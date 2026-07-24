Người thường xuyên nhận chuyển khoản nhớ kỹ điều sau

Chỉ với một bức ảnh chụp màn hình giả mạo, nhiều người bán hàng online và chủ cửa hàng đã mất trắng tài sản có giá trị. Dưới đây là những thủ đoạn lừa đảo ngân hàng mới nhất và cách phòng tránh hiệu quả người dân cần đặc biệt lưu tâm.

Hiện nay, thanh toán trực tuyến, chuyển khoản ngân hàng đang ngày càng phổ biến, được đông đảo mọi người lựa chọn làm phương thức giao dịch vì sự nhanh chóng, tiện lợi, không cần phải sử dụng đến tiền mặt. Tuy nhiên các đối tượng xấu đã lợi dụng điều này, tạo các hóa đơn thanh toán, xác nhận chuyển khoản ngân hàng giả mạo để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong đó, những người kinh doanh trực tuyến, chủ cửa hàng hay cá nhân thường xuyên nhận thanh toán qua thẻ đang trở thành con mồi béo bở của tội phạm mạng. Một trong những thủ đoạn tinh vi và phổ biến nhất hiện nay là làm giả biên lai chuyển khoản thành công hoặc tin nhắn thông báo biến động số dư từ ngân hàng.

Khi thực hiện giao dịch, kẻ gian sẽ gửi cho người bán những bức ảnh chụp màn hình giả mạo này nhằm tạo lòng tin. Do tâm lý chủ quan, nể nang hoặc đang trong lúc bận rộn, nhiều nạn nhân đã vội vã giao hàng hóa, thậm chí bàn giao cả những tài sản lớn như điện thoại di động hay xe máy mà không kiểm tra kỹ. Hậu quả là đến khi phát hiện số dư thực tế trong tài khoản không hề thay đổi thì đối tượng lừa đảo đã cao chạy xa bay cùng tài sản.

Không dừng lại ở việc giả mạo biên lai chuyển tiền, các đối tượng lừa đảo còn liều lĩnh đóng giả lực lượng Công an, cán bộ Tòa án, Viện Kiểm sát hoặc nhân viên hỗ trợ của ngân hàng. Chúng thường gọi điện thoại hoặc gọi video trực tiếp cho nạn nhân, viện cớ tài khoản của họ đang liên quan đến một vụ án nghiêm trọng, có dấu hiệu rửa tiền hoặc cần xác minh giao dịch khẩn cấp.

Bằng các thủ thuật thao túng tâm lý và liên tục dọa nạt, kẻ gian sẽ ép buộc người dân phải chuyển tiền vào một tài khoản chỉ định để "phục vụ điều tra" hoặc yêu cầu cung cấp các thông tin bảo mật nhạy cảm. Cơ quan chức năng liên tục nhấn mạnh rằng lực lượng công an không bao giờ làm việc qua điện thoại về các vấn đề tài chính, đồng thời tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền hay cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng. Mọi yêu cầu tương tự qua mạng xã hội hay điện thoại đều chắc chắn là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tự bảo vệ bản thân trước những thủ đoạn ngày càng biến hóa khôn lường, nguyên tắc sống còn là chỉ giao hàng hoặc bàn giao tài sản khi bạn đã trực tiếp kiểm tra ứng dụng ngân hàng và xác nhận tiền đã được cộng vào tài khoản của chính mình. Đừng bao giờ vội vàng tin tưởng vào bất kỳ bức ảnh chụp màn hình hay tin nhắn báo có nào từ phía người mua cung cấp.

Bên cạnh đó, người dân cần giữ thái độ bình tĩnh trước mọi cuộc gọi đe dọa hoặc yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp. Bạn tuyệt đối không được nhấp vào các đường link lạ không rõ nguồn gốc, không chia sẻ mã OTP, thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng hay dữ liệu cá nhân cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức.

Khi nhận thấy có bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào trong quá trình giao dịch, hãy lập tức dừng lại, nhanh chóng lưu giữ toàn bộ bằng chứng như số điện thoại gọi đến, ảnh chụp màn hình tin nhắn, số tài khoản nhận tiền. Sau đó, bạn cần trình báo ngay sự việc cho cơ quan công an gần nhất hoặc đường dây nóng của ngân hàng để được hỗ trợ can thiệp kịp thời. Việc cẩn trọng xác minh thông tin trước mọi quyết định tài chính chính là biện pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao nhất để bảo vệ thành quả lao động của bạn.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh