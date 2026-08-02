Giá vàng liên tục đảo chiều, “bốc hơi” gần 2 triệu đồng/lượng, dự báo tuần tới có bất ngờ

Giá vàng miếng SJC ở Việt Nam đã giảm gần 2 triệu đồng/lượng so với thời điểm đầu tuần.

Giá vàng trong nước liên tục đảo chiều trong tuần qua. Ảnh minh họa

Trong tuần này, giá vàng ở Việt Nam liên tục đảo chiều, có nhiều phiên tăng, giảm đan xen. Kết thúc tuần giao dịch, đến nay (2/8), giá vàng SJC được niêm yết ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Như vậy, tính chung cả tuần thì giá vàng SJC đã giảm gần 2 triệu đồng/lượng so với mức đầu tuần.

Tương tự, các thương hiệu kinh doanh vàng khác như PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng niêm yết vàng miếng SJC với mức giá 137 – 141 triệu đồng/lượng.

Giống vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng liên tục đảo chiều trong tuần qua. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý thì niêm yết vàng nhẫn có giá 137 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 137,2 – 141,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn với mức giá 138,3 – 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Đây chính là mức giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nước hiện nay.

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết lúc 10h sáng nay.

Giá vàng trong nước liên tục đảo chiều là do ảnh hưởng của giá vàng thế giới. Thực tế trong tuần qua, giá vàng thế giới tiếp tục biến động mạnh khi lực mua bắt đáy cùng với dữ liệu lạm phát hạ nhiệt. Nhưng do lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn của Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed), lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng và những lo ngại về lạm phát do giá dầu leo thang đã làm hạn chế đà phục hồi của vàng.

Cụ thể, gá vàng thế giới khởi đầu tuần ở mức 4.051,51 USD/ounce và sau đó tiếp tục nhích lên nhờ lực mua gia tăng khi giá lùi về vùng thấp của biên độ dao động gần đây. Nhưng đà tăng chững lại trong phiên thứ Ba, khi nhà đầu tư thận trọng chờ quyết định của Fed. Đến phiên thứ Tư, giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng 4.050 USD/ounce, thậm chí có thời điểm thủng mốc 4.000 USD/ounce và chạm đáy tuần ở mức giá 3.995,90 USD/ounce.

Bước sang phiên thứ Năm, giá vàng ghi nhận nhịp tăng mạnh nhất tuần sau khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) thấp hơn dự báo, từ đó làm dịu bớt lo ngại Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Chính vì vậy, giá vàng vượt trở lại mốc 4.100 USD/ounce. Đáng chú ý, giá vàng đạt đỉnh tuần ở mức 4.119,82 USD/ounce vào trưa thứ Năm. Nhưng đà phục hồi của giá vàng cũng không được kéo dài.

Kết thúc tuần giao dịch, sau khi không giữ được mốc 4.100 USD/ounce, giá vàng giao ngay lùi về 4.041,7 USD/ounce. Như vậy, tính chung cả tuần, giá vàng thế giới biến động mạnh nhưng gần như đi ngang so với đầu tuần.

Dự báo giá vàng tuần tới sẽ thế nào?

Giá vàng thế giới liên tục biến động trong tuần qua. Ảnh: Reuters

Theo khảo sát vàng mới nhất của Kitco News, trong số 17 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, chỉ có 5 người (tương ứng chiếm 29%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 6 người khác (chiếm 35%) cho rằng giá kim loại quý sẽ giảm và 6 chuyên gia còn lại (chiếm 35%) cho rằng vàng sẽ tiếp tục đi ngang.

Trong khi đó, tâm lý của nhà đầu tư cá nhân lại bớt lạc quan hơn. Cụ thể, trong số 184 nhà đầu tư tham gia khảo sát trực tuyến, chỉ 87 người (chiếm 47%) cho rằng giá vàng tăng trong tuần tới, tức là giảm đáng kể so với các tuần trước. Trong khi đó, 55 người (chiếm 30%) nhận định giá vàng sẽ giảm và 42 người còn lại (chiếm 23%) cho rằng kim loại quý sẽ tiếp tục dao động trong vùng giá hiện tại.

Theo ông Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, vùng giá 4.000 USD/ounce đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ rất mạnh, đồng thời có thể mở đường cho một nhịp tăng mới trong ngắn hạn.

Vị chuyên gia này phân tích thêm, yếu tố mùa vụ đang dần phát huy tác dụng khi thị trường bước sang tháng 8. Ông Sean Lusk kỳ vọng giá vàng có thể tăng trong vài tuần tới, trước khi điều chỉnh vào tháng 9 và sau đó hồi phục trở lại từ tháng 10. Theo ông, đây là thời điểm nhu cầu vàng vật chất thường tăng nhờ mùa lễ hội Diwali tại Ấn Độ.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao của FxPro, vẫn nghiêng về kịch bản giá vàng sẽ tiếp tục suy yếu trong tuần tới. Theo ông, vàng cũng đang có dấu hiệu tách khỏi diễn biến của thị trường chứng khoán. Minh chứng là trong khi chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh vào cuối tuần, vàng lại liên tục chịu áp lực bán.

Ông cũng lưu ý rằng, tháng 8 và tháng 9 thường là giai đoạn tích cực theo chu kỳ mùa vụ đối với vàng. Nhưng nếu thị trường đang ở trong xu hướng giảm, thì tháng 9 cũng có thể chứng kiến áp lực bán gia tăng.

Chủ tịch Adrian Day của Adrian Day Asset Management nhận định rằng, vàng cần thêm thời gian tích lũy trước khi xu hướng trở nên rõ ràng hơn. Ông cho biết, thị trường vàng đang chờ thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ và diễn biến xung đột tại Trung Đông. Theo đó, nếu căng thẳng hạ nhiệt, đồng USD có thể đánh mất một phần vai trò tài sản trú ẩn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giá vàng.

Trong tuần tới, theo các chuyên gia, điểm nhấn quan trọng nhất của tuần sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) tháng 7 được công bố vào ngày thứ Sáu. Đây cũng chính dữ liệu được giới đầu tư đặc biệt theo dõi, bởi vì có thể tác động mạnh đến kỳ vọng lãi suất của Fed, từ đó quyết định xu hướng của đồng USD, lợi suất trái phiếu và giá vàng trong ngắn hạn.