Người đi bộ nhanh và đi bộ chậm, ai sống thọ hơn? Nghiên cứu gần 400.000 người hé lộ câu trả lời

Người đi bộ nhanh và đi bộ chậm, ai sống thọ hơn? (Ảnh minh họa)

Cách đi bộ có thể ảnh hưởng tới khả năng sống thọ

Một nghiên cứu của Đại học Leicester (Anh) đăng tải trên The journal Progress in Cardiovascular Diseases cho thấy, những người đi bộ nhanh có khả năng sống thọ hơn và có nguy cơ tử vong do bệnh tim và ung thư thấp hơn so với những người đi bộ chậm.

Để có được kết luận này, các nhà khoa học đã theo dõi sức khỏe của gần 400.000 người Anh có độ tuổi trung bình là 57 trong vòng 12 năm. Họ được phân loại thành các nhóm theo tốc độ đi bộ: nhanh, chậm và trung bình. Cụ thể, những người đi bộ nhanh là người đi hơn 6,4km/giờ, đi bộ chậm dưới 4,8km/giờ và đi bộ trung bình 4,8-6,4km/giờ. Trong suốt thời gian nghiên cứu diễn ra, đã có 22.413 người tử vong. Theo đó, những người đi bộ nhanh có nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn 25%, do bệnh tim mạch thấp hơn 60% và do bất kỳ nguyên nhân nào khác thấp hơn 70% so với những người đi bộ chậm. Phân tích cho thấy, nguy cơ tử vong giảm đáng kể nhất ở những người trên 75 tuổi.

Các tác giả nghiên cứu cho biết: “So với những người đi bộ chậm, người đi bộ nhanh và trung bình đều có tỷ lệ tử vong liên quan đến bệnh tim mạch, ung thư và các nguyên nhân khác thấp hơn so với nhóm còn lại. Do đó, tốc độ đi bộ có thể được coi là một dấu hiệu dự báo bệnh tim mạch cũng như nguy cơ tử vong do các nguyên nhân khác”.

Tiến sĩ Jonathan Goldney của Đại học Leicester, tác giả chính của nghiên cứu khuyến nghị: “Mọi người hãy tăng tốc độ đi bộ nếu có thể vì việc làm này sẽ giúp cải thiện tuổi thọ cũng như giúp đạt được nhiều lợi ích thể chất khác. Các bác sĩ cũng nên cân nhắc thêm các câu hỏi về tốc độ đi bộ cho bệnh nhân để có chiến lược ngăn ngừa tử vong sớm và nguy cơ mắc nhiều loại bệnh tật”.

Đi bộ nhanh đúng cách

Hãy đi bộ nhanh đúng kỹ thuật (Ảnh minh họa)

Đi bộ đúng cách là điều quan trọng mà bạn cần chú ý để có được những lợi ích từ hoạt động này cũng như hạn chế chấn thương. Theo Very Well Fit, khi đi bộ, mọi người cần đảm bảo những điều sau đây:

Duy trì tư thế đúng: Đứng thẳng, không cúi người về phía trước hoặc nghiêng người, không vẹo lưng, giữ hông cố định. Khi đi bộ cần nhìn thẳng về phía trước, đầu giữ thẳng, cằm song song với mặt đất, vai thả lỏng để giảm căng thẳng.

Chuyển động cánh tay: Cánh tay vung theo bước chân, lòng bàn tay hơi khép lại nhưng không nắm chặt, giữ khuỷu tay gần người.

Chuyển động chân: Tiếp đất bằng gót chân, đồng thời tránh bước quá dài về phía trước vì điều này có thể gây căng thẳng cho khớp chân dưới và không tạo ra sức mạnh cho bước đi.