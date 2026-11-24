Những thay đổi bất thường trên móng tay có thể cảnh báo chức năng thận đang suy giảm.

Health 2.0, chuyên trang sức khỏe và đời sống của Đài truyền hình TVBS (Đài Loan, Trung Quốc), đưa tin về một trường hợp bất ngờ phát hiện suy thận giai đoạn cuối từ một số dấu hiệu lạ trên cơ thể, trong đó có móng tay. Đó là một phụ nữ ngoài 40 tuổi, làm quản lý tại một công ty. Chị vốn không hút thuốc, không uống rượu bia. Gần đây, chị thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, nước tiểu xuất hiện nhiều bọt.

Điều bất thường khác được phát hiện khi một đồng nghiệp nhận thấy móng tay của chị có hai màu rõ rệt: nửa dưới trắng bệch, trong khi phần gần đầu ngón tay lại có màu đỏ sẫm. Ban đầu, chị nghĩ mình bị thiếu canxi do uống nhiều cà phê nên quyết định đến khám da liễu.

Sau đó, chị được chuyển đến khám tại phòng khám của bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường. Kết quả xét nghiệm khiến người phụ nữ bất ngờ khi được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn (suy thận) giai đoạn 5, giai đoạn chức năng thận đã suy giảm rất nghiêm trọng và phải lọc máu.

Vì sao suy thận có thể gây ra bất thường ở móng tay?

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, khi chức năng thận suy giảm, các chất thải tích tụ trong cơ thể cùng những biến chứng như thiếu máu, rối loạn chuyển hóa có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển và màu sắc của móng tay. Đặc biệt, có 3 thay đổi đáng lưu ý ở người mắc bệnh thận nặng.

3 bất thường ở móng tay có thể là dấu hiệu của suy giảm chức năng thận (Ảnh: Health 2.0)

1. Móng tay có hai màu trắng và đỏ nâu

Đây chính là biểu hiện xuất hiện ở người phụ nữ trong câu chuyện trên, được y học gọi là móng Lindsay (Lindsay's nails), hay móng nửa trắng nửa đỏ.

Đặc điểm dễ nhận thấy là phần móng gần gốc ngón tay chuyển sang màu trắng nhợt, chiếm khoảng một nửa diện tích móng. Trong khi đó, phần gần đầu ngón tay có màu hồng, đỏ nâu hoặc nâu sẫm. Ranh giới giữa hai vùng màu thường khá rõ ràng.

Hiện tượng này được bác sĩ P.G. Lindsay mô tả trong nghiên cứu công bố năm 1967 và được ghi nhận ở những bệnh nhân mắc bệnh thận mạn, đặc biệt là người suy thận nặng.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, sự thay đổi màu sắc có thể liên quan đến tình trạng thiếu máu, biến đổi các mạch máu nhỏ dưới móng và rối loạn sắc tố khi chức năng thận suy giảm.

Tuy nhiên, móng Lindsay cũng có thể xuất hiện trong một số bệnh lý khác.

2. Móng tay xuất hiện những đường rãnh ngang

Một thay đổi khác cần chú ý là trên bề mặt móng xuất hiện các đường lõm chạy ngang, được gọi là đường Beau (Beau's lines).

Khác với những vệt màu nằm dưới móng, các đường Beau tạo thành rãnh trên bề mặt móng và dần dịch chuyển về phía đầu ngón tay khi móng mọc dài.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, khi chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, tình trạng tăng chất thải trong máu hoặc rối loạn chuyển hóa nặng có thể khiến quá trình phát triển của móng bị gián đoạn. Khi móng tiếp tục mọc, phần từng bị ảnh hưởng sẽ để lại một đường lõm.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường (Ảnh: China Daily News)

Dù vậy, đường Beau không phải dấu hiệu đặc trưng của bệnh thận. Chúng cũng có thể xuất hiện sau một đợt bệnh nặng, nhiễm trùng hoặc chấn thương móng.

3. Móng tay trắng bệch, mất hình bán nguyệt ở gốc móng

Đây là thay đổi dễ bị bỏ qua, đặc biệt ở những người ít có thói quen quan sát móng tay. Bình thường, phần gốc của một số móng tay có vùng màu trắng hình bán nguyệt. Ở một số bệnh nhân suy thận mạn, toàn bộ nền móng có thể trở nên nhợt nhạt, khiến vùng bán nguyệt này khó phân biệt hoặc không còn nhìn thấy.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường giải thích, thận suy yếu có thể làm giảm sản xuất erythropoietin, loại hormone kích thích cơ thể tạo hồng cầu. Điều này khiến người bệnh dễ bị thiếu máu, làm nền móng nhợt nhạt hơn.

Ngoài ra, tình trạng mất nhiều protein qua nước tiểu ở một số bệnh nhân cũng có thể liên quan đến những thay đổi ở móng.

Tuy nhiên, không phải ai không nhìn thấy hình bán nguyệt trên móng cũng mắc bệnh thận. Kích thước và độ rõ của vùng này khác nhau ở từng người, thậm chí có thể không nhìn thấy ở người khỏe mạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu móng tay bất ngờ đổi màu hoặc xuất hiện những đường rãnh bất thường, đặc biệt khi kèm theo mệt mỏi kéo dài, nước tiểu nhiều bọt hay phù chân, người bệnh nên đi khám. Xét nghiệm máu đánh giá chức năng lọc của thận và xét nghiệm protein trong nước tiểu mới là những biện pháp quan trọng giúp phát hiện tổn thương thận.

Nguồn: Health 2.0 (TVBS)