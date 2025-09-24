"Ngược đời" 4 loại thịt ăn vào không gây béo mà còn khiến cân nặng giảm không phanh

Lý do mà những người muốn giảm cân bỏ thịt ra khỏi thực đơn hàng ngày của mình là vì nghĩ thịt chứa nhiều protein, cung cấp nhiều calo. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, ăn thịt đúng cách hoàn toàn không gây tăng cân mà thậm chí còn giúp bạn giảm cân. Chưa kể tới, việc không ăn thịt lâu ngày còn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Ví dụ như thiếu hụt dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch, đẩy nhanh lão hóa, tăng nguy cơ thiếu máu, rối loạn nội tiết…

Điểm mấu chốt khi ăn thịt để giảm cân là bạn phải ăn đúng loại, đúng cách để vừa khỏe mạnh và còn có hiệu quả điều chỉnh vóc dáng như ý muốn. Vì vậy đừng bỏ qua 4 loại thịt không gây béo mà còn hỗ trợ giảm cân sau đây:

1. Thịt thỏ

Thịt thỏ là loại thịt trắng giàu protein nhưng lại cực kỳ ít chất béo, được coi là loại thịt cực phù hợp cho người muốn giảm cân. Trong 100g thịt thỏ có đến hơn 21g protein nhưng chỉ chứa 0,4g chất béo, giúp cung cấp năng lượng dồi dào mà không lo dư thừa calo.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, thịt thỏ còn chứa lecithin, là hoạt chất tham gia vào quá trình chuyển hóa mỡ, giúp ngăn ngừa tích tụ mỡ nội tạng. Cholesterol trong thịt thỏ cũng rất thấp, chỉ khoảng 83mg/100g. Khi ăn loại thịt này, cơ thể vừa nhanh no vừa no lâu, từ đó giảm cảm giác thèm ăn vặt. Đây là lý do mà thịt thỏ thường được đưa vào thực đơn của người muốn duy trì vóc dáng và phòng ngừa béo phì.

2. Thịt bò nạc

Thịt bò nạc từ lâu đã được dân tập gym, vận động viên ưa chuộng bởi giàu protein và axit amin thiết yếu giúp tăng cơ, giảm mỡ. Trung bình 100g thịt bò nạc chứa trên 20g protein, lại ít chất béo và ít cholesterol, thích hợp cho người béo phì, cao huyết áp hoặc tiểu đường. Ngoài ra, thịt bò còn bổ sung sắt, kẽm và vitamin B12, hỗ trợ tạo máu và chống mệt mỏi trong quá trình giảm cân. Protein trong thịt bò có khả năng chống oxy hóa, giúp cơ bắp hồi phục nhanh hơn sau tập luyện cường độ cao.

Tuy nhiên, khi ăn nên chọn thăn hoặc bít tết nạc để hạn chế chất béo bão hòa, đồng thời không nên ăn quá thường xuyên vì thịt bò thuộc nhóm thịt đỏ, nếu lạm dụng có thể tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch và ung thư.

Ảnh minh họa

3. Ức gà

Ức gà, nhất là gà tây luôn nằm trong danh sách thực phẩm vàng cho người giảm cân. Phần thịt trắng này có hàm lượng protein cao nhưng lại ít mỡ, giúp cơ thể có đủ dưỡng chất mà không gây tăng cân. Đặc biệt, protein trong ức gà tiêu hóa chậm, khiến người ăn cảm thấy no lâu, từ đó hạn chế cơn thèm ăn vào giữa buổi.

Nghiên cứu cho thấy, ăn ức gà thường xuyên có thể thúc đẩy chuyển hóa chất béo, giúp đốt cháy mỡ thừa nhanh hơn. Ngoài ra, ức gà còn cung cấp vitamin B6 và niacin, giúp tăng cường chuyển hóa năng lượng. Để phát huy tối đa lợi ích, nên chế biến ức gà bằng cách luộc, hấp hoặc nướng ít dầu mỡ thay vì chiên rán.

4. Thịt lợn thăn

Không giống những phần thịt mỡ dễ gây béo, thịt lợn thăn là lựa chọn hợp lý cho người muốn giảm cân. 100g thịt thăn chứa khoảng 242 calo cùng hàm lượng đạm cao nhưng ít chất béo. Đặc biệt, khi chế biến bằng phương pháp luộc hoặc hấp, phần mỡ trong thịt thăn sẽ giảm thêm đáng kể, giúp cơ thể hấp thu protein mà không lo tích tụ năng lượng dư thừa.

Bên cạnh đó, thịt lợn thăn còn giàu vitamin B1, giúp chuyển hóa tinh bột thành năng lượng nhanh hơn, tránh hiện tượng tích mỡ. Tuy vậy, để hiệu quả giảm cân tốt nhất, nên hạn chế các món chiên xào nhiều dầu và ưu tiên chế biến thanh đạm.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, muốn giảm cân an toàn và bền vững thì chế độ dinh dưỡng vẫn cần cân bằng, không ăn vô tội vạ các loại thịt trên và bổ sung rau củ quả, chất xơ, tinh bột tối thiểu. Đồng thời, đừng quên vận động và kiểm soát tâm trạng, chất lượng giấc ngủ nhé!