Người thông minh thường ăn trứng cùng 5 loại thực phẩm này: Toàn loại sẵn có ở Việt Nam

Theo Times of India, trứng là một nguồn dinh dưỡng gần như hoàn hảo khi nó vừa cung cấp nhiều protein, vitamin D, choline và chất chống oxy hóa. Một quả trứng lớn chứa tới 6 - 7g protein chất lượng cao.

Tuy nhiên, điều mà nhiều người thường bỏ qua là thực phẩm ăn cùng trứng sẽ quyết định lượng dinh dưỡng mà cơ thể thực sự hấp thu được, cũng như mức năng lượng duy trì sau bữa ăn. Một số loại thực phẩm không chỉ hợp vị mà còn giúp trứng phát huy tối đa lợi ích sức khỏe.

Kết hợp trứng một cách thông minh với 5 loại thực phẩm sau không chỉ giúp bữa ăn ngon miệng hơn mà còn nhân đôi giá trị dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể.

5 thực phẩm nên ăn cùng trứng

1. Quả bơ

Trứng kết hợp với quả bơ (Ảnh minh họa).

Trứng chứa nhiều vitamin tan trong chất béo, nhưng cần có nguồn chất béo lành mạnh để hấp thu vitamin hiệu quả. Trong khi đó, quả bơ giàu chất béo không bão hòa đơn, giúp cơ thể sử dụng các vitamin A, D, E và K từ lòng đỏ trứng tốt hơn. Sự kết hợp này còn giúp ổn định đường huyết, giảm cảm giác đói và hỗ trợ tim mạch.

Ngoài ra, kali trong quả bơ giúp cân bằng natri, giảm huyết áp và căng cơ. Do đó, có thể nói bơ là “cặp đôi hoàn hảo” với trứng.

2. Rau chân vịt

Trứng và rau chân vịt (Ảnh minh họa).

Rau chân vịt chứa sắt không heme. Đây là loại sắt cơ thể khó hấp thu nếu thiếu sự hỗ trợ từ các dưỡng chất khác. Trứng cung cấp các axit amin và vitamin C giúp tăng khả năng hấp thu sắt.

Ngoài ra, folate trong rau chân vịt và choline trong trứng là hai chất cần thiết cho sức khỏe não bộ và quá trình tái tạo tế bào. Khi kết hợp, chúng tạo nên bữa ăn giúp hỗ trợ sự tập trung và sức bền.

3. Cà chua

Trứng và cà chua (Ảnh minh họa).

Sự kết hợp giữa trứng và cà chua không chỉ hài hòa về hương vị mà còn có lợi cho sức khỏe. Chất béo trong lòng đỏ trứng giúp tăng hấp thu lycopene - chất chống oxy hóa tạo màu đỏ cho cà chua và có tác dụng bảo vệ tim mạch.

Ngược lại, lycopene giúp tăng cường hoạt tính của vitamin E trong trứng, tăng khả năng chống viêm. Đây là sự kết hợp tự nhiên và cân bằng, tốt cho tim và sức khỏe lâu dài.

4. Yến mạch

Trứng và yến mạch (Ảnh minh họa).

Yến mạch giàu carbohydrate và chất xơ, trong khi trứng cung cấp đạm và chất béo. Khi kết hợp, hai thực phẩm này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, ngăn tăng đường huyết và tạo cảm giác no lâu. Axit amin trong trứng kết hợp chất xơ beta-glucan trong yến mạch giúp hỗ trợ đường ruột và quá trình trao đổi chất.

Đây là bữa sáng đơn giản nhưng hiệu quả, mang lại năng lượng bền bỉ mà không gây nặng bụng.

5. Ớt chuông

Trứng và ớt chuông (Ảnh minh họa).

Trứng cung cấp hầu hết các chất dinh dưỡng cần thiết, trừ vitamin C. Trong khi đó, ớt chuông - đặc biệt là loại đỏ và vàng - chứa lượng vitamin C cao hơn cả cam, giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ hấp thu sắt và sản sinh collagen.

Các carotenoid trong ớt chuông như beta-carotene và lutein kết hợp cùng chất béo trong trứng giúp bảo vệ thị lực và giảm stress oxy hóa. Sự kết hợp nhiều màu sắc này vừa bổ sung cân bằng dưỡng chất, vừa khiến bữa ăn trở nên hấp dẫn hơn.

Nguồn: Times of India