Người ăn ổi thường xuyên vào bữa sáng khi bụng đói, cơ thể có khả năng xuất hiện 5 thay đổi

Thế nhưng theo Times of India , việc ăn ổi vào bữa sáng, đặc biệt ăn khi bụng đói, có thể mang lại 5 thay đổi cho cơ thể, bao gồm:

1. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn

Ổi giàu chất xơ và nước, giúp kích thích nhu động ruột một cách tự nhiên. Khi ăn lúc bụng đói, lượng chất xơ này hoạt động như “chất tẩy nhẹ” cho đường ruột, hỗ trợ làm sạch và cải thiện tình trạng táo bón.

2. Đường huyết được kiểm soát tốt hơn

Ăn ổi giúp kiểm soát đường huyết tốt (Ảnh minh họa).

Nhiều nghiên cứu trên người và động vật cho thấy việc ăn ổi giúp giảm đường huyết lúc đói và cải thiện mỡ máu. Ổi còn có khả năng giảm hấp thu đường sau bữa ăn, giúp cân bằng năng lượng trong ngày. Khi ăn ổi vào buổi sáng, đặc biệt là lúc bụng đói, cơ thể có thể tận dụng thời điểm “vàng” để điều hòa quá trình chuyển hóa đường, giảm nguy cơ tăng đường huyết đột ngột.

3. Tim mạch khỏe hơn

Ổi chứa hàm lượng kali, chất xơ và chất chống oxy hóa cao. Những yếu tố này giúp hạ cholesterol và huyết áp. Một nghiên cứu cho thấy thay thế một phần khẩu phần ăn bằng ổi giúp giảm đáng kể mỡ máu và huyết áp tâm thu. Ăn ổi vào sáng sớm không chỉ giúp duy trì huyết áp ổn định mà còn tạo nền tảng tốt cho hệ tim mạch trong suốt cả ngày.

4. Hệ miễn dịch tốt hơn

Một quả ổi có thể cung cấp lượng vitamin C gấp nhiều lần cam hoặc quýt. Cùng với lycopene và flavonoid, ổi tạo nên lớp “lá chắn” chống lại các gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa và suy giảm miễn dịch. Vì thế, ăn ổi khi mới thức dậy có thể giúp cơ thể sẵn sàng chống lại căng thẳng, ô nhiễm và vi khuẩn từ môi trường.

5. Cân nặng được kiểm soát tốt hơn

Nước ép ổi (Ảnh minh họa).

Ổi có lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu hơn. Khi ăn vào bữa sáng, loại quả này giúp hạn chế cảm giác đói hoặc thèm ăn vặt, nhờ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng một cách tự nhiên mà không cần cắt giảm khẩu phần quá mức.

Lưu ý khi ăn ổi vào bữa sáng

Theo Times of India , nếu chọn ăn ổi vào bữa sáng, mọi người nên chọn ổi chín vừa (tuyệt đối không chọn ổi xanh), rửa sạch và ăn khi bụng rỗng hoặc trước bữa sáng khoảng 20 phút. Có thể ăn cả vỏ và hạt nếu dạ dày khỏe để tăng lượng chất xơ hoặc ép lấy nước uống cùng một ly nước lọc.

Tuy nhiên, người có các vấn đề về dạ dày như viêm loét, viêm hang vị,... không nên ăn ổi vào bữa sáng khi đói vì lượng acid tự nhiên và chất xơ cao có thể gây khó chịu. Trong trường hợp này, nên ăn ổi sau khi đã ăn nhẹ một món dễ tiêu. Ngoài ra, những người đang dùng thuốc điều trị tiểu đường hoặc huyết áp cũng nên theo dõi phản ứng cơ thể, tránh ăn quá nhiều ổi.

Tóm lại, ổi không phải là “thực phẩm kỳ diệu” để thay thế bữa sáng, nhưng lại là lựa chọn tự nhiên và lành mạnh giúp cơ thể khởi động ngày mới nhẹ nhàng, hỗ trợ tiêu hoá, ổn định đường huyết và củng cố hệ miễn dịch. Chỉ với một quả ổi vào mỗi buổi sáng, bạn có thể cảm nhận rõ những thay đổi tích cực ấy.

