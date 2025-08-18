Người có thận khỏe thường có 4 điểm chung khi thức dậy vào buổi sáng: Ai có đủ thì xin chúc mừng!

Thận là cơ quan quan trọng trong cơ thể con người. Thận nắm giữ các chức năng thiết yếu đối với cơ thể như: lọc máu và chất thải; bài tiết nước tiểu; điều hòa thể tích máu.

Thận khỏe mạnh sẽ đảm bảo quá trình lọc máu diễn ra tự nhiên, giúp đào thải độc tố, các chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, nếu thận suy yếu các chức năng của thận cũng bị ảnh hưởng và có thể dẫn tới tình trạng ứ trệ các chất độc hại, làm tổn thương thận và gây hại đến các cơ quan khác.

Để đánh giá thận khỏe hay yếu, mọi người có thể căn cứ vào một số thay đổi trên cơ thể vào buổi sáng. Theo đó, những người có thận khỏe thường sẽ có 4 đặc điểm này.

4 điểm chung của người có thận khỏe

1. Nước tiểu màu vàng nhạt

Theo trang Sohu (Trung Quốc), màu nước tiểu hoặc các dấu hiệu bất thường khi đi tiểu có thể cho biết tình trạng sức khỏe của thận. Nước tiểu vào buổi sáng phải có màu vàng nhạt, đi tiểu nhẹ nhàng, không có cảm giác đau hoặc bất thường là dấu hiệu cho thấy thận vẫn đang khoẻ mạnh.

Ngược lại, nếu nước tiểu có màu đỏ hoặc hồng sau khi ngủ dậy vào buổi sáng thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo của các bệnh lý như sỏi thận, suy thận nhiễm trùng đường tiết niệu,...

Ngoài ra, nước tiểu có nhiều bọt cũng có thể cảnh báo trong nước tiểu có chứa protein, là dấu hiệu của tình trạng viêm thận.

2. Cơ thể tràn đầy năng lượng

Trang Sohu cho biết thức giấc vào buổi sáng với cảm giác sảng khoái, không thấy mệt mỏi là dấu hiệu cho thấy chức năng thận vẫn hoạt động hiệu quả.

Còn nếu cơ thể xuất hiện mệt mỏi, lừ đừ dù đã ngủ đủ giấc cả đêm thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo chức năng lọc máu của thận đang suy giảm.

Chức năng lọc máu suy giảm có thể khiến các chất cặn bã, độc hại không được đào thải hiệu quả. Theo thời gian, chúng sẽ tích tụ trong máu và làm chậm quá trình cung cấp oxy cũng như dưỡng chất cho các cơ quan, đặc biệt là não bộ. Điều này khiến người bệnh dễ cảm thấy lơ mơ, uể oải, mệt mỏi bất thường vào buổi sáng.

3. Vùng mắt và chân không bị sưng phù

Sau một đêm nghỉ ngơi, nếu cơ thể không bị phù nề, đặc biệt là vùng mắt hoặc chi dưới thì đây là dấu hiệu cho thấy thận vẫn đang hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên, nếu mọi người thức dậy với đôi mắt sưng, có bọng mắt lớn, chân sưng phù thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo thận và chức năng lọc của thận bị suy giảm. Điều này có thể khiến protein bị rò rỉ qua nước tiểu thay vì được lưu trữ trong cơ thể. Cơ thể mất protein dẫn đến việc lưu trữ chất lỏng và khoáng chất như canxi quanh mắt, gây ra bọng mắt, sưng mắt bất thường.

Thận suy yếu cũng có thể dẫn đến tình trạng giữ natri, gây sưng ở bàn chân và mắt cá chân, có thể cảnh báo bệnh thận mạn tính hoặc viêm thận.

4. Không bị đau lưng

Nếu bạn bị đau lưng dữ dội ngay khi thức giấc vào buổi sáng, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề sức khỏe của thận chẳng hạn như sỏi thận, nhiễm trùng thận hoặc ung thư thận,…

Các vấn đề về thận thường gây đau ở vùng lưng dưới xương sườn, bên phải hoặc bên trái cột sống. Cơn đau lưng có thể lan sang các khu vực khác như bụng hoặc hông. Tuy nhiên, khi thức dậy, nếu mọi người không xuất hiện tình trạng đau lưng dai dẳng không rõ nguyên nhân, điều này có nghĩa là thận vẫn đang rất khỏe mạnh.