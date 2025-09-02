Mẹ Cao Thái Sơn: "Xe đang xuống dốc thì bị tàu hỏa tông, tôi sợ quá ngất luôn"

Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, ca sĩ Cao Thái Sơn đã chia sẻ về việc ăn chay của mình.



Cao Thái Sơn và mẹ

Anh nói: "Tôi rất thích ăn cơm cùng gia đình. Gia đình tôi đến giờ vẫn giữ một nếp sống Hà Nội là ăn cơm cùng nhau. Tôi đi xa thì thôi nhưng nếu ở Sài Gòn là sẽ ăn cơm ở nhà với mẹ.

Trước kia, mẹ nấu món gì tôi cũng thích, ví dụ như lẩu riêu cua đồng bắp bò. Nhưng từ hồi tôi mở nhà hàng chay và ăn chay thì các món đó phai nhạt dần với tôi. Mẹ tôi bắt đầu nấu đồ chay và chuyển qua ăn chay theo tôi luôn.

Tôi nói chuyện về nhân quả với mẹ rất nhiều và thay đổi tư duy của cả gia đình tôi. Tôi muốn cả gia đình làm những điều thiện lành, tử tế, bớt sát sinh.

Tôi cấm ở trong nhà không được sát sinh, cả mẹ tôi cũng cấm không được sát sinh. Riêng sát sinh là tôi không dám đụng. Tôi nói với mẹ và tất cả mọi người là cấm.

Cột mốc thay đổi của tôi là vài năm gần đây, sau tất cả những gì tôi từng trải qua và rất tuyệt vời, may mắn khi tôi vượt qua được mọi biến cố, thậm chí là cả tai nạn suýt chết. Tôi nghiệm ra điều đó.

Sau mọi thứ trải qua, chúng ta vẫn khỏe mạnh, ngồi với nhau ăn được bữa cơm là điều rất hạnh phúc rồi".

Hiện trường vụ tai nạn

Mẹ Cao Thái Sơn cũng nói: "Từ hồi mở nhà hàng chay, Sơn thay đổi nhiều lắm, từ ăn mặn sang ăn chay và tôi cũng chiều theo ý muốn của Sơn. Sơn bảo tôi chuyển sang ăn chay cho khỏe mạnh, đỡ béo, giảm dầu mỡ.

Sơn còn bảo tôi không được ăn thịt vì nhìn mấy con động vật đó thấy thương, nó đang sống tự nhiên lại đi giết nó.

Hồi xưa tôi béo lắm, từ hồi chuyển sang ăn chay thì giảm cân nhiều. Sau vụ Sơn gặp tai nạn, tôi nghĩ rằng, nếu mình không sống tử tế thì trời đã không thương như vậy. Lúc đó, Sơn bị tàu hỏa tông, va chạm mạnh tới mức xe nát hết nhưng người lại không sao.

Tôi cũng ngồi trong xe, xe đang đi xuống dốc thì bị tàu hỏa tông, vậy mà không sao. Tôi sợ quá, ngất luôn".