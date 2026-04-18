HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người đàn ông 43 tuổi đột tử khi đang tập thể dục: Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo khẩn

Ngọc Minh |

Người đàn ông bị suy thận nặng rồi đột tử ở tuổi 43 chỉ vì chủ quan với biến chứng của bệnh đái tháo đường.

Trong quá trình làm việc, bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai đã gặp không ít trường hợp chủ quan với đái tháo đường dẫn tới biến chứng nặng nề, thậm chí phải trả bằng tính mạng.

Điển hình là trường hợp một bệnh nhân nam, được chẩn đoán mắc bệnh khi 39 tuổi. Bệnh nhân có tình trạng thừa cân, có thói quen ăn nhiều đồ chiên xào và uống rượu thường xuyên. Thời điểm phát hiện bệnh, đường huyết dao động khoảng 8–12 mmol/L, chỉ số HbA1c ở mức 8,5% chưa phải quá nghiêm trọng nhưng đã cần điều trị bài bản.

Tuy nhiên, thay vì tuân thủ phác đồ của bác sĩ, bệnh nhân lựa chọn tự điều chỉnh lối sống và sử dụng nhiều loại thực phẩm chức năng “xách tay” từ nước ngoài với kỳ vọng kiểm soát đường huyết. Trong thời gian đầu, cơ thể không xuất hiện triệu chứng bất thường, đường huyết lúc đói có vẻ ổn định, khiến người bệnh tin rằng hướng đi của mình là đúng.

Bác sĩ Tuấn cho hay, nhờ ăn kiêng và tập luyện, bệnh nhân giảm cân, đạt chỉ số khối cơ thể lý tưởng và duy trì vận động đều đặn. Trong suốt 3 năm, mọi thứ diễn ra “êm đẹp”, càng củng cố niềm tin rằng bệnh đã được kiểm soát, thậm chí được “đẩy lùi”.

Thế nhưng, sau đó, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện. Người bệnh nhìn mờ nhưng cho rằng chỉ là tật khúc xạ nên không đi khám. Vài tháng sau, cơ thể gầy sút nhanh, da sạm đi. Khi đi khám sức khỏe định kỳ, bệnh nhân được cảnh báo có dấu hiệu suy thận nặng và cần kiểm tra chuyên sâu.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ Tuấn, kết quả cho thấy bệnh nhân không chỉ bị suy thận mà còn có tổn thương võng mạc nghiêm trọng – những biến chứng điển hình nhưng nguy hiểm của đái tháo đường kéo dài không được kiểm soát đúng cách. Dù vậy, người bệnh vẫn kiên quyết từ chối điều trị, tiếp tục tin vào "lối sống lành mạnh" và phương pháp cá nhân.

Bi kịch xảy ra vào năm thứ tư. Trong một buổi tập thể dục như thường lệ, bệnh nhân đột ngột đau thắt ngực, sau đó ngừng tim. Nguyên nhân được xác định là do tắc nghẽn mạch vành - hậu quả của quá trình xơ vữa mạch máu âm thầm diễn tiến suốt nhiều năm không được điều trị đúng chuẩn.Người đàn ông qua đời ở tuổi 43, để lại nỗi đau lớn cho gia đình.

Hậu quả khi tin vào các sản phẩm hỗ trợ

Bác sĩ Tuấn cho hay, đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Nhiều bệnh nhân đái tháo đường có tâm lý chủ quan khi thấy cơ thể chưa có biểu hiện rõ ràng, hoặc tin vào các sản phẩm hỗ trợ thay vì điều trị y khoa chuẩn mực. Trong khi đó, đái tháo đường là bệnh mạn tính có thể âm thầm gây tổn thương mạch máu, mắt, thận và tim trong thời gian dài trước khi biểu hiện bằng biến cố nghiêm trọng.

TIN LIÊN QUAN

“Việc không điều trị hoặc điều trị sai cách đủ lâu sẽ tạo điều kiện cho các mảng xơ vữa tích tụ trong lòng mạch, đặc biệt là mạch vành. Đến một thời điểm, chỉ cần một cục máu đông nhỏ cũng có thể gây tắc hoàn toàn, dẫn đến ngừng tim”, bác sĩ Tuấn cảnh báo.

Theo chia sẻ của bác sĩ Tuấn, mỗi quyết định sai lầm của bệnh nhân đều để lại sự tiếc nuối. Dù các bác sĩ luôn cố gắng giải thích, đồng hành và thuyết phục, nhưng không phải lúc nào cũng có thể thay đổi nhận thức của người bệnh.

“Có những trường hợp, bác sĩ đã rất kiên nhẫn và thấu cảm, nhưng khi người bệnh đã tin vào lựa chọn của mình thì rất khó can thiệp. Bác sĩ không thể cứu được tất cả”, bác sĩ Tuấn bày tỏ.

Bác sĩ Tuấn cảnh báo khẩn, người mắc đái tháo đường cần tuân thủ điều trị theo hướng dẫn chuyên môn, không tự ý bỏ thuốc hoặc thay thế bằng thực phẩm chức năng. Việc kiểm soát bệnh hiệu quả không chỉ dựa vào ăn uống và tập luyện mà còn cần theo dõi y tế định kỳ, sử dụng thuốc đúng chỉ định để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Đi khám trước cưới, cặp đôi nhận kết quả gây “sốc”
Tags

đái tháo đường

suy thận

đột tử

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại