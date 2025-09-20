Chân dung nam NSND sốc khi nhận được tin nhắn con trai thông báo đã xin nghỉ việc ở VTV

Mới đây, thông tin đạo diễn Khải Anh rời Đài Truyền hình Việt Nam sau hơn 25 năm gắn bó khiến khán giả bất ngờ. Khải Anh vốn là một trong những gương mặt quen thuộc của phim truyền hình giờ vàng, đứng sau nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Tuổi thanh xuân, Zippo, Mù tạt và Em, Ngày ấy mình đã yêu… Việc anh rời VTV giữa lúc đang ở độ chín nghề nghiệp khiến nhiều người tiếc nuối.

Chỉ vài ngày sau, trên báo Gia đình & Xã hội, NSND Khải Hưng – cha của Khải Anh – đã lên tiếng chia sẻ cảm xúc khi biết tin con trai quyết định rời VTV. Ông thừa nhận bản thân "rất sốc" trước quyết định của con trai. Theo NSND Khải Hưng chia sẻ thì Khải Anh có đề cập chuyện nghỉ việc với cha nhưng ông không nghĩ con lại quyết định dứt khoát và nhanh chóng thế.

"Chỉ hơn 1 tuần sau khi thông báo thì tôi nhận được tin nhắn: "Con xin thôi rồi bố ạ!". Biết trước rồi mà khi nhận tin nhắn tôi vẫn sốc", NSND Khải Anh chia sẻ trên tờ Gia đình & Xã hội.

NSND Khải Anh.

Câu chuyện giữa hai cha con lập tức thu hút sự chú ý, không chỉ vì Khải Anh là đạo diễn tên tuổi mà còn bởi người cha – NSND Khải Hưng – vốn là một tượng đài của truyền hình Việt. Không ít người thế hệ trẻ bất ngờ với tiểu sử của bố Khải Anh.

Người đặt nền móng cho phim truyền hình Việt

NSND Nguyễn Khải Hưng, sinh năm 1948 tại Hà Nội, là đạo diễn kỳ cựu của VTV và cũng là Giám đốc đầu tiên của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC). Ông được xem là một trong những gương mặt đặt nền móng cho phim truyền hình nhiều tập, góp phần hình thành thói quen xem phim giờ vàng của khán giả cả nước.

Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, NSND Khải Hưng để lại dấu ấn với các bộ phim như Lời nguyền của dòng sông, Cảnh sát hình sự, cùng nhiều chương trình giải trí mới mẻ thời bấy giờ. Ông còn là người mạnh dạn đề xuất sản xuất phim dài tập chiếu khung giờ tối, tạo đà cho dòng phim truyền hình Việt phát triển mạnh mẽ.

Không chỉ nổi tiếng với tài năng, NSND Khải Hưng còn được biết đến như một "người thầy" nghiêm khắc nhưng tận tụy, dìu dắt nhiều thế hệ đạo diễn, diễn viên trưởng thành từ mái nhà VFC.

NSND Khải Hưng bên vợ chồng con trai Khải Anh.

Tình yêu nghệ thuật và sự nối tiếp

Trong môi trường nghệ thuật ấy, Khải Anh – con trai của ông – sớm nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề. Được đào tạo bài bản và thử thách qua nhiều dự án, Khải Anh đã trở thành đạo diễn quen thuộc với khán giả truyền hình, đứng sau những bộ phim ăn khách như Tuổi thanh xuân, Zippo, Mù tạt và Em, Ngày ấy mình đã yêu, Nhà trọ Balanha…

Thành công của Khải Anh khiến cha ông tự hào, bởi không chỉ là sự nối tiếp truyền thống gia đình mà còn là minh chứng cho những hạt giống nghệ thuật mà NSND Khải Hưng đã gieo trồng từ thuở khai sinh phim truyền hình. Chính vì vậy, quyết định rời VTV của con trai cũng khiến ông không tránh khỏi sự hụt hẫng.