Người phổi yếu, mắc bệnh phổi đêm đi ngủ thường khó tránh 5 cảm giác

Ở tư thế nằm, cơ thể nghỉ ngơi và nhiệt độ chênh lệch vào ban đêm, những tín hiệu phổi bị tổn thương hay mắc bệnh sẽ lộ ra rõ hơn. Chỉ mong bạn đừng xem nhẹ!

Cuộc sống hiện đại với ô nhiễm môi trường, lối sống thiếu khoa học, quá bận rộn để chăm sóc sức khỏe khiến bệnh về phổi ngày càng phổ biến và trẻ hóa nhanh. Đồng thời, bệnh về phổi, đặc biệt là ung thư phổi có tỷ lệ tử vong rất cao là bởi vì thường được phát hiện muốn, bị lỡ mất cơ hội điều trị hiệu quả.

Ban đêm là thời điểm các triệu chứng ung thư phổi ropx ràng hơn (Ảnh minh họa)

Bởi vì các triệu chứng sớm của bệnh phổi rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh vặt, bệnh theo mùa. Do đó, muốn bảo vệ phổi, ngoài lối sống lành mạnh thì cũng cần chú trọng đến khám sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, đừng bỏ qua 5 dấu hiệu bất thường vào ban đêm là “lời kêu cứu” của phổi sau đây:

Tức ngực, khó thở rõ hơn khi nằm xuống

Nếu phổi có vấn đề thì vùng ngực chúng ta sẽ cảm thấy rất ngột ngạt, nhất là khi nằm xuống khi đi ngủ ban đêm.

Đây là triệu chứng chính của tổn thương phổi. Khi cơ thể con người nằm xuống, việc hít oxy vào cơ thể sẽ bị suy yếu. Nếu phổi bị tổn thương, sẽ có hiện tượng tức ngực và khó thở rất rõ ràng. Trong trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể bị đau thắt ngực, khó thở, và sẽ tỉnh giấc, cho thấy sức khỏe phổi của bạn đang bị đe dọa. Tốt nhất là nên tới bệnh viện thăm khám càng sớm càng tốt.

Khó ngủ, mất ngủ

Không chỉ ung thư phổi, hầu hết các bệnh ung thư ở giai đoạn tiến triển đều có thể gây khó ngủ (Ảnh minh họa)

Bệnh ung thư và các rối loạn giấc ngủ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, hầu hết các bệnh ung thư đều gây rối loạn giấc ngủ ở mức độ nhất định, nhất là ung thư phổi.

Bởi vì nếu phổi và khí quản bị tổn thương, oxy hít vào cơ thể chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là khi bạn nằm xuống để ngủ vào ban đêm. Khi oxy trong cơ thể giảm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ vì không thể hô hấp bình thường. Đồng thời, bệnh về phổi gây khó thở, tức ngực nên rất dễ hiểu khi nó khiến bạn khó ngủ, mất ngủ.

Thêm 1 đặc điểm của chứng mất ngủ do bệnh ung thư phổi nữa là 1 khi đã tỉnh giấc, cơ thể sẽ luôn bị trằn trọc, rất khó để chìm vào giấc ngủ trở lại. Tình trạng mất ngủ sẽ kéo dài và khó điều trị bằng thuốc thông thường.

Ho dữ dội

Với triệu chứng ho, có rất nhiều nguyên nhân gây ra ho như cảm lạnh, viêm họng, ngứa cổ. Nhưng ho do các bệnh này chỉ cần uống thuốc ho là có thể thuyên giảm, còn ho do phổi mắc bệnh sẽ dữ đội hơ, tập trung nhiều vào ban đêm, trước khi đi ngủ và kéo dài dai dẳng ngày này qua ngày khác.

Ho bất thường vẫn là một trong những dấu hiệu quan trọng nhất của ung thư phổi (Ảnh minh họa)

Vì vậy, nếu không bị viêm đường hô hấp, ban ngày cũng không có triệu chứng ho, đến buổi tối lại xuất hiện ho dữ dội thì rất có thể phổi của bạn đã tổn thương nặng, thậm chí là ung thư. Triệu chứng thường là ho khan, kèm theo khó thở, buồn nôn, uống thuốc mãi không khỏi. Bởi vì khối u tồn tại trong cơ thể, chèn ép nội tạng hoặc là ung thư phổi.

Cảm giác đi tiểu khó

Trên thực tế, phổi của chúng ta không chỉ có thể kiểm soát lượng oxy của chúng ta mà còn có thể kiểm soát sự lây lan và tống xuất một số chất lỏng trong cơ thể. Bình thường, nó được bài tiết vào bàng quang, sau đó được thải ra ngoài dưới dạng nước tiểu.

Vì vậy, trong trường hợp phổi tổn thương nặng, nó có thể khiến nước tiểu của chúng ta không được bài tiết thuận lợi. Ví dụ như buồn tiểu nhưng không thể tiểu được, luôn cảm thấy tiểu không hết, tiểu nhiều lên hoặc ít đi bất thường, đau buốt khi tiểu…

Đổ mồ hôi đêm và thường thức giấc vào gần sáng

Đổ mồ hôi vào ban đêm cho thấy có điều gì đó không ổn với sức khỏe. Các bác sĩ đã cảnh báo rằng, nhiều loại ung thư có thể gây đổ mồ hôi đêm, nhất là bệnh phổi và ung thư phổi. Tế bào ung thư dễ gây ra tăng nhiệt độ cơ thể, viêm nhiễm nên thường sốt dai dẳng về đêm và gây ra đổ mồ hôi. Triệu chứng này thường đi kèm tức ngực, khó thở, mất ngủ và trằn trọc cả đêm.

Ung thư phổi có thể khiến bạn thường xuyên thức giấc vào 3 - 5 giờ sáng vì khó chịu (Ảnh minh họa)

Y học cổ truyền cũng cho rằng, khoảng thời gian từ 3 - 5 giờ sáng là giai đoạn phổi thực hiện chức năng giải độc. Nếu là người có phổi khỏe mạnh, bạn sẽ hô hấp tốt và ngủ rất sâu. Nhưng ngược lại, nếu gần đây bạn thường xuyên tỉnh giấc vào thời điểm này có nghĩa là khí trong phổi của bạn không đủ, phổi đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng những bất thường kể trên cũng có thể là do các vấn đề sức mkhoer khác. Tốt nhất khi chúng diễn ra kéo dài trên 2 tuần hay mới xuất hiện mà mức độ nặng thì cũng cần đi thăm khám ngay!

Tổng hợp