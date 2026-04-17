Người đàn ông rơi vào hôn mê sâu: Bác sĩ lặng im khi nhìn vào thứ người nhà mang theo

BSCKII Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đây là trường hợp chịu hậu quả đáng tiếc do chủ quan với đái tháo đường mà bác sĩ từng gặp.

Nam bệnh nhân 53 tuổi trước đó đã phải nhập viện trong tình trạng gầy sút nhanh, tiểu nhiều, khát nhiều. Kết quả xét nghiệm cho thấy đường máu lúc đói lên tới 15 mmol/L, HbA1c 12,4% – mức rất cao, cần điều trị tích cực.

Tuy nhiên, người bệnh từ chối phác đồ của bác sĩ vì “không tin thuốc tây”, đặc biệt là insulin. Ông ký cam kết xin về, tự điều trị bằng các bài thuốc dân gian, nghe theo lời truyền miệng “chữa khỏi cho cả triệu người”.

Trong 2 tuần, người đàn ông thử đường máu rải rác, thấy có vài chỉ số “đẹp” nên càng tin mình đi đúng hướng. Thậm chí, ông còn cho rằng bác sĩ “làm quá”.

Bi kịch xảy ra vào đúng ngày sinh nhật con trai. Sau vài chén rượu, ông đột ngột nằm xuống, người nhà tưởng ngủ say. Khi phát hiện gọi không tỉnh, người nhà đưa vào viện thì bệnh nhân đã rơi vào hôn mê sâu. Đường máu lúc này vọt lên khoảng 50 mmol/L – mức cực kỳ nguy hiểm.

Bác sĩ Tuấn cho biết các bác sĩ đã nỗ lực hết mình cứu chữa nhưng tất cả đã trở nên muộn màng. Những thang thuốc lá mà gia đình mang theo chỉ khiến các bác sĩ lặng im.

Một trường hợp khác là một thai phụ 23 tuổi, mang thai 25 tuần. Khi làm nghiệm pháp dung nạp glucose, cô được chẩn đoán tiểu đường thai kỳ.

Dù đã được bác sĩ giải thích rõ ràng về nguy cơ, bệnh nhân vẫn không tin. Lý do là trước đó cô ăn uống “rất kiêng khem”, nên cho rằng mình không thể mắc bệnh.

Cô không theo dõi đường máu đều đặn, không tuân thủ chế độ ăn được thiết kế riêng mà tự điều chỉnh theo ý mình. Thỉnh thoảng đo đường máu đói thấy “ổn”, cô càng tin rằng chẩn đoán ban đầu là sai.

Khoảng 5 tuần sau, cô đột ngột mệt lả, buồn nôn rồi nôn liên tục. Khi được đưa vào viện cấp cứu, cô hoảng loạn vì không còn cảm nhận thai máy.

Kết quả siêu âm cho thấy tim thai đã ngừng đập. Xét nghiệm xác định người mẹ rơi vào tình trạng nhiễm toan ceton nặng – một biến chứng cấp tính nguy hiểm của tiểu đường.

Đứa trẻ không thể cứu. Người mẹ kiệt sức, gần như không thể khóc thành tiếng khi nghe tin dữ. Trong khi đó, các bác sĩ buộc phải gác lại nỗi buồn để chạy đua giữ lại tính mạng cho sản phụ.

Đừng đánh cược sức khỏe bằng niềm tin sai lầm

Theo bác sĩ Tuấn, cả hai trường hợp trên đều có điểm chung: Chủ quan với bệnh lý nguy hiểm; Thiếu tuân thủ điều trị; Tin vào thông tin truyền miệng, thiếu kiểm chứng.

Đái tháo đường dù ở người bình thường hay phụ nữ mang thai đều có thể gây biến chứng cấp tính như hôn mê tăng đường huyết, nhiễm toan ceton – diễn tiến rất nhanh và tỷ lệ tử vong cao nếu không xử trí kịp thời.

Đáng nói, nhiều người chỉ dựa vào vài chỉ số đo lẻ tẻ hoặc cảm giác chủ quan để tự đánh giá bệnh, trong khi đây là bệnh lý cần theo dõi liên tục và điều trị bài bản.

Bác sĩ cảnh báo không có “bài thuốc truyền miệng” nào có thể thay thế điều trị chuẩn. Insulin và thuốc điều trị tiểu đường là cần thiết và cứu mạng trong nhiều trường hợp. Với thai phụ, việc kiểm soát đường huyết không chỉ là sức khỏe của mẹ mà còn là sinh mạng của con.

Hai câu chuyện, hai cái kết đau lòng, nhưng đều có thể tránh được nếu người bệnh tin tưởng và tuân thủ hướng dẫn y khoa.