Đặc khu lớn nhất VN vừa chứng kiến một việc ý nghĩa 40.000 tỷ đồng, hàng chục nghìn người được hưởng lợi

Một trong những doanh nghiệp được mệnh danh là “ông trùm” bất động sản ở Việt Nam sẽ trực tiếp làm dự án này.

Phối cảnh dự án Khu đô thị An Thới ở Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Chiều nay (2/8), Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động Chương trình phát triển Nhà ở xã hội và các hạng mục hạ tầng đô thị - Khu đô thị An Thới ở Phú Quốc, đặc khu lớn nhất của Việt Nam. Tổng vốn đầu tư của dự án xây gần 50.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê ở Phú Quốc là 40.000 tỷ đồng.

Đây là sự kiện ghi dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội, phát triển nhà ở cho thuê, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng sống cho người dân, người lao động tại Phú Quốc.

Đáng chú ý, dự án được khởi động trong bối cảnh Phú Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt công trình hạ tầng, đô thị, du lịch được đầu tư đồng bộ, hướng tới mục tiêu tổ chức thành công sự kiện APEC 2027 và xây dựng đảo Ngọc trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, trung tâm kinh tế biển tầm vóc quốc tế, thu hút lao động toàn cầu đến làm việc, định cư.

Ông Nguyễn Lê Quốc Toàn, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, phát biểu tại sự kiện.

Tại lễ phát động dự án, ông Nguyễn Lê Quốc Toàn, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc đánh giá cao sự tham gia của các doanh nghiệp lớn trong phát triển nhà ở xã hội, góp phần cùng Nhà nước thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở cho người dân, nhất là tại những địa bàn có tốc độ đô thị hóa và nhu cầu nhân lực ngày càng cao như Phú Quốc.

Đại diện lãnh đạo đặc khu Phú Quốc nhấn mạnh, đây là bước đi chiến lược, trực tiếp giải quyết bài toán an sinh cấp thiết, cung cấp nhà ở cho người dân địa phương, nhất là những hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án thu hồi đất, đặc biệt là lực lượng lao động đến Phú Quốc trước, trong và sau APEC 2027.

Việc triển khai chương trình phát triển nhà ở xã hội cũng thể hiện quyết tâm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng về phát triển đô thị gắn với đảm bảo an sinh xã hội, lấy người dân làm trung tâm của quá trình phát triển. Đồng thời, phát huy hiệu quả sự đồng hành của doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu phát triển, thịnh vượng của địa phương.

Về phía chủ đầu tư, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group khẳng định, với tôn chỉ phát triển bền vững, Sun Group xác định việc tham gia phát triển nhà ở xã hội là một phần trong hành trình đồng hành cùng chính quyền địa phương hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, phát biểu tại sự kiện.

Ngoài ra, tại sự kiện, đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh tỉnh An Giang chia sẻ thông điệp về việc minh bạch các chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, qua đó góp phần tạo điều kiện để người dân, người lao động tiếp cận nguồn vốn phù hợp, sớm hiện thực hóa mục tiêu an cư.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động dự án.

Dự án nhà ở xã hội ở Phú Quốc có gì đặc biệt?

Tổ hợp nhà ở xã hội và các hạng mục hạ tầng đô thị - Khu đô thị An Thới nằm tại cửa ngõ phía Nam Phú Quốc, tiếp giáp trục ĐT 975 và dễ dàng kết nối đến Thị Trấn Hoàng Hôn, với quy mô 55 ha, quy hoạch theo hệ thống các hành lang xanh theo hai hướng Bắc – Nam và Đông – Tây.

Phối cảnh Tổ hợp nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại dự án Khu đô thị An Thới.

Dự án này bao gồm đa dạng loại hình nhà ở xã hội, nhà cho thuê chất lượng cao xây theo “tiêu chuẩn Singapore”. Theo đó, các cụm nhà được tổ chức theo từng ô phố, kết nối bởi những trục cảnh quan xuyên suốt. Mật độ xây dựng là khoảng 28%, ưu tiên diện tích cho không gian xanh, cảnh quan, tiện ích cộng đồng.

Đáng chú ý, các khối nhà được tập trung phát triển theo chiều cao nhằm giảm tỷ lệ chiếm đất và dành nhiều không gian cho sân vườn, với mô hình 15 phút đi bộ từ các lõi chức năng công cộng.

Hơn nữa, trái tim của dự án là hệ thống cảnh quan liên hoàn kết hợp mặt nước, cây xanh nhiệt đới và không gian công cộng, đóng vai trò như một bộ lọc tự nhiên giúp cải thiện vi khí hậu, mang đến không gian mở lý tưởng để cư dân rèn luyện sức khỏe và tận hưởng thiên nhiên mỗi ngày.

Tổ hợp nhà ở xã hội An Thới nằm trong khu đô thị văn minh, hoàn chỉnh, với đầy đủ tiện ích, bao gồm: Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, công viên, quảng trường, mặt nước cảnh quan, bãi đỗ xe, khu thương mại dịch vụ, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao và các không gian sinh hoạt ngoài trời.

(Ảnh: Sun Group)﻿



