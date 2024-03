Người tuổi thọ ngắn thường mang đặc điểm này khi ăn uống: Nếu không có cái nào thì xin chúc mừng

Bỏ bữa sáng

Sở dĩ bữa sáng được coi là bữa ăn "quyết định tuổi thọ" là bởi đây là bữa đầu tiên trong ngày. Nó cung cấp dinh dưỡng cho mọi cơ quan sau 1 đêm ngủ dài, cung cấp năng lượng để làm việc. Vậy mới nói ăn sáng đầy đủ, đúng cách sẽ có lợi cho tuổi thọ.

Ngược lại việc bỏ bữa sáng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, béo phì… Nghiên cứu vào tháng 4 năm 2019 được công bố trên Tạp chí American College of Cardiology, trên 6.550 người trưởng thành ở Mỹ, đã chứng minh người bỏ bữa sáng có nguy cơ tử vong liên quan đến tim mạch cao hơn 87% so với những người ăn sáng.

Bên cạnh đó, còn nhiều yếu tố khác khiến trái tim của bạn bị ảnh hưởng ví dụ như hàm lượng cholesterol và huyết áp tăng cao. Theo các chuyên gia, hãy tạo những thói quen ăn uống lành mạnh để bảo vệ trái tim của bạn.

Ăn quá no vào bữa tối

Vào buổi tối, hệ tiêu hóa làm việc sẽ chậm hơn một chút so với ban ngày nên chỉ nên ăn no vừa đủ khoảng 80%. Nếu bạn ăn quá no, sẽ khó tránh được cảm giác khó chịu, nhất là khi ăn tối muộn. Cần phải hiểu rằng, cơ thể chúng ta được cấu tạo để tiêu hóa thức ăn trong khi ngồi hoặc đứng chứ không phải khi nằm. Nằm xuống khi thức ăn chưa được tiêu hóa hết có thể gây khó tiêu, mất ngủ cùng rất nhiều sự rối loạn hoạt động khác trong cơ thể.

Đặc biệt, nếu ăn tối quá no, chất đạm trong thức ăn không được tiêu hóa hết nên cặn bã trong ruột sẽ bị vi khuẩn phân hủy thành chất độc hại. Lâu ngày như vậy dễ dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày. Ăn tối quá no còn dễ gây viêm tụy cấp, đặc biệt là những người ăn quá nhiều, thậm chí có thể gây sốc, đột tử ở những trường hợp nặng.

Ngoài ra, ăn tối quá no còn làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và rối loạn giấc ngủ. Trong khi đó, giấc ngủ ảnh hưởng rất lớn tới tuổi thọ. Theo nghiên cứu của Trường Y Harvard (Mỹ), những người ngủ ít hơn 5 tiếng mỗi đêm có nguy cơ tử vong gấp đôi những người ngủ 6 đến 8 tiếng. Một nghiên cứu khác ở Châu Âu trên 8.000 người ở độ tuổi 50 - 70 phát hiện ra rằng người ngủ ít hơn 6 tiếng có nguy cơ sa sút trí tuệ nhiều hơn 30% so với những người ngủ từ 7 tiếng trở lên.

Uống nhiều soda

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Y học Quốc tế Jama cho thấy việc uống nước ngọt (cả loại thường và loại dành cho người ăn kiêng) có thể làm giảm tuổi thọ.

Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã phân tích dữ liệu từ hơn 451.000 người trưởng thành ở châu Âu trong 16 năm và kết luận uống hai lon nước ngọt mỗi ngày có thể dẫn đến nguy cơ tử vong cao hơn. Nguyên nhân là nước ngọt có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch vành.

Một đánh giá năm 2021 ghi nhận tiêu thụ đồ uống có đường, như soda, liên quan đến những thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột, viêm và căng thẳng oxy hóa, tất cả đều liên quan đến lão hóa sớm. Các tác giả đã đưa ra khuyến nghị đơn giản để giảm thiểu những tác động này: thay thế soda bằng một lựa chọn đồ uống lành mạnh hơn bất cứ khi nào bạn có thể.

Ăn quá nhiều protein

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell Metabolism chỉ ra rằng chế độ ăn uống giàu protein có thể gây hại cho não bộ của người trung niên nhiều như hút thuốc lá.

Người trung niên ăn nhiều protein nguồn gốc từ động vật có nguy cơ tử vong vì ung thư cao gấp 4 lần, nguy cơ tử vong vì bất kỳ loại bệnh nào cao hơn 74% so với người ăn chế độ ít protein.

Người thu nạp ít nhất 20% calo hàng ngày từ các nguồn protein có tỷ lệ tử vong do ung thư và tiểu đường cao hơn. Những người ăn nhiều thực phẩm làm từ động vật, như thịt hoặc phô mai có nguy cơ tử vong sớm hơn vì bất kể nguyên nhân gì.

Tuy nhiên, chế độ ăn uống vừa phải hoặc giàu protein có nguồn gốc từ thực vật, chẳng hạn đậu xanh, có lợi cho người trên 65 tuổi.

"Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn vừa đủ protein (cả từ động và thực vật) ở tuổi trung niên góp phần ngăn ngừa ung thư và giảm tỷ lệ tử vong nói chung, thông qua quá trình điều chỉnh hormone và cả mức insulin", Eileen Crimmins, Chủ tịch viện Lão khoa tại Đại học Nam California, cho biết.

Tuy nhiên, những người trẻ tuổi cần ăn đầy đủ protein để duy trì cân nặng hợp lý và bảo vệ khỏi tình trạng còi xương.

Tổng hợp