không ai tin nhưng so với nhiều đồng nghiệp và tiền bối của mình thì tôi là người sống khép kín nhất nên mong anh Nguyên Khang thông cảm.

Tôi không phải người có khả năng nổi tiếng. Tôi không cập nhật được mạng xã hội để theo trend được. Tôi may mắn có công ty, ekip cập nhật hộ và đẩy tôi phải làm. Mọi người luôn đưa kế hoạch cho tôi để làm việc.

Tôi cũng ý thức được rằng mình là hoa hậu thì phải luôn cập nhật hình ảnh bản thân nên mới chịu làm, nếu không là tôi quên luôn mạng xã hội. Vì thế nên nhiều người khó tìm tôi".