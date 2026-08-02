Đúng 1h30' ngày 2/8, láng giềng Ukraine lần đầu tiên dừng hoạt động nhà máy điện hạt nhân do Nga xây dựng

Đây là nhà máy điện hạt nhân duy nhất tại quốc gia này và đã hoạt động liên tục trong 44 năm qua.

Thủ tướng Hungary cho biết, nhà máy điện hạt nhân Paks, sẽ ngừng hoạt động từ ngày 2/8. Ảnh: Tvpworld

Theo Reuters, Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết, nhà máy điện hạt nhân Paks, sẽ ngừng hoạt động kể từ ngày 2/8 (theo giờ địa phương). Nguyên nhân là do mực nước sông Danube giảm xuống mức thấp kỷ lục vì nắng nóng kéo dài.

Việc nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hunagry ngừng hoạt động diễn ra trong bối cảnh nhiều khu vực rộng lớn ở châu Âu đang phải hứng chịu những đợt nắng nóng và hạn hán kéo dài, khiến mực nước sông giảm xuống, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguồn cung cấp nước, vận tải đường thủy và sản xuất điện.

Trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Hungary: “Vì mực nước sông Danube tiếp tục hạ thấp, một trong hai tổ máy cuối cùng còn hoạt động tại Nhà máy điện hạt nhân Paks sẽ dừng vận hành vào lúc 1h30' sáng 2/8. Vì vậy, công suất của nhà máy sẽ giảm xuống chỉ còn 240 MW và đến ngày 2/8, nhà máy sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn lần đầu tiên sau 44 năm”.

Nhà máy điện hạt nhân Paks đã hoạt động liên tục trong 44 năm qua ở Hungary. Ảnh: Hungary Today

Đáng chú ý, theo số liệu của chính phủ Hungary, mực nước giảm do thiếu mưa cũng đã làm gián đoạn hoạt động vận tải biển và du lịch ở quốc gia này, đồng thời gây ra các hạn chế sử dụng nước ở hơn 100 thành phố và làng mạc, bao gồm cả vùng ngoại ô Budapest. Cuộc khủng hoảng năng lượng cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế của Hungary, vốn tăng trưởng thấp hơn dự báo trong quý II sau ba năm trì trệ.

Trước đó, Thủ tướng Hungary cũng từng cảnh báo nhà máy điện hạt nhân Paks có thể phải ngừng vận hành trong nhiều tuần vì hạn hán, do gây ảnh hưởng đến hệ thống làm mát các lò phản ứng. Ban đầu, nhà máy này được dự kiến sẽ dừng hoạt động vào ngày 3/8.

Hungary có thể thiệt hại đến 630 triệu USD

Nhà máy điện hạt nhân Paks với lòng sông Danube bị khô cạn một phần ở Dunaszentbenedek, Hungary, ngày 31/7/2026. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, ông Mark Radnai, Phó chủ tịch đảng Tisza của Hungary, viết trên trang Facebook cá nhân rằng, cuộc khủng hoảng năng lượng có thể khiến Hungary thiệt hại từ 315 triệu - 630 triệu USD do giá điện nhập khẩu tăng vọt.

Trong khi đó, theo Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết, nội các của ông sẽ ban hành sắc lệnh kêu gọi các khách hàng, doanh nghiệp tiêu thụ điện năng lớn tự nguyện cắt giảm nhu cầu điện, ngoài mức cắt giảm 240 MW đã cam kết trước đó. Các hình phạt cũng sẽ được áp dụng nếu không đạt được các mục tiêu này.

Thủ tướng Hungary cho biết thêm, các hộ gia đình sẽ là đối tượng cuối cùng trong chuỗi các biện pháp hạn chế.

Ngoài ra, từ tuần tới, một số hoạt động như vận tải hàng hóa bằng đường sắt, đèn pha chiếu sáng các tòa nhà công cộng và hệ thống chiếu sáng không thiết yếu ở Hungary cũng sẽ bị tắt, nhằm giảm áp lực lên hệ thống điện. Chính phủ Hungary cũng sẽ yêu cầu nhân viên khu vực công làm việc tại nhà trong ba ngày đầu tuần tới và đề nghị các công ty khác làm theo nếu có thể.

Nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary do Nga xây dựng

Bên trong nhà máy điện hạt nhân Paks. Ảnh: Hungary Today/ MVM Paksi Atomerőmű Zrt

Nằm cách thủ đô Budapest khoảng 100km về phía Nam, nhà máy điện hạt nhân Paks được đưa vào vận hành từ đầu những năm 1980, và đến nay có tổng công suất khoảng 2.000 MW. Trước khi dừng hoạt động, nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary vận hành 4 tổ máy sử dụng lò phản ứng VVER, trở thành trụ cột trong hệ thống năng lượng quốc gia của Hungary.

Trước khi quyết định ngừng hoạt động hoàn toàn, nhà máy máy điện hạt nhân Paks đã phải cắt giảm công suất xuống dưới 50%. Do đó, việc dừng vận hành toàn bộ nhà máy này, đồng nghĩa Hungary sẽ mất ngay hơn 40% năng lực phát điện trong nước. Do đó, buộc quốc gia này phải tăng cường nhập khẩu điện để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đang bước vào giai đoạn cao điểm.

Bài tham khảo nguồn: Tass, Reuters



