Người có thẻ Căn cước/ CCCD cần lưu ý thay đổi sau

Từ ngày 1/7/2026, người dân sẽ tiết kiệm được đáng kể thời gian đi lại khi Thông tư 17/2024/TT-BCA chính thức có hiệu lực.

Theo Điều 4 Thông tư 118 năm 2026 Bộ Công an, khoản 3 Điều 15 Thông tư 17/2024/TT-BCA được sửa đổi theo hướng mở rộng đáng kể nhiệm vụ của Công an cấp xã.

Cụ thể, Công an cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thu nhận:

- Hồ sơ đề nghị cấp thẻ Căn cước;

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận Căn cước;

- Hồ sơ đề nghị tích hợp thông tin trên thẻ Căn cước;

- Hồ sơ đề nghị tích hợp thông tin vào Căn cước điện tử;

- Hồ sơ đề nghị thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học.

Đồng thời, Công an cấp xã tiếp tục thực hiện việc kiểm tra sử dụng thẻ Căn cước, giấy chứng nhận Căn cước theo quy định của pháp luật.

Như vậy, thay vì chỉ thực hiện các thủ tục cấp thẻ Căn cước như trước, Công an cấp xã nay còn trực tiếp tiếp nhận hồ sơ phục vụ việc bổ sung, cập nhật và đồng bộ dữ liệu trên cả thẻ Căn cước vật lý và Căn cước điện tử.

Từ 01/7/2026, Công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ tích hợp thông tin vào thẻ Căn cước và Căn cước điện tử.

Trước đó, theo khoản 3 Điều 15 Thông tư 17/2024/TT-BCA đã được sửa đổi bởi Thông tư 53/2025/TT-BCA, Công an cấp xã mới chỉ được tổ chức thực hiện công tác thu nhận:

- Hồ sơ đề nghị cấp thẻ Căn cước;

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận Căn cước;

Đồng thời kiểm tra việc sử dụng thẻ Căn cước, giấy chứng nhận Căn cước của công dân và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.

Thông tư 53/2025/TT-BCA chưa quy định việc Công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ: tích hợp thông tin trên thẻ Căn cước; tích hợp thông tin vào Căn cước điện tử; thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học.