Người đàn ông giả chết, nằm trong quan tài nhờ gia đình đem chôn để trốn xử phạt vi phạm giao thông

Nằm trong quan tài để người thân đem chôn, người đàn ông tin rằng mình đã qua mặt được cơ quan chức năng.

Chỉ vì sợ phải ngồi tù sau nhiều lần vi phạm giao thông, một người đàn ông ở Trung Quốc đã lên kế hoạch giả chết vô cùng tinh vi. Anh ta mua sẵn quan tài, tạo hiện trường như tự tử bằng thuốc độc, nằm trong quan tài để người thân tổ chức tang lễ rồi lợi dụng đêm tối bỏ trốn. Tuy nhiên, màn kịch kéo dài gần một năm cuối cùng vẫn bị cảnh sát lật tẩy.

Theo China Newsweek, vụ việc xảy ra tại thành phố An Dương (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Người đàn ông họ Si từng bị cảnh sát phát hiện lái xe trong tình trạng say rượu vào tháng 1/2025. Trước đó, anh ta đã nhiều lần bị xử lý vì lái xe khi say rượu và không có giấy phép lái xe.

Sau khi bị tạm giữ, Si được cho tại ngoại để chờ các thủ tục tố tụng tiếp theo. Tuy nhiên, thay vì chờ ngày ra tòa, người đàn ông này lại quyết định thực hiện một kế hoạch táo bạo là giả chết để trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 18/6/2025, mẹ và bà của Si thông báo với chính quyền địa phương rằng anh đã tử vong tại nhà sau khi uống thuốc độc tự tử. Theo lời người thân, khuôn mặt của Si bị biến dạng nghiêm trọng nên được phủ kín bằng tấm vải và gia đình đã nhanh chóng tổ chức mai táng ngay trong ngày.

Ảnh minh hoạ

Khi cảnh sát nhận được tin báo và có mặt tại hiện trường, chiếc quan tài đã được chôn xuống đất. Điều này khiến lực lượng chức năng không thể khám nghiệm tử thi để xác minh nguyên nhân cái chết.

Tuy nhiên, càng điều tra, cảnh sát càng nhận thấy nhiều điểm bất thường.

Các điều tra viên đặt câu hỏi vì sao gia đình không đưa Si đến bệnh viện cấp cứu khi phát hiện anh bất tỉnh. Họ cũng thắc mắc vì sao một chiếc quan tài lại được chuẩn bị sẵn nhanh đến như vậy. Đáng chú ý hơn, gia đình không xuất trình được giấy chứng tử do bệnh viện cấp, giấy chứng nhận hỏa táng hay bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào chứng minh Si đã qua đời.

Những người tham dự tang lễ cũng cung cấp thông tin khiến nghi vấn càng lớn. Họ cho biết trong suốt lễ tang, phần đầu của người nằm trong quan tài luôn được phủ kín bằng vải nên không ai thực sự nhìn thấy mặt người đã mất. Ngoài mẹ và bà của Si, không có ai xác nhận đó chính là anh.

Nhận thấy vụ việc có quá nhiều điểm bất thường, các công tố viên đề nghị cảnh sát chuyển hướng điều tra, tập trung xác minh liệu Si có còn sống hay không.

Sau nhiều tháng rà soát camera giám sát, kiểm tra giao dịch ngân hàng, dữ liệu điện thoại và tiến hành xác minh tại nhiều địa phương, cảnh sát kết luận người đàn ông này chưa hề qua đời. Đến ngày 18/7/2025, Si bị đưa vào danh sách truy nã trên toàn quốc.

Gần một năm sau, ngày 27/4/2026, cảnh sát đã bắt được Si khi anh đang lẩn trốn tại tỉnh Vân Nam.

Tại cơ quan điều tra, Si thừa nhận toàn bộ kế hoạch giả chết là do mình chủ động lên ý tưởng. Người đàn ông này khai rằng biết chắc sẽ bị kết án vì đây là lần tái phạm hành vi lái xe trong tình trạng say rượu. Trong khi đó, anh đang mang nhiều khoản nợ và lo sợ tiền án sẽ khiến cuộc sống sau này càng khó khăn hơn.

Để màn kịch trở nên chân thực, Si đã chuẩn bị từ rất sớm. Anh mua sẵn một chiếc quan tài, đặt các vỏ chai thuốc rỗng trong nhà nhằm tạo hiện trường như một vụ tự tử. Thậm chí, anh còn sử dụng thiết bị làm lạnh để hạ nhiệt độ cơ thể trước khi nằm vào quan tài, khiến người xung quanh tin rằng mình đã tử vong.

Sau khi được mẹ và bà hỗ trợ tổ chức tang lễ, Si lợi dụng đêm tối để bí mật rời khỏi địa phương và trốn đến tỉnh Vân Nam sinh sống.

Theo các công tố viên, việc giả chết khi đang được tại ngoại không chỉ nhằm trốn tránh việc xét xử mà còn gây cản trở nghiêm trọng quá trình điều tra, buộc cơ quan chức năng phải huy động nhiều nhân lực và thời gian để truy tìm.

Kết quả, Si bị tuyên phạt 5 tháng tù về tội lái xe nguy hiểm. Trong khi đó, mẹ và bà của anh cũng đang bị điều tra vì bị cáo buộc tiếp tay giúp Si dàn dựng cái chết và trốn tránh sự truy cứu của pháp luật.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc bởi hiếm có trường hợp nào lên kế hoạch giả chết công phu đến vậy.

Dù chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc mua quan tài, dựng hiện trường cho đến tổ chức tang lễ, người đàn ông này vẫn không thể qua mắt được cơ quan điều tra và cuối cùng phải trả giá cho hành vi của mình.

Nguồn: globaltimes, operation