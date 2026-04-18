Người đàn ông 43 tuổi đột tử khi đang tập thể dục: Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo khẩn

Trong quá trình làm việc, bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai đã gặp không ít trường hợp chủ quan với đái tháo đường dẫn tới biến chứng nặng nề, thậm chí phải trả bằng tính mạng.

Điển hình là trường hợp một bệnh nhân nam, được chẩn đoán mắc bệnh khi 39 tuổi. Bệnh nhân có tình trạng thừa cân, có thói quen ăn nhiều đồ chiên xào và uống rượu thường xuyên. Thời điểm phát hiện bệnh, đường huyết dao động khoảng 8–12 mmol/L, chỉ số HbA1c ở mức 8,5% chưa phải quá nghiêm trọng nhưng đã cần điều trị bài bản.

Tuy nhiên, thay vì tuân thủ phác đồ của bác sĩ, bệnh nhân lựa chọn tự điều chỉnh lối sống và sử dụng nhiều loại thực phẩm chức năng “xách tay” từ nước ngoài với kỳ vọng kiểm soát đường huyết. Trong thời gian đầu, cơ thể không xuất hiện triệu chứng bất thường, đường huyết lúc đói có vẻ ổn định, khiến người bệnh tin rằng hướng đi của mình là đúng.

Bác sĩ Tuấn cho hay, nhờ ăn kiêng và tập luyện, bệnh nhân giảm cân, đạt chỉ số khối cơ thể lý tưởng và duy trì vận động đều đặn. Trong suốt 3 năm, mọi thứ diễn ra “êm đẹp”, càng củng cố niềm tin rằng bệnh đã được kiểm soát, thậm chí được “đẩy lùi”.

Thế nhưng, sau đó, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện. Người bệnh nhìn mờ nhưng cho rằng chỉ là tật khúc xạ nên không đi khám. Vài tháng sau, cơ thể gầy sút nhanh, da sạm đi. Khi đi khám sức khỏe định kỳ, bệnh nhân được cảnh báo có dấu hiệu suy thận nặng và cần kiểm tra chuyên sâu.

Theo bác sĩ Tuấn, kết quả cho thấy bệnh nhân không chỉ bị suy thận mà còn có tổn thương võng mạc nghiêm trọng – những biến chứng điển hình nhưng nguy hiểm của đái tháo đường kéo dài không được kiểm soát đúng cách. Dù vậy, người bệnh vẫn kiên quyết từ chối điều trị, tiếp tục tin vào "lối sống lành mạnh" và phương pháp cá nhân.

Bi kịch xảy ra vào năm thứ tư. Trong một buổi tập thể dục như thường lệ, bệnh nhân đột ngột đau thắt ngực, sau đó ngừng tim. Nguyên nhân được xác định là do tắc nghẽn mạch vành - hậu quả của quá trình xơ vữa mạch máu âm thầm diễn tiến suốt nhiều năm không được điều trị đúng chuẩn.Người đàn ông qua đời ở tuổi 43, để lại nỗi đau lớn cho gia đình.

Hậu quả khi tin vào các sản phẩm hỗ trợ

Bác sĩ Tuấn cho hay, đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Nhiều bệnh nhân đái tháo đường có tâm lý chủ quan khi thấy cơ thể chưa có biểu hiện rõ ràng, hoặc tin vào các sản phẩm hỗ trợ thay vì điều trị y khoa chuẩn mực. Trong khi đó, đái tháo đường là bệnh mạn tính có thể âm thầm gây tổn thương mạch máu, mắt, thận và tim trong thời gian dài trước khi biểu hiện bằng biến cố nghiêm trọng.

“Việc không điều trị hoặc điều trị sai cách đủ lâu sẽ tạo điều kiện cho các mảng xơ vữa tích tụ trong lòng mạch, đặc biệt là mạch vành. Đến một thời điểm, chỉ cần một cục máu đông nhỏ cũng có thể gây tắc hoàn toàn, dẫn đến ngừng tim”, bác sĩ Tuấn cảnh báo.

Theo chia sẻ của bác sĩ Tuấn, mỗi quyết định sai lầm của bệnh nhân đều để lại sự tiếc nuối. Dù các bác sĩ luôn cố gắng giải thích, đồng hành và thuyết phục, nhưng không phải lúc nào cũng có thể thay đổi nhận thức của người bệnh.

“Có những trường hợp, bác sĩ đã rất kiên nhẫn và thấu cảm, nhưng khi người bệnh đã tin vào lựa chọn của mình thì rất khó can thiệp. Bác sĩ không thể cứu được tất cả”, bác sĩ Tuấn bày tỏ.

Bác sĩ Tuấn cảnh báo khẩn, người mắc đái tháo đường cần tuân thủ điều trị theo hướng dẫn chuyên môn, không tự ý bỏ thuốc hoặc thay thế bằng thực phẩm chức năng. Việc kiểm soát bệnh hiệu quả không chỉ dựa vào ăn uống và tập luyện mà còn cần theo dõi y tế định kỳ, sử dụng thuốc đúng chỉ định để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.