HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bạch Vân được NSND Tạ Minh Tâm bế suốt nửa giờ trước khi trút hơi thở cuối, gương mặt vẫn xinh đẹp

Li La
|

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Bạch Vân được NSND Tạ Minh Tâm bế trong vòng tay.

Nghệ sĩ Bạch Vân - người bạn đời gắn bó gần 40 năm của NSND Tạ Minh Tâm - qua đời ngày 4/7/2026 tại TP.HCM, hưởng thọ 65 tuổi, sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Sự ra đi của bà để lại niềm tiếc thương trong gia đình, đồng nghiệp và nhiều khán giả yêu mến.

Trong những giây phút cuối đời, nghệ sĩ Bạch Vân ra đi thanh thản tại nhà riêng. Chia sẻ trong tang lễ, NSND Tạ Minh Tâm cho biết dù gia đình đã chuẩn bị tâm lý từ trước vì bà lâm bệnh thời gian dài, ông vẫn không tránh khỏi đau xót khi phải nói lời tiễn biệt người bạn đời.

NSND Tạ Minh Tâm đau buồn trước sự ra đi của vợ.

Nam nghệ sĩ kể, ông đã ôm và bế vợ trong vòng tay suốt khoảng nửa giờ trước khi bà trút hơi thở cuối cùng.

"Tôi bế cô ấy suốt nửa giờ trước khi qua đời, gương mặt vẫn tươi tắn, xinh đẹp", NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ trên VnExpress.

Sự ra đi của nghệ sĩ Bạch Vân cũng khiến nhiều đồng nghiệp, học trò bày tỏ niềm tiếc thương. Trên trang cá nhân, ca sĩ Võ Hạ Trâm viết: "Chúng con kính tiễn cô vãng sanh Phật quốc. Con xin lỗi vì đã không về kịp những giây phút cuối cùng, cô đi thanh thản cô nhé.

Con xin chia buồn cùng người thầy kính yêu của chúng con Tạ Minh Tâm, cùng chị Tạ Bạch Dương và em Tạ Minh Anh. Mong mọi người sẽ vượt qua được nỗi mất mát này. Xin cả nhà mình hãy cùng gởi niệm lành và cầu nguyện cho cô Nguyễn Bạch Vân nhé. Nam mô A Di Đà Phật!".

NSƯT Phạm Thế Vĩ cũng xúc động chia sẻ về người thầy và người cô mà anh luôn kính trọng: "Tôi lặng người khi hay tin người bạn đời thân yêu của Thầy tôi đã vĩnh viễn rời xa cõi tạm sau những tháng ngày bền bỉ chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Hơn ba mươi năm trước tôi có duyên được làm học trò của Thầy. Từ đó đến nay, trên con đường học tập và làm nghề, tôi không chỉ nhận được sự dạy dỗ, chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề tận tình của Thầy mà còn luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và động viên ân cần từ Cô. Trong ký ức của tôi, Cô lúc nào cũng xinh đẹp, hiền hậu, nhẹ nhàng".

Bạch Vân và NSND Tạ Minh Tâm gắn bó nhiều thập kỷ.

Chuyện tình của NSND Tạ Minh Tâm và nghệ sĩ Bạch Vân từ lâu được nhiều đồng nghiệp, khán giả ngưỡng mộ. Hai người bén duyên từ những năm 1980 khi còn là sinh viên. Khi ấy, Tạ Minh Tâm theo học thanh nhạc, còn Bạch Vân là gương mặt nổi bật của khoa Diễn viên kịch nói.

Để chinh phục trái tim người mình yêu, Tạ Minh Tâm mỗi ngày đều mang một khúc gỗ ra ban công đối diện phòng Bạch Vân vừa ngồi mài vừa tập hát. Theo lời nam nghệ sĩ, khúc gỗ được mài nhẵn theo năm tháng ấy đã trở thành kỷ vật được hai vợ chồng gìn giữ suốt nhiều thập kỷ.

TIN LIÊN QUAN

Thời trẻ, nghệ sĩ Bạch Vân là diễn viên kịch nói triển vọng, từng công tác tại đoàn kịch Kim Cương và tham gia nhiều vở diễn. Sau khi kết hôn và sinh con gái đầu lòng trong giai đoạn cuộc sống còn nhiều khó khăn, bà dần rút lui khỏi sân khấu để tập trung chăm lo gia đình, trở thành hậu phương cho chồng yên tâm theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.

NSND Tạ Minh Tâm từng nhiều lần chia sẻ, trong những năm tháng khó khăn, hai vợ chồng thường chở nhau trên chiếc xe đạp cũ, ông đi biểu diễn còn vợ luôn đồng hành, hỗ trợ phía sau. Với nam nghệ sĩ, sự hy sinh và đồng hành của Bạch Vân là chỗ dựa quan trọng để ông yên tâm cống hiến cho nghệ thuật, phát triển sự nghiệp biểu diễn, giảng dạy và sau này được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Đằng sau chuyện hoa hậu Jennifer Phạm chủ động nhắn tin cho chồng cũ sang Mỹ
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

sao Việt

VnExpress

đám tang

Võ Hạ Trâm

NSND Tạ Minh Tâm

NSƯT Phạm Thế Vĩ

bạch vân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại