Cố NSƯT Vũ Linh từ chối cắt thực quản: "Đó là bản án kinh khủng nhất, sống không bằng chết"

Mới đây, nhà báo Song Minh đã chia sẻ một câu chuyện về cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trên trang cá nhân.



Anh viết: "Khi cố nghệ sĩ Vũ Linh lâm bệnh lần 2, vào nằm tại Bệnh viện Đại học Y Dược, chính bác sĩ Long đã gặp và giải thích tình trạng bệnh cho nghệ sĩ Vũ Linh là muốn chữa được thì bắt buộc phải mổ cắt bỏ thực quản và khả năng 50% sau mổ sẽ ảnh hưởng giọng hát, nhất là hơi dài và hơi cao. Lúc đó có NSND Lệ Thuỷ, nghệ sĩ Linh Tâm, nghệ sĩ Bình Tinh và 3 nghệ sĩ khác nữa.

Khi ấy, nghệ sĩ Vũ Linh nói: "Thôi, bác sĩ điều trị gì cũng được, nhưng đừng để ảnh hưởng giọng nói để tui hát thêm phục vụ khán giả. Bởi là một nghệ sĩ mà không được hát, không được biểu diễn, không được phục vụ khán giả thì đó là một bản án kinh khủng nhất, là sống không bằng chết".

Lúc đó, mặc dù rất muốn mổ để chữa trị cho nghệ sĩ Vũ Linh nhưng bác sĩ Long rất trân trọng và cảm phục tấm lòng của nghệ sĩ Vũ Linh dành cho nghệ thuật. NSND Lệ Thuỷ, NS Linh Tâm, NS Bình Tinh… cũng đồng ý chiều lòng theo quyết định này của Vũ Linh.

Móm Hồng Loan (con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh) thì kể: "Nhớ ngày ba em nằm bệnh viện, em có hỏi ba sao không mổ cắt bỏ thực quản cho hết bệnh thì ba nói 'Tổ Nghiệp và bà nội con đã cho ba lời ca tiếng hát, ba không cắt được… Ba phải gìn giữ để gửi lại ân tình mà Tổ Nghiệp đã ban cho. Lúc đó, em và chị Ba Bình Tinh chỉ biết khóc… Hầu như ai nghe được những lời này cũng đều đau xót, thương ba biết bao nhiêu…'.

Hơn 1 năm trở lại sân khấu, dù sức khỏe rất yếu nhưng nghệ sĩ Vũ Linh cũng cố gắng hát trả ơn cho khán giả đã yêu mến mình. Anh từng hứa sẽ hát phục vụ khán giả cho đến khi nào không còn hơi thở thì thôi… Và anh đã thực hiện đúng lời hứa ấy!".

Ngay sau đó, bạn thân cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là nghệ sĩ cải lương Quốc Thanh cũng chia sẻ với các Youtuber về chuyện này. Ông nói: "Thông tin này là đúng. Đúng là nếu cắt bỏ thực quản thì cậu Năm không thể ca được nữa vì không còn hơi.

Người nghệ sĩ làm nghệ thuật mà, yêu nghề lắm, chấp nhận ra đi trên sân khấu. Bình Tinh cũng nói tôi nghe chuyện này rồi. Cậu Năm không chịu phẫu thuật và cậu chấp nhận ra đi miễn là còn ca được.

Và trong thời gian bệnh, cậu Năm vẫn phải cho cho các em, con cháu, đưa tiền các kiểu".