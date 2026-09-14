Người sống thọ thường có 2 đặc điểm này trên cơ thể: Tưởng là khuyết điểm, hóa ra có thể là lợi thế

Nghiên cứu đã chỉ ra đây có thể là dấu hiệu của một người có khả năng sống thọ.

Đùi to, mông lớn thường bị xem là nhược điểm về vóc dáng. Thế nhưng dưới góc độ sức khỏe và tuổi thọ, hai đặc điểm này chưa chắc đã bất lợi. Tờ The Paper dẫn một nghiên cứu đăng trên British Medical Journal (BMJ), phân tích dữ liệu của hơn 2,5 triệu người trưởng thành. Các nhà nghiên cứu xem xét vòng eo, vòng mông, vòng đùi, tỷ lệ eo/mông và chỉ số khối cơ thể (BMI) để tìm mối liên hệ với nguy cơ tử vong. Kết quả cho thấy, muốn đánh giá một người có lợi thế để sống khỏe, sống thọ hay không, vị trí tích tụ mỡ cũng là yếu tố đáng chú ý.

Người sống thọ có thể sở hữu vòng đùi, vòng mông lớn hơn

Người sống thọ có thể sở hữu vòng đùi lớn (Ảnh: Sherafy)

Phân tích trên BMJ ghi nhận, chu vi vòng đùi tăng thêm 5cm, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân giảm khoảng 18%. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi chu vi bắp đùi không quá 60cm.

Sự khác biệt có thể liên quan đến đặc điểm của mỡ ở vùng đùi. Phần mỡ này có khả năng dự trữ axit béo trong thời gian dài, nhờ đó hạn chế chất béo tích tụ tại những vị trí bất lợi hơn như vùng bụng và nội tạng.

Mỡ ở chân còn liên quan đến việc tiết leptin và adiponectin. Leptin tham gia điều hòa cảm giác thèm ăn và độ nhạy insulin, trong khi adiponectin có vai trò liên quan đến chống viêm.

Các nghiên cứu được The Paper dẫn lại cũng cho thấy, ở người không béo phì, lượng mỡ ở chân nhiều hơn có liên quan với chuyển hóa glucose tốt hơn và nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa đùi càng to càng dễ sống thọ. Khi vòng đùi vượt khoảng 60cm, lợi ích không còn rõ ràng, bởi kích thước lớn khi đó có thể phản ánh tình trạng thừa cân.

Một đặc điểm khác được nghiên cứu ghi nhận là vòng mông. Vòng mông tăng thêm 10cm, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân giảm khoảng 10%.

Nguyên nhân đáng chú ý nằm ở sự khác biệt giữa mỡ vùng mông, đùi với mỡ vùng bụng. Mỡ ở phần dưới cơ thể có thể đóng vai trò như nơi dự trữ axit béo, trong khi mỡ tập trung ở bụng lại dễ đi kèm mỡ nội tạng quanh gan, tụy, ruột và các cơ quan khác.

Vì vậy, một người có vòng mông tương đối lớn nhưng vòng eo nhỏ, thường được gọi là vóc dáng “quả lê”, có thể sở hữu kiểu phân bố mỡ thuận lợi hơn.

Vòng bụng lớn hơn lại là câu chuyện khác

Vòng eo tăng có thể làm tăng nguy cơ tử vong do nhiều nguyên nhân (Ảnh: Shutterstock).

Trong khi đùi và mông lớn trong giới hạn phù hợp có thể mang lại lợi thế về tuổi thọ, thì vòng bụng lại cho kết quả ngược lại.

Nghiên cứu cho thấy vòng eo tăng 10cm liên quan với nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân tăng 11%. Đáng chú ý hơn, tỷ lệ eo/mông tăng 0,1 liên quan tới mức tăng nguy cơ khoảng 20%.

Mỡ bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng, có thể gây rối loạn chuyển hóa, kháng insulin và làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Bởi vậy, người vừa có vòng mông lớn vừa có bụng lớn không nên cho rằng mình đang sở hữu “đặc điểm sống thọ”. Khi đó, tỷ lệ eo/mông đáng quan tâm hơn. Với người châu Á, tỷ lệ từ 0,90 trở lên ở nam và 0,85 trở lên ở nữ được sử dụng làm một chỉ dấu của béo bụng.

Không nên cố tăng cân để có “dáng sống thọ”

Những con số trên phản ánh mối liên hệ thống kê, không có nghĩa cố ăn nhiều để làm mông và đùi to sẽ giúp kéo dài tuổi thọ. Các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên hạn chế thực phẩm nhiều năng lượng, nhiều chất béo, tránh ngồi quá lâu; nên đứng dậy vận động sau khoảng 30 phút. Bên cạnh đó, có thể duy trì đi bộ nhanh, chạy chậm, bơi, đạp xe và tập các bài tăng cường cơ mông, cơ chân.

Muốn sống thọ, điều quan trọng không phải cố làm một bộ phận nào đó “to” hơn, mà là duy trì cân nặng phù hợp, hạn chế mỡ bụng và giữ khối cơ ở phần thân dưới.

Nguồn: The Paper