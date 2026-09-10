Người đàn ông 35 tuổi mắc ung thư thực quản bỏ 2 thứ khỏi chế độ ăn: Kết quả chụp chiếu gây bất ngờ

Một người đàn ông mắc ung thư thực quản giai đoạn 4 cho rằng việc loại bỏ hai thứ khỏi chế độ ăn đã giúp anh cải thiện sức khỏe.

Khi Dale Atkinson, 35 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư thực quản giai đoạn 4, các bác sĩ cho biết bệnh đã ở giai đoạn không thể phẫu thuật. Dale, một chủ phòng tập tại Anh, được thông báo chỉ còn vài tháng để sống sau khi kết quả chụp chiếu cho thấy ung thư đã lan đến nhiều hạch bạch huyết, báo Anh Mirror đưa tin.

Người cha của hai con, sống tại Reading, Anh, từng nhiều năm bị trào ngược axit nghiêm trọng và đau rát cổ họng trước khi các xét nghiệm xác nhận căn bệnh ở giai đoạn cuối vào tháng 10/2024. Theo hướng dẫn chính thức của NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh), ợ nóng kéo dài và khó nuốt có thể là những dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư thực quản.

Không chấp nhận tiên lượng bi quan, Dale quyết định thay đổi mạnh mẽ lối sống hằng ngày bên cạnh các phương pháp điều trị y khoa. Cancer Research UK (Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh) cho biết duy trì chế độ dinh dưỡng tốt trong quá trình điều trị có thể giúp cơ thể duy trì sức khỏe và hỗ trợ quá trình hồi phục.

Thay đổi lớn nhất của Dale là điều chỉnh hoàn toàn chế độ ăn, chuyển sang thực đơn chủ yếu gồm thực phẩm nguyên chất, hữu cơ và các món chay. Dale cũng quyết định loại bỏ hoàn toàn đường tinh luyện và thực phẩm chế biến sẵn khỏi các bữa ăn.

Dale quyết định loại bỏ hoàn toàn đường tinh luyện và thực phẩm chế biến sẵn khỏi các bữa ăn. (Ảnh minh họa)

Anh tin rằng việc loại bỏ đường tinh luyện có thể tạo ra môi trường ít thuận lợi hơn cho tế bào ung thư phát triển. Tuy nhiên, Macmillan Cancer Support (tổ chức hỗ trợ bệnh nhân ung thư tại Anh) lưu ý chế độ ăn không thể tự chữa khỏi ung thư, dù ăn uống cân bằng có thể giúp người bệnh tăng khả năng dung nạp các phương pháp điều trị khắc nghiệt.

Bên cạnh chế độ ăn không đường nghiêm ngặt, Dale thực hiện xét nghiệm gene chuyên sâu để hỗ trợ bác sĩ xây dựng phác đồ hóa trị nhắm trúng đích và liệu pháp miễn dịch bằng pembrolizumab. Điều trị bắt đầu vào tháng 12/2024, dù ban đầu anh lo ngại những tác dụng phụ nghiêm trọng như mệt mỏi kiệt sức và cực kỳ nhạy cảm với lạnh.

Để hỗ trợ quá trình điều trị, Dale còn kết hợp liệu pháp oxy cao áp, xông hơi hồng ngoại và một số thực phẩm bổ sung nhằm hỗ trợ miễn dịch. Việc điều chỉnh lối sống song song với điều trị tại bệnh viện giúp anh duy trì thể trạng để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Bạn đời của Dale, Ana, khi đó cũng đang hồi phục sau một ca phẫu thuật ung thư, thậm chí còn học để trở thành kỹ thuật viên lấy máu nhằm hỗ trợ anh chăm sóc tại nhà. Cả hai cùng theo dõi lịch dùng thuốc và các biện pháp chăm sóc sức khỏe trong khi nuôi hai con trai nhỏ.

Đáng chú ý, những lần chụp chiếu gần đây cho thấy tình trạng ung thư di căn của Dale đã thuyên giảm đáng kể, trong khi khối u nguyên phát cũng thu nhỏ rõ rệt. Dù các bác sĩ chưa xác nhận anh đã lui bệnh hoàn toàn, những kết quả này cho thấy tình trạng của anh đang tiến triển tích cực so với tiên lượng ban đầu.

Dale hy vọng việc chia sẻ hành trình của mình có thể truyền cảm hứng cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối tìm hiểu các thay đổi lối sống có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị, bên cạnh phác đồ y khoa tiêu chuẩn. Hiện anh vẫn tiếp tục điều trị, duy trì chế độ ăn lành mạnh và loại bỏ đường tinh luyện với mong muốn giữ cơ thể ở trạng thái tốt nhất.