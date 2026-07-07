Bạch Vân được NSND Tạ Minh Tâm bế suốt nửa giờ trước khi trút hơi thở cuối, gương mặt vẫn xinh đẹp

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Bạch Vân được NSND Tạ Minh Tâm bế trong vòng tay.

Nghệ sĩ Bạch Vân - người bạn đời gắn bó gần 40 năm của NSND Tạ Minh Tâm - qua đời ngày 4/7/2026 tại TP.HCM, hưởng thọ 65 tuổi, sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Sự ra đi của bà để lại niềm tiếc thương trong gia đình, đồng nghiệp và nhiều khán giả yêu mến.

Trong những giây phút cuối đời, nghệ sĩ Bạch Vân ra đi thanh thản tại nhà riêng. Chia sẻ trong tang lễ, NSND Tạ Minh Tâm cho biết dù gia đình đã chuẩn bị tâm lý từ trước vì bà lâm bệnh thời gian dài, ông vẫn không tránh khỏi đau xót khi phải nói lời tiễn biệt người bạn đời.

NSND Tạ Minh Tâm đau buồn trước sự ra đi của vợ.

Nam nghệ sĩ kể, ông đã ôm và bế vợ trong vòng tay suốt khoảng nửa giờ trước khi bà trút hơi thở cuối cùng.

"Tôi bế cô ấy suốt nửa giờ trước khi qua đời, gương mặt vẫn tươi tắn, xinh đẹp", NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ trên VnExpress.

Sự ra đi của nghệ sĩ Bạch Vân cũng khiến nhiều đồng nghiệp, học trò bày tỏ niềm tiếc thương. Trên trang cá nhân, ca sĩ Võ Hạ Trâm viết: "Chúng con kính tiễn cô vãng sanh Phật quốc. Con xin lỗi vì đã không về kịp những giây phút cuối cùng, cô đi thanh thản cô nhé.

Con xin chia buồn cùng người thầy kính yêu của chúng con Tạ Minh Tâm, cùng chị Tạ Bạch Dương và em Tạ Minh Anh. Mong mọi người sẽ vượt qua được nỗi mất mát này. Xin cả nhà mình hãy cùng gởi niệm lành và cầu nguyện cho cô Nguyễn Bạch Vân nhé. Nam mô A Di Đà Phật!".

NSƯT Phạm Thế Vĩ cũng xúc động chia sẻ về người thầy và người cô mà anh luôn kính trọng: "Tôi lặng người khi hay tin người bạn đời thân yêu của Thầy tôi đã vĩnh viễn rời xa cõi tạm sau những tháng ngày bền bỉ chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Hơn ba mươi năm trước tôi có duyên được làm học trò của Thầy. Từ đó đến nay, trên con đường học tập và làm nghề, tôi không chỉ nhận được sự dạy dỗ, chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề tận tình của Thầy mà còn luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và động viên ân cần từ Cô. Trong ký ức của tôi, Cô lúc nào cũng xinh đẹp, hiền hậu, nhẹ nhàng".

Bạch Vân và NSND Tạ Minh Tâm gắn bó nhiều thập kỷ.

Chuyện tình của NSND Tạ Minh Tâm và nghệ sĩ Bạch Vân từ lâu được nhiều đồng nghiệp, khán giả ngưỡng mộ. Hai người bén duyên từ những năm 1980 khi còn là sinh viên. Khi ấy, Tạ Minh Tâm theo học thanh nhạc, còn Bạch Vân là gương mặt nổi bật của khoa Diễn viên kịch nói.

Để chinh phục trái tim người mình yêu, Tạ Minh Tâm mỗi ngày đều mang một khúc gỗ ra ban công đối diện phòng Bạch Vân vừa ngồi mài vừa tập hát. Theo lời nam nghệ sĩ, khúc gỗ được mài nhẵn theo năm tháng ấy đã trở thành kỷ vật được hai vợ chồng gìn giữ suốt nhiều thập kỷ.

Thời trẻ, nghệ sĩ Bạch Vân là diễn viên kịch nói triển vọng, từng công tác tại đoàn kịch Kim Cương và tham gia nhiều vở diễn. Sau khi kết hôn và sinh con gái đầu lòng trong giai đoạn cuộc sống còn nhiều khó khăn, bà dần rút lui khỏi sân khấu để tập trung chăm lo gia đình, trở thành hậu phương cho chồng yên tâm theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.

NSND Tạ Minh Tâm từng nhiều lần chia sẻ, trong những năm tháng khó khăn, hai vợ chồng thường chở nhau trên chiếc xe đạp cũ, ông đi biểu diễn còn vợ luôn đồng hành, hỗ trợ phía sau. Với nam nghệ sĩ, sự hy sinh và đồng hành của Bạch Vân là chỗ dựa quan trọng để ông yên tâm cống hiến cho nghệ thuật, phát triển sự nghiệp biểu diễn, giảng dạy và sau này được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.