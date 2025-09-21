Rã đông thịt bằng lò vi sóng có tốt không? Chuyên gia nói an toàn nếu làm đúng cách

Nhắc tới loạt thiết bị gia dụng quen thuộc trong các gia đình hiện nay, không thể bỏ qua cái tên lò vi sóng. Thết bị có chức năng chính là hâm nóng thực phẩm, đồ uống bằng sóng vi ba. Người dùng chỉ cần lựa chọn nhiệt độ cùng thời gian phù hợp, các loại thực phẩm hay đồ uống sẽ được xử lý nhanh chóng, từ đó tiết kiệm thời gian và công sức.

Tuy nhiên, một số người dùng cũng chia sẻ họ thường tận dụng lò vi sóng để thực hiện thêm một số công việc khác, bên cạnh chức năng chính là hâm nóng thực phẩm. Ví dụ tiêu biểu đó là việc: Rã đông thịt.

Ảnh minh họa

Các bước rã đông thịt bằng lò vi sóng, và các phương pháp khác

Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, việc rã đông thịt bằng lò vi sóng hoàn toàn có thể thực hiện an toàn, không gây hại tới chất lượng thực phẩm hay sức khỏe người dùng nếu tuân thủ đúng quy trình. Trước hết, người nội trợ cần lấy thịt ra khỏi bao bì nilon, khay xốp hay màng bọc thực phẩm, bởi những vật liệu này có thể chảy nhựa, giải phóng chất độc hại khi gặp nhiệt.

Thịt nên được đặt vào bát hoặc đĩa bằng sứ hay thủy tinh chịu nhiệt, có thể phủ nhẹ một lớp nắp chuyên dụng để tránh nước thịt bắn ra. Khi bật máy, cần chọn chế độ rã đông (Defrost), hoặc giảm công suất xuống khoảng 30–40% nếu lò không có chế độ riêng.

Quá trình rã đông nên chia thành nhiều đợt ngắn từ một đến hai phút, giữa mỗi lần tạm dừng để lật, đảo thịt giúp nhiệt phân bổ đều, tránh tình trạng phần ngoài bị chín trong khi bên trong vẫn còn cứng.

Cần lấy thịt ra khỏi bao bì nilon, khay xốp hay màng bọc thực phẩm (Ảnh minh họa)

Chọn chế độ rã đông chuyên biệt (Ảnh minh họa)

Bên cạnh dùng lò vi sóng, còn các phương pháp rã đông thịt khác, ví dụ như rã đông trong tủ lạnh, hoặc rã đông bằng nước lạnh. Theo hướng dẫn từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), đây cũng chính là 3 cách rã đông thịt an toàn nhất.

So với các phương pháp khác, rã đông bằng lò vi sóng có ưu điểm tiết kiệm thời gian, chỉ mất vài phút cho khối thịt vừa phải. Trong khi đó, rã đông trong ngăn mát tủ lạnh an toàn nhất nhưng tốn từ nửa ngày đến cả ngày; còn ngâm trong nước lạnh nhanh hơn, chỉ vài giờ, nhưng đòi hỏi thay nước liên tục và phải nấu ngay sau đó.

Nghiên cứu của nhóm khoa học gia Park và cộng sự đăng trên tạp chí Foods năm 2024 cho thấy, rã đông bằng lò vi sóng tuy làm giảm thời gian đáng kể, nhưng dễ khiến thịt mất nước hơn so với phương pháp trong tủ lạnh. Ngược lại, một tổng quan của Tian lại khẳng định rã đông bằng lò vi sóng nếu kiểm soát tốt vẫn giữ được chất lượng thịt và ức chế vi sinh hiệu quả. Tức là, vấn đề không nằm ở công cụ mà nằm ở cách sử dụng.

Ngoài bằng lò vi sóng, người dùng có thể rã đông thịt dưới vòi nước hoặc trong tủ lạnh ngăn mát (Ảnh minh họa)

Lưu ý để dùng lò vi sóng an toàn, hiệu quả

Theo chuyên gia dinh dưỡng Zhao Hanying (Trung Quốc), sai lầm lớn nhất khi dùng lò vi sóng rã đông là nhiều người để thịt ở nhiệt độ phòng quá lâu sau đó mới nấu. Lúc này, thịt đã đi vào “vùng nguy hiểm” từ 4–60°C – khoảng nhiệt độ mà vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Do đó, quy tắc vàng là phải nấu ngay sau khi rã đông. Đây cũng là khuyến nghị nhất quán từ USDA, Đại học Illinois (Mỹ) cho tới các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế.

Một số lưu ý khác giúp việc rã đông bằng lò vi sóng an toàn và hiệu quả hơn:

Dùng đúng vật liệu: Chỉ đặt thịt trong bát/đĩa sứ hoặc thủy tinh chịu nhiệt, tuyệt đối không để trong hộp nhựa hoặc bao bì nilon vì có thể giải phóng chất độc khi gặp nhiệt.

Chia nhỏ phần thịt: Thịt càng dày thì càng khó rã đều, dễ dẫn tới tình trạng ngoài chín trong còn cứng. Việc chia nhỏ khối thịt sẽ giúp rút ngắn thời gian và tăng tính đồng đều.

Theo dõi và đảo mặt: Trong quá trình rã đông, nên tạm dừng để lật hoặc đảo thịt, đảm bảo nhiệt lan tỏa khắp bề mặt.

Không rã đông lại: Nếu thịt đã rã đông bằng lò vi sóng nhưng chưa chế biến, không nên tiếp tục cấp đông rồi lại rã lần nữa. Việc lặp lại sẽ làm chất lượng thịt suy giảm nhanh chóng và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Ảnh minh họa

Chuyên trang Serious Eats (Mỹ) cũng nhấn mạnh, lò vi sóng có thể khiến bên ngoài thịt “chín sém” trong khi bên trong vẫn lạnh. Điều này không phải vấn đề nếu người nội trợ nấu ngay, bởi quá trình nấu sẽ tiêu diệt vi sinh có hại.

Trong bối cảnh nhiều gia đình bận rộn, rã đông bằng lò vi sóng là giải pháp nhanh gọn và tiện lợi. Tuy nhiên, để an toàn, người nội trợ cần ghi nhớ hai điểm: Dùng đúng dụng cụ – thao tác cẩn thận và nấu ngay sau khi rã đông. Khi kết hợp các quy tắc này, lò vi sóng hoàn toàn có thể trở thành “trợ thủ” đáng tin cậy trong căn bếp hiện đại, thay vì là nguyên nhân khiến thực phẩm mất chất hay tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe.