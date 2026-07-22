Người phụ nữ sinh 4 bé gái giống hệt nhau cùng trứng, cùng chung một bánh nhau; bác sĩ nói: "Gần như chưa từng có"

Một phụ nữ 34 tuổi ở Australia vừa sinh hạ an toàn 4 bé gái giống hệt nhau từ một thai kỳ thụ thai hoàn toàn tự nhiên - trường hợp được các bác sĩ mô tả là "cực kỳ hiếm" và có nguy cơ rất cao.

Theo Bệnh viện Phụ nữ và Hoàng gia Brisbane, sản phụ Jenitar Na'amoana đã sinh mổ vào ngày 14/7 khi thai được 28 tuần 4 ngày. Bốn bé gái chào đời đều là thai tứ sinh cùng trứng (monozygotic quadruplets), tức chỉ phát triển từ một trứng đã thụ tinh rồi tách thành bốn phôi.

Đáng chú ý, các bác sĩ cho biết cả bốn thai nhi còn cùng chung một bánh nhau, điều được đánh giá là gần như chưa từng ghi nhận.

Tiến sĩ Alexa Bendall, chuyên gia y học bào thai và sản khoa trực tiếp theo dõi thai kỳ của Jenitar từ những ngày đầu, ước tính trường hợp tứ sinh cùng trứng chỉ xảy ra khoảng 1 trên 15 triệu ca mang thai.

Ảnh: Metro North Health

"Bản thân việc mang thai tứ sinh cùng trứng đã cực kỳ hiếm. Nhưng việc cả bốn em bé cùng chung một bánh nhau thì gần như chưa từng có tiền lệ", bác sĩ Bendall cho biết.

Do mức độ rủi ro rất cao, Jenitar được nhập viện từ tuần thai thứ 25 để theo dõi liên tục.

"Chúng tôi luôn nói rằng nếu có thể giúp thai kỳ kéo dài đến tuần 28 thì đã là một thành công lớn. Vì vậy, việc bốn em bé khỏe mạnh chào đời ở tuần 28 và 4 ngày thật sự là điều tuyệt vời", bác sĩ Bendall chia sẻ.

Bà cũng dành nhiều lời khen cho sản phụ khi vượt qua toàn bộ thai kỳ một cách đáng kinh ngạc.

"Jenitar đã bình tĩnh đối mặt với mọi thử thách ngay từ ngày đầu. Bằng cách nào đó, cô ấy đã tránh được tất cả những biến chứng và rủi ro có thể xảy ra cho cả mẹ lẫn các con."

Ảnh: Metro North Health

Bốn bé gái được đặt tên là Emily, Harriet, Catherine và Alexa. Trong đó, bé Alexa được đặt theo tên bác sĩ Alexa Bendall như một lời tri ân dành cho người đã đồng hành cùng gia đình trong suốt thai kỳ.

Hiện cả bốn bé đang được chăm sóc tại khoa hồi sức tích cực sơ sinh (NICU) và sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện cho đến khi đủ tháng. Theo các bác sĩ, tình trạng của các bé hiện đều rất khả quan.

Jenitar và chồng là Jortham vốn đã có 4 người con, từ 1 đến 10 tuổi. Hai vợ chồng cho biết họ vô cùng bất ngờ khi biết mình sắp đón thêm cùng lúc 4 em bé.

Sau khi các con chào đời, Jenitar đã mở một chiến dịch gây quỹ trực tuyến nhằm mua một chiếc xe có ít nhất 10 chỗ ngồi để phục vụ việc di chuyển của cả gia đình. Đến nay, chiến dịch đã nhận được hơn 37.000 AUD tiền quyên góp.

Chia sẻ trên trang gây quỹ, người mẹ viết: "Bốn phép màu bé nhỏ của chúng tôi đã chào đời an toàn. Trái tim chúng tôi tràn ngập lòng biết ơn, nhưng thực tế chăm sóc cùng lúc bốn trẻ sơ sinh cũng mang đến những thử thách mà trước đây chúng tôi chưa từng hình dung."

Theo các chuyên gia, thai tứ sinh thụ thai tự nhiên vốn đã rất hiếm, với xác suất khoảng 1 trên 700.000 ca sinh. Riêng trường hợp tứ sinh cùng trứng và cùng chung một bánh nhau như gia đình Jenitar được đánh giá hiếm hơn rất nhiều, chỉ khoảng 1 trên 15 triệu ca mang thai.

Nguồn: BBC