Vụ việc xảy ra tại Thái Lan đang khiến cho dư luận nước này rúng động, khi bé gái 12 tuổi bị sát hại dã man và có dấu hiệu bị xâm hại.

Mới đây, sự việc một bé gái 12 tuổi ở tỉnh Bueng Kan của Thái Lan bị sát hại đã khiến gia đình nạn nhân vô cùng đau đớn. Bàng hoàng hơn, nghi phạm được cho là một người họ hàng và đã bị cảnh sát bắt giữ hôm thứ Tư, 24/6 để phục vụ điều tra.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, người mẹ 31 tuổi tên là Phetcharee đã vào khu rừng gần nơi sinh sống để tìm nấm thì phát hiện thi thể của một bé gái. Ban đầu, cô hoàn toàn không hay biết gì. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ hơn cùng những người dân địa phương, cô mới bàng hoàng nhận ra đó chính là con mình, bé Mook, 12 tuổi. Dựa trên các bằng chứng thu thập được tại hiện trường, cơ quan chức năng nghi ngờ nghi phạm đã cưỡng bức và sát hại bé gái.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé gái 12 tuổi.

Chồng của cô Phetcharee, đồng thời là cha dượng của bé gái – anh Nirun (27 tuổi) – đã khai với cảnh sát đồn Seka rằng anh chỉ biết bé Mook đã rời khỏi nhà cùng người chú họ 15 tuổi tên là Earth vào khoảng 8 giờ tối ngày 23 tháng 6.

Đối tượng Earth đã lập tức bị bắt giữ để phục vụ cuộc điều tra. Tuy nhiên, hắn đã khai rằng mình không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó.

Nghi phạm chính là chú họ của nạn nhân.

Wasinee (22 tuổi), em gái của Phetcharee và là vợ của Earth, đã nói với cảnh sát và truyền thông rằng Mook từng nhờ cô chở đến nhà một người bạn, nhưng vì bận chăm con nên cô đã nhờ chồng mình chở Mook đi thay.

Wasinee khẳng định Earth không thể là thủ phạm vì anh đã trở về nhà ngay sau đó. Hôm ấy, Earth nói với cô rằng một người bạn của Mook sẽ đưa cô bé về nhà. Cô cũng cho biết thêm rằng Earth không sử dụng ma túy, không hút thuốc và không uống rượu.

Tuy nhiên, Earth không có mặt ở nhà vào thời điểm thi thể của Mook được tìm thấy. Wasinee cho biết chồng mình đã đi giúp một người bạn đang làm việc tại một đồn điền ở tỉnh khác. Cảnh sát đã triệu tập Earth để thẩm vấn vào hôm thứ Năm, ngày 25 tháng 6. Earth phủ nhận việc cưỡng hiếp hay sát hại cháu gái mình.

Dù vậy, nghi phạm thừa nhận đã đưa Mook vào rừng và cởi quần thể thao của cô bé ra trước khi phát hiện có một người đàn ông khác tại hiện trường. Cậu ta không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Cảnh sát vẫn chưa đưa ra hình phạt nào đối với Earth vì đang chờ kết quả điều tra thêm và quá trình thẩm vấn chuyên môn, do nghi phạm là người chưa thành niên.

Gia Linh (Theo The Thaiger)