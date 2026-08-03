Người từng thực hiện các giao dịch chuyển tiền hoặc nộp tiền mặt sau đây, khẩn trương tới công an trình báo

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tìm bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan của vụ án lừa đảo chiếm đoạt 600 tỷ đồng xảy ra trên địa bản tỉnh.

Ảnh minh hoạ

4 bị can bị khởi tố trong vụ án này là: Lê Thị Kim Nhung, sinh năm 1983, HKTT tại Chung cư Quang Minh, phường Bắc Giang, hiện ở tại đường Huỳnh Thúc Kháng 2, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh cùng 3 người thân gồm: Lê Thế Chín, sinh năm 1980, ở tổ dân phố Tân Sơn 1, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh (anh trai); Ngô Tiến Tiếp, sinh năm 1983, ở khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh (bạn trai) và Hoàng Thị Tuyên, sinh năm 1984, ở tổ dân phố Nam Phú, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh (kế toán công ty).

Các đối tượng Lê Thị Kim Nhung, Hoàng Thị Tuyên, Ngô Tiến Tiếp và Lê Thế Chín (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An trên địa bàn tỉnh do một nhóm đối tượng điều hành có dấu hiệu huy động vốn trái phép, nghi liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Ngày 24/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trên.

Ban chuyên án khám xét tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ cấp visa. Tuy nhiên, khoảng năm 2020 – 2021, sau khi gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh nghiệp nợ thuế lên tới 15 tỷ đồng, không còn khả năng duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thời điểm này, Lê Thị Kim Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp (bạn trai của Nhung) tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch Exness và bị thua lỗ. Để có tiền tiếp tục đầu tư, hai đối tượng đã thuê nhà tại tổ dân phố Tân An, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh mở văn phòng, treo biển công ty với mục đích tạo vỏ học nhằm huy động vốn từ các cá nhân để lấy tiền tiếp tục đầu tư trên sàn giao dịch trên.

Để thực hiện hành vi huy động vốn, Nhung chỉ đạo Hoàng Thị Tuyên (kế toán) soạn thảo các hợp đồng góp vốn với nhiều nội dung gian dối, sai sự thật nhằm tạo niềm tin cho người tham gia như giới thiệu công ty đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực (cung ứng lao động, dịch vụ visa, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính), đồng thời cam kết mức lợi nhuận từ 10-20%/tháng, khẳng định "không có rủi ro, không mất vốn", có thể rút vốn sau khi báo trước 3 ngày và khoản tiền góp vốn được doanh nghiệp bảo đảm…

Cùng với đó, Lê Thế Chín được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, trực tiếp tư vấn, giới thiệu các gói góp vốn với người tham gia. Sau khi hợp đồng được ký, tiền góp vốn được chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng hoặc nộp tiền mặt trực tiếp cho Tuyên, sau đó toàn bộ số tiền huy động được chuyển về cho Lê Thị Kim Nhung quản lý.

Quá trình điều tra xác định, số tiền huy động được chủ yếu được Lê Thị Kim Nhung và Ngô Tiến Tiếp sử dụng để giao dịch trên sàn ngoại hối Exness. Do liên tục thua lỗ, các đối tượng tiếp tục huy động tiền của những người tham gia sau để trả lãi cho những người góp vốn trước và có tiền tiếp tục đầu tư.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của đối tượng Lê Thị Kim Nhung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn và nhiều phương tiện, tài liệu có liên quan.

Một số tài liệu có liên quan đến vụ án bị thu giữ

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ tháng 8/2024 đến nay, Lê Thị Kim Nhung đã chỉ đạo các đối tượng liên quan huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân. Trong số này, các đối tượng đã tất toán và chi trả cho một số người hơn 100 tỷ đồng. Đến thời điểm vụ án bị phát hiện, còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 474 tỷ đồng.

Theo Trung tá Nguyễn Trọng Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Kết quả điều tra bước đầu xác định các bị hại trong vụ án này đã nhiều lần tham gia đầu tư với nhiều gói hợp đồng khác nhau, giá trị từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Mỗi gói hợp đồng được đưa ra với mức lãi suất khác nhau; số tiền đầu tư càng lớn thì mức lãi suất cam kết càng cao. Do đó, sau khi nhận được tiền lãi ở những lần đầu, nhiều người tiếp tục tái đầu tư vào các gói hợp đồng mới. Cá biệt, có trường hợp tham gia tới 30 gói hợp đồng; có người tham gia đầu tư với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Quá trình điều tra cho thấy, nhiều bị hại bị hấp dẫn bởi mức lãi suất cao nên liên tục gia tăng số tiền đầu tư. Không chỉ sử dụng nguồn tiền của gia đình, nhiều người còn huy động vốn từ người thân, bạn bè để tiếp tục tham gia, dẫn đến thiệt hại lan rộng, lớn, kéo theo nhiều người cùng bị ảnh hưởng trong vụ án này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ai là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan của vụ án trên, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại: 0986.047.232 (Thiếu tá Nguyễn Việt Minh, điều tra viên) để phối hợp điều tra, giải quyết.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh﻿



